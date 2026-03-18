Noi detalii inedite despre Insula Iubirii 2026. Ce s-a întâmplat după numai câteva zile de filmare

Cel mai așteptat format al anului. Show-ul fenomen care a câștigat atenția întregii țări, comentat la fiecare sezon și tot mai urmărit cu fiecare ediție, Insula Iubirii, a pornit încă o dată la drum, în Thailanda! Cupluri cu povești puternice care abia așteaptă să fie descoperite de către cei de acasă, ispite hotărâte să fure privirile și să câștige atenția celor din jur și 21 de zile pentru testul suprem al relațiilor! E vremea să se scrie povești de neuitat, care vor putea fi urmărite, în acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ce se întâmplă la filmările Insula Iubirii 2026

Filmările pentru sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii sunt în plină desfășurare în Thailanda și, potrivit surselor mondene, fanii vor avea parte de multe momente incendiare, așa cum sperau.

Mai exact, se pare că producătorii au fost foarte inspirați în acest an atunci când a fost vorba de casting. Atât al inspitelor, cât și al cuplurilor care își testează relația la Insula Iubirii.

Acest lucru a făcut ca unii dintre participanți „să cadă în ispită” la doar câteva zile de la începerea filmărilor, scrie Cancan.ro. Una dintre strategiile producătorilor a fost să spună concurenților că nu vor fi filmați chiar non-stop, tocmai pentru a-i face să se simtă în largul lor și să le ofere sentimentul de „intimitate”. Iar unii au profitat la maximum, apropierea dintre unii dintre ei și ispite devenind mult mai intensă și mult mai rapid decât se aștepta cineva.

Și, potrivit aceleiași surse, nu este vorba doar de bărbații care participă alături de partenerele lor la emisiune. Ar exista și o concurentă ce a ales să se simtă în largul ei alături de ispite.

Insula Iubirii 2026 va începe pe 20 iulie, iar emisiunea va fi difuzată de luni până miercuri, la ora 23.00, iar ispitele feminine din sezonul 10 sunt: Andrușca (care a fost ispită și în sezonul trecut), Rebecca Toma, Daniela Pană, Sandra Vintilă, Frankie, Andreea H, Gabriela Barbu, Rusu Oana și Florina.

Radu Vâlcan, dezvăluiri despre noul sezon Insula Iubirii

Gazda show-ului, Radu Vâlcan, s-a acomodat rapid cu locurile care îi sunt an de an aproape și este gata pentru a le aduce celor de acasă un nou sezon al show-ului fenomen. El a răspuns curiozităților fanilor cu privire la filmări și noul sezon.

„Din primele sezoane am rămas cu foarte multe amintiri, au fost foarte multe personaje. Fiecare sezon e special. În primul sezon am fost încărcat de emoții, era primul sezon. Apoi am început să cunosc foarte mulți oameni, povești, caractere diferite, am avut și eu ceva de învățat și chiar și acum învăț, din sezonul 10. Sunt povești diferite, oameni diferiți.”, a declarat el pentru emisiunea SpyNewsTv Live.

Întrebat dacă are timp pentru plajă sau plimbări în timpul filmărilor pentru emisiune, Radu Vâlcan a explicat că preferă să se concentreze pe muncă.

„Aș avea timp, dar prefer să stau liniștit în cameră, să documentez, să anticipez ce se va întâmpla în ziua filmării, pentru că rezonez cu ceea ce se întâmplă.”, a spus el.

Radu Vâlcan a dezvăluit că în acest an Adela Popescu nu îi va fi alături pe durata filmărilor, așa cum a obișnuit în alți ani.

„În acest an am hotărât să nu vină, o să stea alături de copii, având în vedere situațua actuală. Ne-am fi dorit enorm să petrecem timp împreună, dar din păcate asta este situația și din fericire ea este acolo.”, a spus Radu Vâlcan.

