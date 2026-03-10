Adela Popescu, mesaj pentru soțul ei după plecarea în Thailanda. Radu Vâlcan a început filmările pentru Insula Iubirii: „Îmi spune cât de greu îi este”

Adela Popescu are parte de o zi plină, în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda pentru filmările noului sezon al emisiunii Insula Iubirii. Actrița nu a ratat ocazia să-i răspundă cu umor prezentatorului TV, după ce acesta i-a spus că îi este greu departe de casă.

Adela Popescu, singură cu cei trei copii cât timp Radu Vâlcan este în Thailanda

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt îndrăgiți atât pentru aparițiile lor pe micile ecrane, cât și pentru schimburile de replici pline de umor pe care le împărtășesc adesea cu fanii.

În perioada în care Radu Vâlcan filmează în Thailanda pentru Insula Iubirii, Adela Popescu se ocupă de toate responsabilitățile de acasă. Vedeta le-a povestit urmăritorilor din mediul online cum arată programul ei dintr-o zi obișnuită.

Actrița a explicat că ziua a început cu pregătirile pentru plecarea fiului său, Alexandru, în tabără. După aceea, vedeta trebuia să ajungă la un post de radio împreună cu Elena Gheorghe, iar apoi să se întoarcă pentru a-i lua pe ceilalți doi băieți de la școală și grădiniță.

Programul ei nu se oprește însă aici, deoarece urmează și o ședință de machiaj, dar și o filmare.

„Astăzi, Alexandru pleacă în tabără. Beau cafeaua în liniște, apoi îl duc la autocar, merg cu @elenagheorgheofficial la radio, mă întorc să îi duc pe ceilalți doi la școală și grădiniță, fug la machiaj și la o filmare. Apoi intenționez să zac pe canapea așa cum îmi place mie. Și toate astea în timp ce @raduvalcan îmi spune cât de greu îi este în Thailanda”, a relatat Adela Popescu în mediul online.

Într-un alt story, actrița a publicat și o fotografie cu peisajul spectaculos din Thailanda, locul în care soțul ei filmează în această perioadă.

Au început filmările pentru Insula Iubirii sezonul 10

Cel mai așteptat format al anului. Show-ul fenomen care a câștigat atenția întregii țări, comentat la fiecare sezon și tot mai urmărit cu fiecare ediție, Insula Iubirii, a pornit încă o dată la drum, în Thailanda! Cupluri cu povești puternice care abia așteaptă să fie descoperite de către cei de acasă, ispite hotărâte să fure privirile și să câștige atenția celor din jur și 21 de zile pentru testul suprem al relațiilor! E vremea să se scrie povești de neuitat, care vor putea fi urmărite, în acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

De peste două săptămâni, sub un soare puternic, forfota a început, odată cu sosirea echipei de producție! Fiecare detaliu a fost bine pus la punct, astfel încât cele două vile în care se desfășoară istoria sezonului să fie pregătite pentru sosirea celor care le vor locui! De acum, totul este gata – Coastal Escape și Twin Villa își vor deschide porțile și drumul spre povestea unui sezon 10 de neratat!

În ultimele zile, separat, cuplurile, ispitele fete, ispitele băieți au ajuns în Thailanda și așteaptă cu emoție întâlnirea cu Radu Vâlcan, dar și cea dintre ei. Ce reacții vor apărea, cum se vor crea primele conexiuni și cum vor arăta primele ore de interacțiune, rămâne de descoperit. Un lucru e sigur – Cine iubește, nu lasă!

„Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație, atât de așteptată – începem! Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”, spune Radu Vâlcan, prezentatorul show-ului Insula Iubirii de la Antena 1.

Foto: Arhiva ELLE

