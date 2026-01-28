Patru noi concurenți se alătură triburilor, la Survivor, în acest weekend. Despre cine este vorba

Trei săptămâni deja încheiate. Eliminări pe bază de Duel sau motive medicale, momente de cumpănă și de regăsire de sine, probe dure duse la capăt cu succes. Singurul show în care limitele sunt făcute pentru a fi depășite, în care oamenii lasă deoparte confortul casei și învață să se descurce într-o junglă deloc prietenoasă, Survivor continuă la Antena 1 de trei ori pe săptămână, în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la ora 20:00.

Patru concurenți se alătură triburilor, la Survivor

Faimoșii și Războinicii au suferit deja primele pierderi din triburi. Au învățat ce înseamnă să pierzi Imunitatea și să ajungi la Consiliul Tribal, au descoperit ce presiune se pune pe ei la jocuri când au mai puțin membrii în echipă și acum știu că au nevoie de forțe proaspete!

În acest weekend, vin întăririle la fața locului! Câte doi noi concurenți se vor alătura fiecărui trib de la Survivor, cu o motivație clară – să demonstreze că se pot integra rapid și că pot merge până la capăt!

În rândul Faimoșilor se alătură Marian Godină și Andreea Munteanu. Marian este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din țară, relevant în mediul online pentru conținutul creat, dar și pentru cărțile lansate. Spune mereu lucrurilor pe nume și are un simț al dreptății bine conturat, pe care vrea să-l aducă și-n competiție. De cealaltă parte, Andreea a făcut parte din echipa națională de gimnastică a României și a urcat pe cele mai înalte trepte prin performanțele ei sportive. Este ambițioasă și extrem de competitivă și vede Survivor ca fiind un pas natural în parcursul ei.

La Războinici se vor adăuga Maria Dumitru și CAV! Maria are 24 de ani și vrea să se autodepășească, considerând show-ul ca fiind o experiență complet nouă. Este antrenoare de judo și vrea să folosească aptitudinile sportive ca avantaj în luptele de pe traseu. La 47 de ani, CAV este managerul unei firme și spune că nu-l sperie nimic în competiție. Vrea să se descopere și e sigur că orice situație limită te ajută să afli cine ești cu adevărat.

Cine este Adi Vasile, prezentatorul emisiunii

A antrenat sute de campioane. A câștigat Champions League. A fost dirijorul tigroaicelor. A luat cupe europene la fete și la băieți. Știe să calmeze furtuni. Știe să aprindă ambiții. Și acum intră în cea mai dură competiție a vieții lui – este Adi Vasile – Campion România, Lider Survivor.

Adi Vasile este unul dintre cei mai de succes antrenori de handbal din România, iar cea mai mare parte a activității de tehnician a avut-o la clubul CSM București, unde și-a început cariera, în 2014, în calitate de antrenor secund. Din 2019 și până în 2025, acesta s-a aflat la cârma celor de la CSM București, iar în perioada 2021-2022 a fost antrenor al echipei naționale de handbal feminin a României.

Adi Vasile aduce telespectatorilor cea mai așteptată luptă a începutului de an – cea dintre Faimoși și Războinici. Cea în care orgolile ating cote înalte, iar motivațiile vin din interior și se resimt ca supra puteri în cele mai grele momente.

„Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă – competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, declară Adi Vasile, înainte de startul filmărilor.

Foto: PR

