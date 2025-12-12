EXCLUSIV: Ruby, dezvăluiri despre participarea la reality show-urile bazate pe competiție: „Abia aștept”

Ruby a dezvăluit în exclusivitate pentru la ce emisiune TV și-ar dori să participe.

EXCLUSIV: Ruby, dezvăluiri despre participarea la reality show-urile bazate pe competiție: "Abia aștept"

Ruby a fost una dintre prezențele energice și pline de culoare de la ELLE Style Awards 2025, iar artista nu s-a ferit să vorbească despre planurile ei pentru viitor și despre apetitul pentru aventură care o caracterizează de ani buni.

La ce emisiune TV și-ar dori Ruby să participe 

Îndrăgita cântăreață, deja obișnuită cu formatul reality show-urilor, a mărturisit pentru ELLE România că ar accepta oricând o nouă provocare pe micile ecrane. Ruby a declarat că experiențele trăite în competiții au fost printre cele mai intense și memorabile momente din cariera ei, motiv pentru care nu exclude deloc o nouă participare:

„Depinde, dacă se face Asia Express Best Of abia aștept, sunt datoare cu locul 1. Abia aștept să fiu acolo. Altfel, nu știu… Să vedem ce se mai creează. Mie îmi fac foarte mult reality show-urile. Am participat la destul de multe, dar mai ales la astea bazate pe aventură, pe competiție. Eu sunt și o fire competitivă, aventuroasă. Și le-am cam făcut. Am fost în junglă în Africa, am fost pe drumuri în India, am făcut o grămadă de chestii drăguțe și primesc cu brațe deschise ceea ce urmează dacă mi se potrivește și mă prinde într-un moment în care mă simt aventurieră.”, ne-a dezvăluit Ruby.

Ruby nu este străină de reality show-urile din România, ba chiar a devenit una dintre vedetele care s-au remarcat cel mai mult în astfel de competiții. Artista a participat în trecut la Asia Express – Drumul Elefantului, alături de partenerul ei, Robert. Cei doi au format una dintre echipele-surpriză ale sezonului și au ajuns până în marea finală, unde au obținut locul al doilea. Experiența, intensă și presărată cu momente-limită, a transformat-o pe Ruby într-una dintre concurentele preferate ale publicului, datorită spiritului ei competitiv, energiei și umorului caracteristic.

Ulterior, Ruby a continuat seria proiectelor TV, apărând și în show-ul „Dancing on Ice: Vis în doi”, unde a intrat într-un alt tip de competiție, de data aceasta pe gheață. Artista a mărturisit atunci că antrenamentele au fost chiar mai solicitante decât traseele din Asia Express, însă dorința ei constantă de a se autodepăși a împins-o să continue provocarea. Ba mai mult, vedeta a suferit și o accidentare în acea perioadă.

„Mușchiul s-a desprins de pe os, nu este o ruptură comună, că aș fi rezistat atunci. Merg la recuperare, dar nu știu cât timp nu voi avea voie să fac mișcare. Am dureri foarte mari când trebuie să stau în picioare sau când mă mișc. Dacă stau în pat, sunt bine, dar când mă mișc îmi vine să plâng”, a declarat Ruby pentru Fanatik.

Vedete la ELLE Style Awards 2025 (GALERIE FOTO III)

Foto: Sorin Cioponea

