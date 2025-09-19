Filme horror cu actori de comedie în distribuție, care n-au primit atenția meritată

Actorii de comedie s-au orientat și către proiecte care implică filme înfricoșătoare.

  Actualizat 19.09.2025, 08:29
1. Alien: Covenant
Chiar dacă principalele lor proiecte s-au concretizat în direcția comediei, sunt exemple de actori care s-au orientat și către filmele horror. 

În Alien: Covenant, echipajul unei nave de colonizare pornește în direcția unei planete îndepărtate. În această călătorie, află de ceea ce lasă impresia că ar fi un paradis neexplorat. În cea de-a șase parte din franciza Alien, actorul de comedie Danny McBride l-a jucat pe Tennessee „Tee” Faris, pilotul șef al navei.

2. Mother!

Filmul de groază Mother! scris și regizat de Darren Aronofsky i-a avut drept protagoniști pe Jennifer Lawrence și Javier Bardem. Pe lângă cei doi, distribuția mai este completată de Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, dar și de către Kristen Wiig. Cea din urmă nu are un rol principal, ci este o prezență din cauza căreia au loc violențe în casă. 

3. Deliver Us from Evil

Cunoscut pentru rolul din serialul de comedie Community, Joel McHale a avut de interpretat un rol provocator în filmul horror Deliver Us from Evil. Actorul l-a jucat pe polițistul Butler, în această poveste despre lupta împotriva forțelor supranaturale.

4. A Field in England

A Field in England este un film horror alb-negru despre mai mulți dezertori care fug din calea conflictelor în Anglia în secolul al XVII-lea, în mijlocul Războiului Civil. Actorul de comedie Julian Barrat l-a jucat în acest film pe Trower, care este un superior foarte dur. 

5. The Number 23

Recunoscut în principal pentru roluri care stârnesc amuzamentul, Jim Carrey a acceptat provocarea de a juca într-un film horror, fiind vorba despre The Number 23. El l-a jucat pe protagonist, pe Walter Sparrow, care citește un roman pe care i l-a dat soția lui. În scurt timp, dezvoltă o obsesie față de acel roman și crede că a fost scris despre el, pentru că observă multe asemănări între viața lui și cea a personajului principal.

6. Child’s Play

Publicul o cunoaște pe Aubrey Plaza datorită rolurilor din Safety Not Guaranteed, Ingrid Goes West, The White Lotus și Parks and Recreation. Dincolo de rolurile în care era amuzantă și trata cu ironie situațiile în care era implicată, a jucat și în Child’s Play, un thriller din 2019 regizat de Lars Klevberg. Actrița a interpretat-o pe Karen, o mamă singură care îi oferă drept cadou fiului său o păpușă bizară. 

7. The Amityville Horror

Ryan Reynolds a jucat într-o varietate de comedii romantice și filme de acțiune, însă probabil ți-a scăpat faptul că a avut un rol cel puțin înfricoșător în filmul de groază The Amityville Horror. Actorul l-a interpretat pe George Lutz, care se mută împreună cu familia sa într-o casă din Long Island, care fusese cu un an înainte locul unei crime în masă înspâimântătoare.

8. Dawn of the Dead

Filmul Dawn of the Dead regizat de Zack Snyder l-a avut în distribuție și pe Ty Burrell, pe care publicul îl cunoaște mai mult prin prisma rolului Phil Dunphy din serialul Modern Family. Pelicula de groază surprinde dezastrele produse de o epidemie mondială de zombi.

9. House on Haunted Hill

Chris Kattan are în palmares roluri în comedii, dar a jucat și în filmul de groază House on Haunted Hill, despre un magnat care le oferă șansa unor oameni de a câștiga o sumă de bani colosală dacă stau o noapte într-o casă bântuită. Chris Kattan a fost distribuit în rolul lui Watson Pritchett, proprietarul casei.

10. Halloween: The Curse of Michael Myers

Halloween: Blestemul lui Michael Myers este printre primele filme în care a jucat Paul Rudd. În al șaselea film din franciza Halloween, actorul l-a jucat pe Tommy Doyle, care descoperă că există un cult secret în apropierea locuinței sale. Înainte de acest rol, mai jucase în comedii, cu care a și continuat pe parcursul carierei, și a fost primul său film horror.

