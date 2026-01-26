10 filme neinspirate din 2025, cu care nu ar trebui să-ți pierzi timpul

Filmele din 2025 sunt considerate eșecuri cinematografice și ar fi mai bine să le ocolești.

  de Braslasu Iulia
1. M3GAN 2.0
Pe lângă multitudinea de capodopere cinematografice, anul 2025 a fost marcat și de suficiente eșecuri de pe ecrane. Mai jos, poți vedea o parte dintre filmele care au dat greș și nu ar trebui să îți pară rău dacă nu ai apucat să le vezi deja. 

M3GAN 2.0 este un exemplu concret care arată cât de dificil este să atingi succesul unui film precedent. M3GAN a apărut în 2022 și în scurt timp a devenit iubit de public. Versiunea din 2025 nu a mai urmărit tiparul primului film, povestea nu a mai fost la fel de captivantă, iar asta s-a văzut în reacțiile negative la adresa lui.

2. A Big Bold Beautiful Journey

În drama fantasy A Big Bold Beautiful Journey, Margot Robbie și Colin Farrell interpretează rolurile a doi străini care pornesc într-o călătorie prin trecutul lor, după ce se cunosc la nunta unui prieten comun. Ce a eșuat, în cazul acestui film, a fost lipsa unui scenariu mult mai generos, coerent și a unor personaje cu personalități mai puternice.

3. Anemone

Daniel Day-Lewis a revenit pe ecrane, după aproape un deceniu de pauză, chiar în Anemone, filmul care marchează debutul regizoral al fiului său, Ronan Day-Lewis. Actorul a jucat rolul unui fost soldat, Ray Stoker, care trăiește izolat în pădure. Liniștea sa e perturbată de apariția fratelui său înstrăinat, Jem, care îi cere ajutorul. Acest demers personal merită aplaudat și apreciat, însă singurul său merit este interpretarea excelentă a actorului Daniel Day-Lewis, pentru că nimic altceva nu mai iese în evidență. 

4. Captain America: Brave New World

În acest film, Căpitanul America, Sam Wilson, jucat de Anthony Mackie, trebuie să deslușească misterul din jurul unui plan global care a fost pus la cale. Captain America: Brave New World nu a atins deloc suspansul și acțiunea altor filme emblematice din universul cinematografic Marvel, cum ar fi Thunderbolts și Fantastic 4: First Steps.

5. I Know What You Did Last Summer

I Know What You Did Last Summer este o continuare mult așteptată a peliculei cu același nume din 1997. Filmul horror reia povestea deja știută, însă fără să îi ofere tensiunea necesară. Distribuția a fost compusă atât din nume noi, cât și din cele din filmul din anii ’90, ceea ce nu s-a dovedit o alegere tocmai favorabilă. Personajele clasice mai degrabă au făcut un deserviciu și nu au conturat mai bine acțiunea. 

6. Tron: Ares

Povestea din Tron: Ares se concentrează pe ravagiile pe care le face un program care din lumea digitală, își face simțită prezența în lumea reală. Filmul aproape că ocolește subiectul central, și anume inteligența artificială, și nu excelează nici din punct de vedere al efectelor speciale sau al prestațiilor persoanelor care au făcut parte din distribuție, Greta Lee, Gillian Anderson, Jeff Bridges, Evan Peters și Jodie Turner-Smith fiind câteva dintre nume. 

7. After the Hunt

După succesul filmelor Bones and All, Challengers și Queer, publicul deja se aștepta la o nouă capodoperă semnată de Luca Guadagnino, dar nu a fost cazul cu After the Hunt. Acțiunea acestui thriller se petrece în mediul universitar, unde prietenul și colegul unei profesoare de filosofie este acuzat că a agresat sexual una dintre studentele lor. Temele principale ale filmului, mișcarea #MeToo și abuzurile din sistemul universitar, sunt tratate extrem de superficial și se pierd cu desăvârșire printre nenumăratele discuții aparent profunde (dar foarte plictisitoare și inutile) despre filosofie și căutarea rostului în viață. Nici măcar numele mari din distribuție, Julia Roberts, Ayo Edebiri, Chloë Sevigny, Andrew Garfield și Michael Stuhlbarg, nu au mai putut salva cât de cât filmul de la eșec. 

8. Wolf Man

În materie de filme horror, Wolf Man a fost catalogat drept foarte slab și departe de ceea ce promitea într-o primă fază. Regizat de Leigh Whannell și cu Julia Garner, Matilda Firth și Christopher Abbott în distribuție, filmul ni-l arată pe Blake care primește o scrisoare în care i se comunică faptul că tatăl său, Grady, care a dispărut de mai multă vreme, e declarat oficial mort. Casa care îi aparținea în Oregon devine a lui, așa că merge acolo alături de soția lui, Charlotte, și fiica lor, Ginger. Wolf Man are o premisă bună, dar nu este executată astfel încât să satisfacă publicul. Pe alocuri stângaci și lipsit de tensiune, filmul a încasat 35,3 milioane de dolari la box office și a avut un buget de 25 de milioane de dolari. 

9. Hurry Up Tomorrow

După eșecul său anterior cu serialul The Idol, nu ar trebui să ne mire că The Weeknd mai bifează o nouă dezamăgire cinematografică. Cam asta s-a întâmplat cu Hurry Up Tomorrow, o dramă inspirată din albumul său cu același nume. Filmul a avut un scenariu extrem de slab, lipsit de coerență, motiv pentru care numele celebre din distribuție, Jenna Ortega, Riley Keough și Barry Keoghan, nu și-au arătat adevăratul lor potențial. De la un film despre viața complicată a unui muzician s-a ajuns la un instrument de marketing pentru promovarea albumului său și a turneului After Hours Til Dawn.

10. Him

Justin Tipping a regizat Him, un film horror și psihologic de la care publicul se aștepta să fie vorba despre toxicitatea din jurul competițiilor sportive, în special a fotbalului. Sau cel puțin asta reieșea din comunicarea inițială despre peliculă. Însă, odată vizionat, privitorii au rămas nedumeriți și au urmărit, mai degrabă, un film despre un cult bizar.

