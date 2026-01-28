Cătălin Măruță, răspuns neașteptat după ce fiica lui, Eva, l-a întrebat de ce nu mai e la PRO TV: „Sunt unele lucruri în viață care…”

Cătălin Măruță a dat un răspuns neașteptat, după ce fiica lui, Eva, l-a întrebat de ce nu mai are emisiunea la PRO TV.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cătălin Măruță a avut o ediție specială a podcastului său și a fost provocat la întrebări de fiica sa, Eva, într-un episod inedit din „Acasă la Măruță”. Prezentatorul a împlinit 48 de ani pe 27 ianuarie și a vorbit deschis despre plecarea sa de la Pro TV.

Ce i-a răspuns Cătălin Măruță fiicei sale

Pentru prima dată, tată și fiică s-au așezat față în față, iar Eva l-a intervievat pe Cătălin pe subiecte personale și neașteptate.

„Podcastul ăsta s-a născut dintr-un cadou, de ziua mea. Și a ieșit o conversație așa cum e viața noastră: simplă, sinceră, plină de întrebări puse cu inima. Am vorbit despre schimbări, despre ce înseamnă să fii bine chiar și atunci când lucrurile se așază altfel, despre încredere, curaj și despre cât de mult simt copiii. Nu e un podcast despre carieră. E un podcast despre noi. Despre tată și fiică. Despre cum ne ascultăm, cum ne explicăm și cum mergem mai departe, împreună. Un podcast cald. Adevărat. Fără grabă”, a mărturisit Măruță.

„Bună ziua, oameni dragi! Bună ziua! Primul meu invitat este Cătălin Măruță. Am niște întrebări intense pentru tine.”, a început Eva. Printre ele, și curiozitatea cea mai mare: „De ce nu mai ești la Pro TV?”

Cătălin a explicat sincer: „Nu mai sunt la ProTV pentru că, exact cum îți spuneam, sunt momente când unele lucruri trebuie să se închidă ca să poți să pornești pe alte drumuri. Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani la ProTV? Pentru că i-am făcut lucruri care mi-au plăcut. Sunt unele lucruri în viață care au o durată. Sunt unele lucruri în viață care, la un moment dat, trebuie să se oprească și să apuce pe alt drum.”

Eva a recunoscut că vestea dispariției emisiunii a stârnit emoții: „Nu știu cum m-am simțit atunci, dar m-am simțit un pic supărată. M-am gândit că și tu ești supărat. Mica era foarte, foarte dezamăgită. Și mai ales că n-o vedeam pe ea, mă simțeam mai prost, pentru că știam ce durere e pentru ea.”

După anunțul că „La Măruță” va dispărea de la Pro TV începând cu 6 februarie, mulți colegi l-au contactat pe prezentator.

„Să știi că au fost foarte mulți colegi. Și sunt foarte mulți colegi cărora le mulțumesc pentru telefoanele pe care mi le-au dat. Cred că primul telefon l-am primit de la Andreea Isca. Au fost foarte mulți oameni care m-au sunat. Dar foarte mulți oameni care nici nu s-a terminat contractul meu cu ProTV, m-au sunat să-mi propună emisiuni de televiziune, să-mi propună lucruri legate de radio, să-mi propună lucruri legate de online, să-mi propună lucruri incredibile. Și mi-am dat seama că înseamnă că am făcut niște lucruri bune dacă ei s-au gândit la mine.'

Anunțul conform căruia PRO TV va încheia formatul „La Măruță”, prezentat de Cătălin Măruță, începând cu 6 februarie 2026 a luat prin surprindere pe toată lumea.

Ce va difuza PRO TV în locul emisiunii lui Cătălin Măruță

Din 9 februarie, PRO TV propune telespectatorilor o după-amiază construită pe emoție, forță interioară și povești care inspiră. De luni până vineri, grila de programe a postului se îmbogățește cu două seriale dramatice turcești, La marginea lumii și Leyla, care aduc în prim-plan destine feminine marcate de pierdere, nedreptate și lupta pentru supraviețuire, dar și capacitatea extraordinară de a merge mai departe și de a-și schimba viața.

La ora 14:00, PRO TV difuzează La marginea lumii (titlul original: „Uzak Șehir”), un serial care începe cu sosirea Alyei Albora (Sinem Unsal) într-un sat aflat la granița Turciei cu Siria, venită din Canada cu un singur scop: să își înmormânteze soțul și să plece apoi alături de fiul ei. Ceea ce ar fi trebuit să fie o vizită scurtă se transformă într-o capcană emoțională și socială, pe măsură ce Alya descoperă o familie dominată de conflicte vechi, răzbunări și lupte pentru putere. Prinsă într-o lume străină, în care nimeni nu pare dispus să o lase să plece cu copilul ei, Alya este nevoită să lupte pentru libertatea și siguranța sa, într-un context în care fiecare adevăr ascuns poate schimba totul. Serialul explorează limitele supraviețuirii și forța unei femei care refuză să fie victima circumstanțelor.

