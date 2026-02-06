Corina Caragea, sinceră despre schimbările de la PRO TV: „Așadar, vă aștept”

Știrile PRO TV aduc vești noi pentru telespectatori: grila de weekend se reîmprospătează, iar postul lansează un jurnal de prânz, difuzat de la ora 13:00. Anunțurile au venit chiar de la prezentatorii implicați, iar Corina Caragea a dezvăluit detalii despre apariția sa într-un interval complet nou.

Corina Caragea vorbește despre schimbările de la PRO TV

După ce s-a confirmat că un nou jurnal de weekend va fi difuzat de la ora 13:00, cu Roxana Hulpe și Cosmin Stan la pupitru, Corina Caragea a venit cu propriul mesaj către public. Vedeta PRO TV va prezenta pentru prima dată știrile sportive la această oră, iar informația a fost împărtășită direct pe rețelele de socializare.

„Un nou jurnal intră în teren în acest weekend. Pentru prima dată, voi prezenta știrile din sport la ora 13.00. Așadar, vă aștept și în weekend: dimineață, la prânz și seara!”, a scris Corina Caragea.

Transformări în grila de weekend

Schimbările vin după anunțul legat de încheierea emisiunii „La Măruță”, care va fi difuzată pentru ultima oară pe 6 februarie 2026. Show-ul de prânz va fi înlocuit cu două seriale turcești și cu „Lecții de viață”, între orele 14:00 și 17:00.

Chiar în cadrul ultimei ediții a emisiunii lui Cătălin Măruță, PRO TV a oferit primele detalii despre noul jurnal de prânz. Astfel, începând cu weekendul 7-8 februarie 2026, telespectatorii vor putea urmări Știrile PRO TV de la ora 13:00, prezentate pe rând de Roxana Hulpe și Cosmin Stan.

„Trăim într-o perioadă în care informația vine peste noi din toate direcțiile, într-un ritm amețitor, iar adevărul devine tot mai greu de distins. Tocmai de aceea, știrile au astăzi o misiune esențială: să aducă rigoare, context și claritate. Noul jurnal Știrile PRO TV de la ora 13.00 este un jurnal ancorat în real, viu, cu multe transmisiuni în direct și reporteri prezenți în mijlocul evenimentelor din București și din toată țara. Este un jurnal de weekend care va surprinde realitatea în desfășurare, de la eveniment la cultură, și care oferă repere sigure într-o lume aflată într-o continuă schimbare”, a transmis postul.

Roxana Hulpe a explicat și ea cum va decurge programul de weekend:

„Mă bucur foarte tare că după 5 ani în care am prezentat matinalul Știrile matinale de weekend la PRO TV, de sâmbătă mă întâlnesc din nou cu telespectatorii și la prânz vom avea program de știri. De la ora 13.00 sâmbăta și duminica, nu doar dimineața. Voi prezenta un weekend eu, un weekend, colegul meu Cosmin Stan, cu care deja prezint jurnalul dimineața în weekend”.

Cătălin Măruță, despre colaborarea cu Antena 1

Invitat în podcastul realizat de fiica lui, Eva, prezentatorul a fost pus în fața unei curiozități directe, fără ocolișuri, exact așa cum și-o formulează mulți telespectatori: „Dacă nu mai ești la Pro Tv, te duci la Antenă?”. Momentul a deschis un dialog sincer despre parcursul său profesional și despre felul în care vede viitorul.

Cătălin Măruță a ales să se întoarcă în timp și să vorbească despre drumul său în televiziune, de la începuturi și până la visul împlinit de a ajunge la PRO TV, subliniind că nimic nu a fost planificat rigid și că, la un moment dat, chiar luase în calcul o cu totul altă carieră.

„Unele lucruri sunt în felul următor. Vrei să îți pun o mică istorie? Eu am început la un post de televiziune oarecum local, după care m-am dus la Televiziunea Română, după care am avut o mică perioadă pe la Realitatea Tv, dar visul meu întotdeauna a fost să fiu la PRO TV. (…) La un moment dat am zis că și dacă o singură zi prezint la PRO TV mi-am îndeplinit visul. Dacă nu va funcționa emisiunea, o să mă întorc să fac avocatură, pentru că eu am terminat Facultatea de Drept. A funcționat și a mers. 18 ani zi de zi, 18 ani frumoși, cu oameni minunați. Pe mine la PRO TV m-a dus Mona Segall.”

