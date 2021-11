Bradley Cooper spune adevărul despre presupusa relație cu Lady Gaga

Lady Gaga o fi acum în centrul atenției ca actriță datorită filmului despre familia Gucci, dar să vorbim despre A Star Is Born.

La aproape doi ani de la apariția de neuitat pe scena premiilor Oscar alături de Lady Gaga, Bradley Cooper a vorbit în sfârșit despre duetul lor și despre chimia incredibilă dintre ei.

Într-un interviu acordat The Hollywood Reporter, regizorul A Star Is Born a recunoscut că prezența lui Lady Gaga l-a ajutat să se relaxeze pentru a cânta live, pe el care nu era atât de cunoscut înainte de a juca în acest film împreună cu ea. El a mai spus că ceea ce a fost perceput ca intimitate între ei a fost un mod de a încapsula în acea interpretare a piesei Shallow spiritul filmului. „Se cam îndrăgostesc în scena aceea din film. Este acel moment exploziv care li se întâmplă pe o scenă, în fața a mii de oameni. Ar fi fost atât de ciudat dacă am fi fost amândoi pe scaune, cu fața către public.”

Declarațiile lui Brad vin ca un ecou al unor lucruri spuse de Lady Gaga în ianuarie 2020, la Oprah: „În ce mă privește, ca interpretă și ca actriță, bineînțeles că am vrut ca oamenii să creadă că suntem îndrăgostiți”, a spus ea atunci. „Și am vrut ca oamenii să simtă această dragoste la Oscaruri. Am vrut ca ea să treacă prin lentila camerei și să ajungă în fiecare televizor. A fost orchestrată ca un performance.”

Oprah Winfrey i-a mărturisit lui Lady Gaga că a discutat despre aceste zvonuri chiar și cu Bradley Cooper. „El a spus că, dacă aceste zvonuri ar fi fost adevărate, atunci nu ar mai fi putut să se uite în ochii tăi în momentul în care a stat la pian.”

Recent, Bradley Cooper și Irina Shayk au fost suprinși în timp ce se plimbau braț la braț pe străzile din West Village, New York. Cei doi au împreună o fiică de patru ani, Lea, așa că au tot fost văzuți împreună după ce au decis să pună capăt relației, în urmă cu doi ani. Dar ipostaza în care au fost surprinși i-a făcut pe fani să creadă că poate formează din nou un cuplu.

