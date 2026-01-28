Greșeli ușor de corectat pe care le faci în comunicarea cu partenerul de cuplu

Nu există infidelitate, nici abuz fizic sau emoțional, nu există ceea ce ai numi probleme majore sau de valoare, de substanță, și totuși relația să se încheie? Ți se pare bizar, dar poate ai văzut deja asta, inclusiv la oamenii care aveau valori comune, moduri similare de a petrece timpul liber, pe care i-ai fi trecut lejer în categoria de relație solidă pe care nu o dărâmă nimic. Și cu toate astea cum de s-a ajuns la despărțire? Sau cum de tu iei în calcul această variantă în propria ta relație? Problemele de comunicare sunt probleme majore care trebuie corectate, asta pentru că în spate se află nevoi emoționale de bază care nu ajung să fie împlinite.

Nu e despre partener, ci despre tine

Chiar și bărbații au nevoie doar să fie ascultați, fără să le dai imediat soluții, fără să le smulgi din rădăcină momentul de vulnerabilitate, moment în care doare tare și la care poate unii au ajuns cu greu. Nu pentru toți e simplu să se arate vulnerabili în fața partenerei, iar când fac asta și partenera devine critică, invalidantă, nu îi ascultă, îi întrerupe, schimbă subiectul sau începe și vorbește despre ea… conexiunea emoțională se diluează sau se rupe. Nu se simt auziți, văzuți, ascultați, sprijiniți, importanți. Este aceasta o greșeală de comunicare pe care ai observat că o faci sau pe care partenerul ți-a reproșat-o direct?

Nu ești prezentă

Poate că îl asculți, nu spui nimic, dar mintea ta fuge în alte direcții. Ce mai ai de făcut prin casă, ce mai ai de rezolvat la serviciu, când e următoarea ședință cu părinții a copilului vostru. Fizic ești prezentă, emoțional nu, iar asta se vede la nivel de limbaj al corpului. O prezență parțială este aceea în care îl asculți, îi pui întrebări partenerului când nu înțelegi ceva, dar în același timp ai o altă activitate care te distrage indiferent cât de mult negi asta. Soluția? Atenția ta să fie îndreptată 100% către partener, iar dacă vezi că mintea fuge să o aduci conștient în prezent la discuția pe care o aveți.

Știi deja ce vrea să spună…

… și ca atare răspunzi în locul lui, vorbești peste partener, îi completezi tu frazele. În primul rând nu poți citi gânduri, iar teoria ta să nu fie același lucru cu ceea ce voia să verbalizeze partenerul, iar asta să nască nu nou fir narativ separat de cel pe care îl aveați deja. Nu este eficient să discutați mai multe teme în paralel. Apoi, și dacă intuiești corect ceea ce voia să zică, lasă-l pe el să o facă, dă-i spațiul de care are nevoie, lasă-l să-și asume responsabilitatea propriilor nemulțumiri, observații sau păreri neutre.

Intri în defensivă

Ceea ce îți spune îți apasă butoanele, iar reacția cea mai la îndemână este să te aperi, să îi explici tu cum stau lucrurile ori să îl ataci de-a dreptul. Ia o foaie și un pix și notează aspectele în relație cu care vrei să aduci tu clarificări, asta după ce partenerul termină de vorbit. Uneori poate nici nu mai ai nevoie de clarificări sau să te aperi, alteori pentru că ai ascultat cu curiozitate ai strâns suficiente informații încât și perspectiva ta să fie diferită. Din nou, fiecare are timp lui și spațiul lui de exprimare.

Citește și:

Tipuri de manipulare foarte periculoase indiferent în ce etapă a relației te afli

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro