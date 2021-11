Lady Gaga, protagonista unui moment marca Marilyn Monroe

Lady Gaga a început săptămâna trecută promovarea pentru House of Gucci, megaproducția lui Ridley Scott care este așteptată cu sufletul la gură de toată lumea. Recent, cântăreața a fost surprinsă în timp ce părăsea studiourile NBC din New York, după o apariție în cadrul The Late Show with Stephen Colbert.

Lady Gaga a fost fotografiată de paparazzi chiar în momentul în care, fără să vrea, a recreat scena memorabilă din celebrul film The Seven Year Itch, în care Marilyn Monroe a purtat acea rochie albă. Artista era îmbrăcată cu o rochie neagră cu un umăr gol și cu o crăpătură extrem de îndrăzneață. Se pare că vântul i-a ridicat rochia și în mod accidental i s-a văzut lenjeria intimă nude.

Din fericire, Lady Gaga a știut foarte bine cum să gestioneze acest incident și nici nu s-a lăsat intimidată.

Într-un interviu pentru British Vogue, Lady Gaga a vorbit despre personajul pe care îl joacă în filmul House of Gucci, Patrizia Reggiani, cea care a fost pentru o vreme soția lui Maurizio Gucci și care a petrecut 18 ani în închisoare pentru că a angajat o persoană care să îl asasineze pe fostul său soț. Artista a recunoscut că a depus multe eforturi pentru a se apropia cât mai mult de rolul acesta. „Trei ani am muncit pentru acest rol. Ca să fiu complet sinceră, am trăit ca Patrizia Reggiani pentru un an și jumătate. Am vorbit cu accent vreme de nouă luni. Nici în afara filmărilor nu era diferit. Am rămas alături de ea. Îmi era imposibil să fiu blondă și să vorbesc cu accent, așa că m-am vopsit imediat și am început să trăiesc într-un mod în care la orice mă uitam, orice atingeam, începeam să observ unde și când puteam vedea bani.”

Artista a dezvăluit că a evitat în mod intenționat să vorbească cu Patrizia Gucci înainte de a o interpreta pentru că nu își dorea să îi spună cineva cum anume să joace acest rol. De asemenea, recunoaște că a întâmpinat și anume clipe dificile. „Am avut unele dificultăți de natură psihologică la un moment dat, spre sfârșitul filmului. Eram fie în camera mea de hotel, unde trăiam și vorbeam cu Reggiani, fie pe platoul de filmare, unde făceam același lucru. Țin minte că eram în Italia într-o zi și am ieșit să mă plimb, având o pălărie pe cap. Nu mai făcusem asta de două luni și m-am panicat. Credeam că sunt pe un platou de filmare.”

Alături de Lady Gaga, în film mai joacă Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek și Mădălina Ghenea.

Foto: Profimedia

