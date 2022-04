Celebrități despre care probabil nu știai până acum că provin din familii înstărite

Există multe exemple de staruri care au părinți faimoși în întreaga lume, fapt ce a contribuit, într-o măsură sau alta, la ascensiunea în cariera pe care și-au conturat-o. Dar, mai sunt și celebrități care nu au părinți atât de cunoscuți, însă familiile din care provin sunt înstărite.

1. Ariana Grande

Ariana Grande nu este deloc străină de industria muzicală, iar parcursul i-a fost influențat și de părinții ei și resursele pe care le aveau aceștia. În timp ce mama ei, Joan Grande, a fost CEO-ul Hose-McCann Communications, tatăl artistei, Eduard Butera, deținea o firmă de design grafic în Florida, care se poate mândri cu o mulțime de clienți faimoși. Relațiile pe care părinții cântăreței le aveau fiecare în domeniul lor de activitate au ajutat-o pe Ariana Grande la începutul carierei, susținând concerte pe vase de croazieră sau la diferite evenimente sportive.

2. Adam Levine

Și Adam Levine avea o situație financiară foarte bună înainte de a deveni celebru. Familia solistului trupei Maroon 5 deține lanțul de magazine de lux M. Fredric. Artistul a urmat cursurile prestigioasei școli private Brentwood din Los Angeles, acolo unde s-a întâmplat să îi cunoască pe colegii lui de trupă.

3. Lady Gaga

Lady Gaga a povestit cu mai multe ocazii faptul că nu consideră că provine dintr-o familie înstărită. Dar, tatăl artistei deținea o companie de telecomunicații, iar mama ei, Cynthia Louise Germanotta, era vicepreședinta companiei Verizon. De asemenea, tatăl ei are și un restaurant cu specific italian din New York, Joanne Trattoria.

4. Kate și Rooney Mara

Surorile Kate și Rooney Mara și-au consolidat deja o carieră la Hollywood. În ciuda faptului că amândouă au muncit până să ajungă la notorietatea de astăzi, ei bine, ele ar fi fost faimoase și bogate și fără carierele lor de succes. Părinții actrițelor dețin două dintre cele mai mari echipe din cadrul National Football League, Pittsburgh Steelers și New York Giants. Kate și Rooney Mara au crescut asistând la o mulțime de meciuri de fotbal, fiind o componentă importantă a vieții lor.

5. Taylor Swift

Taylor Swift a fost cu mai multe ocazii inclusă în topurile celor mai bine plătite celebrități din industria muzicală. De-a lungul anilor, câștigurile cântăreței și compozitoarei au venit din mai multe domenii pe care ea le-a desfășurat pe lângă muzică, cum ar fi sport și divertisment. Înainte ca artista să părăsească Big Machine Records, tatăl ei, care era agent de bursă la Merrill Lynch, a cumpărat o participație de 3% din companie pentru suma de 300.000 de dolari. În acel timp, artista înregistra albumul ei de debut. De asemenea, mama ei a lucrat ca directoare de marketing pentru fonduri mutuale.

6. Olivia Wilde

Andrew Cockburn, tatăl actriței Olivia Wilde, este jurnalist și editor la Harper’s Magazine, iar mama ei, Leslie Cockburn, este jurnalistă și realizatoare de documentare, care până acum a lucrat cu nume importante din industrie. Olivia Wilde și-a petrecut copilăria în Washington, D.C., iar părinții ei invitau frecvent celebrități precum Mick Jagger și Steven Spielberg.

7. Anderson Cooper

Anderson Cooper este fiul regretatei Gloria Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt, stră-stră-străbunicul său, a avut o avere impresionantă, mai mare decât întreaga trezorerie a SUA la un moment dat. Prezentatorul a scris alături de romanciera Katherine Howe cartea Vanderbilt: The Rise and Fall of An American Dynasty, în cadrul căreia oferă mai multe detalii despre povestea familiei sale.

8. Riley Keough

Riley Keoug este fiica actriței Lisa Marie Presley și nepoata celebrului cântăreț Elvis Presley. După moartea artistului în 1977, averea lui era estimată la 5 milioane de dolari. După ce fosta lui soție, Priscilla Presley, a intrat în posesia averii, i-a crescut valoarea, ajungând la peste 100 de milioane de dolari, care ulterior i-a revenit fiicei sale, Lisa Marie Presley, atunci când a împlinit 25 ani.

9. Salma Hayek

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Salma Hayek se numără acum printre cele mai apreciate actrițe internaționale. Ea a crescut în Coatzacoalcos, Mexic, iar tatăl ei, Sami Hayek Dominguez, era director în industria petrolieră, dar deținea și o firmă de echipamente industriale.

10. Julia Louis-Dreyfus

Julia Louis-Dreyfus este cunoscută pentru rolul pe care l-a interpretat în serialul de succes Seinfeld. Actrița a fost plătită cu câte 600.000 de dolari pentru fiecare episod din ultimul sezon. Tatăl ei, Gerard Louis-Dreyfus, este președintele companiei Louis-Dreyfus Group și deține o avere de 4 miliarde de dolari. Julia Louis-Dreyfus este discretă în privința situației ei financiare și nu i-a plăcut niciodată să vorbească despre acest aspect.

