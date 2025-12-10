Olga Barcari, despre schimbările din viața ei după participarea la Asia Express alături de Karmen: „Oamenii au o altă gândire acum despre mine”

Karmen și Olga Barcari formează una dintre cele mai îndrăgite perechi care au participat la Asia Express 2025.

Olga Barcari, despre schimbările din viața ei după participarea la Asia Express

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre cum a fost percepută de cei din jur după ce a participat la Asia Express alături de buna ei prietenă, Karmen.

„Lucrul cel mai important care s-a schimbat după Asia Express este că am început să fiu mai bună și cu mine și cu oamenii din jurul meu. Mi-am schimbat povestea vieții. M-am întors mai puternică, mai bine așezată. Am văzut că lumea acum mă iubește foarte mult. Dar muncesc în continuare. Lucrez cu clienții, nu mă pot da în spectacol. În rest, la fel de leneșă sunt. Iar mă trezesc târziu. Acolo la 6 eram în picioare. Acum ma trezesc pe la 9, dar mă culc înapoi, dacă încep munca pe la 11.30. Am revenit la normal. Mă oprește lumea, mai ales pe aeroport. La Alicante, în Spania, de exemplu. Toată lumea mă știe. Oamenii au o altă gândire acum despre mine. Iar cei care m-au jignit, și-au cerut iertare. Sunt fericită că am mulți oameni de calitate lângă mine acum”. a mărturisit Olga Barcari pentru CANCAN.RO.

Olga a precizat că uneori are senzația că a fost mai ușor în Asia Express, în ciuda condițiilor din emisiune, decât viața în București

„Nu mi-a lipsit nimic. Eram foarte fericită. Eram cu Karmen. Acolo am fost dădăcită. În București e mai greu de trăit decât în Asia Express. Acolo te duci, faci una, alta. Atât. În rest, oamenii au grijă de tine. Aici trebuie să te descurci singură. Abia acum realizez ce am făcut în Asia Express. Când mă văd, îmi dau lacrimile”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Karmen și Olga Barcari, despre participarea la Asia Express 2025

Karmen și Olga Barcari sunt bune prietene de peste 11 ani și relația lor foarte apropiată se observă și din interacțiunea celor două la Asia Express.

Cele două se descurcă de minune la probe și și-au atras simpatia fanilor, dar și a celorlalte echipe care participă la emisiune.

Într-un interviu acordat recent, Karmen și Olga Barcari au vorbit despre participarea la show-ul Asia Express, difuzat de Antena 1.

„M-a motivat foarte mult faptul că știam că sunt puternică și pot să fac față, dar în același timp, am dorit să arăt lumii cine suntem noi cu adevărat. Mi-am dorit foarte mult să o vadă toată lumea pe Karmen în toată splendoarea ei, pentru că am simțit-o foarte puternică. Am vrut ca toți cei care ne urmăresc să o vadă așa cum este ea, nu doar fata lui Adi Minune sau cea de pe Instagram, ci o femeie talentată, inteligentă, cu un spirit frumos. Mi-am dorit ca lumea să o cunoască în toată complexitatea sa, atât artistic, cât și ca persoană, cu toate calitățile și frumusețea ei adevărată. Asta m-a motivat. Și eu, la rândul meu, am dorit ca cei care m-au cunoscut de-a lungul vieții să vadă că sunt mai mult decât o fată care știe să vopsească sau să tundă. Am trecut și prin momente grele și am vrut să fiu un exemplu de motivație pentru femeile frumoase. Voiam ca femeile frumoase și îngrijite să nu fie luate în considerare doar pentru aspect, ci să știe că pot fi determinate, puternice, capabile să mute munții, indiferent de cum arată”, a povestit Olga pentru TVmania.ro.

Karmen se declară foarte mândră de modul în care s-au descurcat la probe și pe toată durata competiției.

„Asia Express a scos la iveală o bunătate, inteligență și spirit de echipă de care nu ne bănuiam. Am descoperit că suntem foarte rezistente la greu, la frig și căldură. Ne-am dat seama că suntem oameni foarte buni și sufletiști, sensibili, empatici. Toate aceste calități ne-au ajutat să mergem mai departe și să păstrăm autenticul nostru suflet bun”, a mărturisit Karmen pentru sursa citată.

Amândouă au recunoscut că cele mai mari probleme le-au avut cu autostopul.

„Era nevoie și de implicare și explicații, pentru că oamenii erau reticenți. Trebuia să le explicăm clar că suntem într-o competiție și că trebuie să câștigăm. Zâmbetul singur nu a fost suficient”, a mai spus Olga.

Foto: Instagram

