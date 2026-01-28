Greșeli ușor de corectat pe care le faci în comunicarea cu partenerul de cuplu

Comunicarea în cuplu pare în colaps? Anumite blocaje au efect cumulativ și distructiv în timp, dar pot fi evitate.

  de  Cristescu Catalina
Greșeli ușor de corectat pe care le faci în comunicarea cu partenerul de cuplu

Nu există infidelitate, nici abuz fizic sau emoțional, nu există ceea ce ai numi probleme majore sau de valoare, de substanță, și totuși relația să se încheie? Ți se pare bizar, dar poate ai văzut deja asta, inclusiv la oamenii care aveau valori comune, moduri similare de a petrece timpul liber, pe care i-ai fi trecut lejer în categoria de relație solidă pe care nu o dărâmă nimic. Și cu toate astea cum de s-a ajuns la despărțire? Sau cum de tu iei în calcul această variantă în propria ta relație? Problemele de comunicare sunt probleme majore care trebuie corectate, asta pentru că în spate se află nevoi emoționale de bază care nu ajung să fie împlinite.

Nu e despre partener, ci despre tine

Chiar și bărbații au nevoie doar să fie ascultați, fără să le dai imediat soluții, fără să le smulgi din rădăcină momentul de vulnerabilitate, moment în care doare tare și la care poate unii au ajuns cu greu. Nu pentru toți e simplu să se arate vulnerabili în fața partenerei, iar când fac asta și partenera devine critică, invalidantă, nu îi ascultă, îi întrerupe, schimbă subiectul sau începe și vorbește despre ea… conexiunea emoțională se diluează sau se rupe. Nu se simt auziți, văzuți, ascultați, sprijiniți, importanți. Este aceasta o greșeală de comunicare pe care ai observat că o faci sau pe care partenerul ți-a reproșat-o direct?

Nu ești prezentă

Poate că îl asculți, nu spui nimic, dar mintea ta fuge în alte direcții. Ce mai ai de făcut prin casă, ce mai ai de rezolvat la serviciu, când e următoarea ședință cu părinții a copilului vostru. Fizic ești prezentă, emoțional nu, iar asta se vede la nivel de limbaj al corpului. O prezență parțială este aceea în care îl asculți, îi pui întrebări partenerului când nu înțelegi ceva, dar în același timp ai o altă activitate care te distrage indiferent cât de mult negi asta. Soluția? Atenția ta să fie îndreptată 100% către partener, iar dacă vezi că mintea fuge să o aduci conștient în prezent la discuția pe care o aveți.

Știi deja ce vrea să spună…

… și ca atare răspunzi în locul lui, vorbești peste partener, îi completezi tu frazele. În primul rând nu poți citi gânduri, iar teoria ta să nu fie același lucru cu ceea ce voia să verbalizeze partenerul, iar asta să nască nu nou fir narativ separat de cel pe care îl aveați deja. Nu este eficient să discutați mai multe teme în paralel. Apoi, și dacă intuiești corect ceea ce voia să zică, lasă-l pe el să o facă, dă-i spațiul de care are nevoie, lasă-l să-și asume responsabilitatea propriilor nemulțumiri, observații sau păreri neutre.

Intri în defensivă

Ceea ce îți spune îți apasă butoanele, iar reacția cea mai la îndemână este să te aperi, să îi explici tu cum stau lucrurile ori să îl ataci de-a dreptul. Ia o foaie și un pix și notează aspectele în relație cu care vrei să aduci tu clarificări, asta după ce partenerul termină de vorbit. Uneori poate nici nu mai ai nevoie de clarificări sau să te aperi, alteori pentru că ai ascultat cu curiozitate ai strâns suficiente informații încât și perspectiva ta să fie diferită. Din nou, fiecare are timp lui și spațiul lui de exprimare.

Tipuri de manipulare foarte periculoase indiferent în ce etapă a relației te afli

Lucruri pentru care îți este rușine și te împiedică să ai o relație de cuplu
Lucruri pentru care îți este rușine și te împiedică să ai o relație de cuplu
Lifestyle

Ai în minte o mulțime de elemente în legătură cu care simți rușine și te sabotezi când apare un bărbat în viața ta. Ce gânduri să alungi.

Vrei să ai o relație bună cu părinții partenerului și el să fie fericit? Cum te pierzi pe tine în acest proces
Vrei să ai o relație bună cu părinții partenerului și el să fie fericit? Cum te pierzi pe tine în acest proces
Lifestyle

Ai cele mai bune intenții pentru cuplul tău și ești dispusă să faci multe în relație cu părinții partenerului. Doar că prea multe...

Actori cunoscuți care au cucerit cu prestațiile lor din filme independente cu buget redus
Actori cunoscuți care au cucerit cu prestațiile lor din filme independente cu buget redus
Lifestyle

Mai multe filme independente au trecut neobservate, cu toate că din distribuția lor fac parte nume recunoscute.

