Jonah Hill, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, de nerecunoscut pe platoul de filmare

Jonah Hill, actorul în vârstă de 41 de ani, a fost de nerecunoscut în timp ce filma scene pentru viitorul său film, „Cut Off”.

Jonah Hill, de nerecunoscut în noul său film

Hill, surprins alături de colega sa de platou Kristen Wiig, a atras atenția cu silueta sa vizibil mai suplă, fiind fotografiat în timp ce ieșea și intra în rulotă, costumat pentru rol. Starul din „Superbad” purta un pulover mulat cu imprimeu leopard, băgat în niște blugi skinny cu talie joasă, împodobiți cu franjuri negre lungi. O curea neagră îi accentua talia foarte subțire. Hill, care este și scenaristul și regizorul comediei, și-a completat ținuta inspirată din anii 70 cu o perucă blondă ciufulită și ochelari cu rame groase.

Între filmări, actorul a fost văzut cu câteva băuturi și răsfoind scenariul.

Kristen Wiig, în vârstă de 52 de ani, a fost și ea în ton cu stilul excentric al filmului: a purtat un sutien din dantelă turcoaz peste o bluză mov din dantelă, băgată într-o pereche de colanți roșii din dantelă. Ținuta a fost completată cu o fustă roz pal și o curea neagră.

Deși greutatea lui Hill a fluctuat de-a lungul anilor, actorul pare să-și fi menținut o siluetă suplă în ultimul deceniu. Starul din „21 Jump Street” a slăbit prima dată considerabil în 2011, pierzând aproximativ 18 kilograme cu ajutorul unui nutriționist și al unei diete japoneze.

Totuși, în toamna lui 2014, a recăpătat o parte din kilogramele pierdute — potrivit Page Six, din cauza mâncatului compulsiv. „Trece printr-o perioadă grea, ceea ce face ca acest cerc vicios să continue”, au declarat atunci surse apropiate actorului.

În anii următori, Hill a slăbit din nou, afișând o siluetă din ce în ce mai subțire — în special în vara și iarna care au urmat. Într-un interviu acordat lui Ellen DeGeneres în 2018, actorul a vorbit sincer despre lupta sa cu imaginea corporală: „Mi-am petrecut cea mai mare parte din tinerețe ascultând oameni care spuneau că sunt gras, urât și neatractiv.”

El a adăugat: „Cred că fiecare dintre noi are o imagine din adolescență de care se rușinează. Pentru mine, este copilul de 14 ani, supraponderal și nesigur, care asculta hip-hop și își dorea disperat să fie acceptat de comunitatea skaterilor.”

Detalii din cariera lui

La acea vreme, Hill recunoștea că era „încă în construcție”, dar începea să înțeleagă ce înseamnă iubirea de sine. De atunci, starul din „The Wolf of Wall Street” pare să fi pierdut și mai mult în greutate și, potrivit imaginilor recente, este mai slab ca niciodată. Jonah Hill s-a impus ca unul dintre cei mai versatili actori ai generației sale, combinând cu succes rolurile comice cu cele dramatice. Cariera sa a început în anii 2000, însă adevărata notorietate a câștigat-o odată cu filme precum Superbad (2007) și seria 21 Jump Street (2012–2014). Talentul său comic și expresivitatea fizică l-au transformat rapid într-un actor apreciat de publicul tânăr.

Pe lângă comedie, Hill a demonstrat că poate aborda roluri dramatice cu aceeași convingere. El a fost nominalizat de două ori la Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar, pentru prestațiile sale din Moneyball (2011) și The Wolf of Wall Street (2013), confirmându-și astfel statutul de actor complet și respectat în industria cinematografică.

