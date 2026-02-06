Când a aflat Andreea Bălan că Victor Cornea are un copil dintr-o relație anterioară și cum a reacționat: „A contat foarte mult”

Andreea Bălan a făcut noi declarații despre începutul relației cu logodnicul ei, Victor Cornea, și despre fiul sportivului.

Când a aflat Andreea Bălan că Victor Cornea are un copil dintr-o altă relație

Victor Cornea are un băiat, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară. Andreea Bălan a dezvăluit recent că a aflat de fiul partenerului ei încă de la prima lor întâlnire. De la bun început, cei doi și-au comunicat intențiile și așa au descoperit că amândoi sunt pregătiți pentru o relație serioasă.

„El a venit la momentul potrivit. Și el a fost pregătit pentru o relație serioasă de acest nivel, nu doar așa superficială. De la primele întâlniri am văzut că suntem făcuți unul pentru celălalt și că își dorește și el o relație serioasă. Cererea în căsătorie a fost ceva extrem de natural și firesc. La început, noi am vorbit la telefon vreo două săptămâni. Am început să vorbim pe Instagram, eu i-am dat numărul și el m-a sunat. El era la Roland Garros. Îmi plăcea foarte mult de el pe video. Prima întâlnire a fost decisivă. La prima întâlnire mi-a spus că are un băiețel. Faptul că are un băiețel, pe mine m-a făcut să merg mai departe cu această relație. A contat foarte mult. El este asumat, îl iubește pe Luca. Pentru mine a fost decisiv, pentru că știam că nu mai pot să fac copii și acest capitol este închis, iar faptul că are un băiețel, atunci a făcut ca relația să funcționeze. Eu nu aș fi putut să fiu cu un bărbat care nu are copii. De la primele întâlniri am vorbit sincer și cred că aici e secretul unui început frumos și armonios”, a spus Andreea Bălan în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu.”

Andreea Bălan a mai vorbit și despre relația pe care o are cu părinții logodnicului ei, Victor Cornea.

„De la început au fost foarte primitori, foarte calzi cu mine, foarte fericiți pentru relația noastră. La un moment dat se scria în presă că ei nu mă acceptă că am eu doi copii. Erau niște aberații, dar nu am stat să le dezmint, că sunt obișnuită cu ele. Nu avea legătură că el e mai tânăr sau copiii… erau speculații. Diferența de vârstă nici nu se simte.”

Andreea Bălan, despre pregătirile pentru nuntă

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Andreea Bălan și logodnicul ei, Victor Cornea, au început deja pregătirile pentru nuntă. Evenimentul este programat pentru luna mai 2026, iar amândoi abia așteaptă să facă acest pas.

Andreea Bălan și Victor Cornea se vor căsători în luna mai, iar până atunci se ocupă de pregătirile pentru marele eveniment din viața lor.

„Da, am început să împărțim invitațiile la nunta noastră. Au un model special, în nuanțe de auriu. Dar mai întâi am Sala Palatului și apoi nunta”, a spus Andreea Bălan pentru VIVA!

În ceea ce privește ținutele de la nuntă, Andreea Bălan a precizat următoarele: „Am trei rochii de mireasă.”

Ce nume va purta în buletin Andreea Bălan după căsătorie

Recent, Andreea Bălan a răspuns unei curiozități pe care o au mai multe persoane, și anume dacă intenționează să își schimbe numele după ce se va căsători cu Victor Cornea.

„Rămân Andreea Bălan, dar voi lua și numele lui. După Sala Palatului (va avea loc nunta – n.red.). Le luăm pe rând. Sala Palatului este pe 1 Martie. După aceea urmează nunta”, a declarat Andreea Bălan în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Foto: Instagram

