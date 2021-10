Mădălina Ghenea, așa cum nu ai mai văzut-o până acum. Cum s-a filmat vedeta

Mădălina Ghenea își surprinde din ce în ce mai mult fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare. Aflată în Mexic pentru proiecte profesionale, românca a mărturisit cu ajutorul a două videoclipuri postate pe contul ei de Instagram că a avut ocazia de a trăi o experiență unică.

Ea a ales să facă scufundări pentru a admira adâncurile, ba mai mult, actrița româncă are acum certificat de free diver și a filmat totul, dezvăluindu-le fanilor imaginile inedite.

În primul videoclip, care începe cu un apariția unui crocodil, Mădălina Ghenea poartă un costum de baie negru și este filmată în timp ce înoată, explodând adâncurile Mării Caraibelor.

Ulterior, ea a mai făcut public un videoclip, în care face cu multă grație diverse mișcări de dans, în timp ce se află sub apă.

Recent, românca le-a povestit fanilor de pe Instagram că trece prin momente destul de dificile: „Cred că e greu să spui adevărul pe Instagram, întrucât oamenii au tendința să arate doar cea mai bună parte a lucrurilor, partea veselă, atrăgătoare a lor… Adevărul este că am fost în Mexic timp de o săptămână, timp în care am lucrat încontinuu și asta a fost, cu siguranță, cea mai deprimantă săptămână din viața mea (…) Să fiu departe de fetița mea este dureros și destul de greu de suportat pentru mine. Nu am prieteni aici, însă am întâlnit o persoană talentată, un artist tânăr, cu care am avut ocazia să lucrez pentru două coperți. (…)”, a fost mărturisirea făcută de Mădălina Ghenea, care a însoțit câteva imagini spectaculoase, care o înfățișează într-o ținută albă elegantă.

Cel mai recent proiect al Mădălinei Ghenea, filmul House of Gucci, va ajunge în cinematografele din toată lumea în luna noiembrie. În film, aceasta joacă rolul Sophiei Loren în tinerețe, apărând în cadre alături de Al Pacino. Printre colegii săi în acest proiect se numără Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, dar și Jared Leto, cu care actrița a fost văzută luând masa cu puțin timp în urmă.

