Julia Roberts, dezvăluiri sincere despre începuturile carierei sale. Prin ce greutăți a trecut actrița: „A fost o provocare”

Julia Roberts a vorbit sincer despre lipsa de încredere cu care și-a început cariera, mărturisind că succesul nu a venit fără provocări interioare. Potrivit Daily Mail, actrița în vârstă de 57 de ani a recunoscut că s-a confruntat cu neîncredere în sine și cu oameni care nu au încurajat-o la începutul drumului ei în industria filmului.

„Pentru mine, la început, era mult mai important cine voiam să devin ca om, nu neapărat ce fel de carieră voiam să am”, a spus Julia Roberts. „Am întâlnit, nu foarte mulți, dar câțiva oameni critici care s-au purtat urât cu mine, iar pentru mine a fost o provocare interesantă să decid ce fel de persoană vreau să devin”.

Actrița, care a devenit una dintre cele mai iubite figuri de la Hollywood, a povestit că debutul în fața camerei a fost marcat de nesiguranță.

„Nu cred că am început această carieră cu prea multă încredere în mine”, a declarat Julia Roberts, în cadrul unui interviu comun cu colega sa din After the Hunt, Ayo Edebiri.

Câștigătoare a unui premiu Oscar pentru Erin Brockovich și celebră datorită rolului din Pretty Woman, Roberts a adăugat că, deși a reușit să se impună într-o industrie dominată de bărbați, parcursul ei nu a fost deloc ușor. „Am avut mai multe obstacole decât momente line”, spune ea.

Cu toate acestea, actrița afirmă că a încercat mereu să găsească sens chiar și în dificultăți:

„Desigur, chiar și atunci, simțeam o formă de recunoștință. Mă gândeam: «Bine, există un motiv pentru care trebuie să fie atât de greu». Acum privesc acele momente ca pe niște lecții pentru care sunt recunoscătoare, pentru că mi-au demonstrat rezistența”.

Julia Roberts a vorbit și despre cât de mult a afectat-o lipsa de încredere în sine.

„Să fii nesigur pe tine poate fi paralizant. Dacă cineva mă făcea de rușine, mă opream complet. Eram copleșită, așa că a trebuit să învăț să gestionez astfel de situații, pentru că nu e o industrie în care poți rămâne dacă nu suporți critica, duritatea sau momentele jenante”.

Actrița a rememorat și o întâmplare din copilărie care i-a rămas adânc întipărită în minte. A povestit cum a stat trează până târziu pentru a urmări un trompetist invitat de Johnny Carson la The Tonight Show:

„Johnny l-a chemat la birou. A pus instrumentul jos, s-a ridicat să meargă spre el și a căzut pe scenă. Iar eu, stând acasă, în siguranță, m-am simțit ca și cum mi s-ar fi întâmplat mie. Am simțit rușinea aia. Nu știam mare lucru, dar am avut multe lucruri pe care a trebuit să le depășesc singură”, a adăugat ea.

Privind înapoi la o carieră care se întinde pe mai bine de trei decenii, Julia Roberts spune că a ales întotdeauna proiectele care au ajutat-o să evolueze personal și profesional.

„Mi-am ales filmele în funcție de evoluția mea personală și dorința de descoperire”, a spus actrița.

