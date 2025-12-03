Care este acum relația dintre Olga Barcari și Cătălin Bordea după revederea de la Asia Express: „Nu mi se pare corect. Sunt genul de om…”

După despărțirea lui Cătălin Bordea de fosta lui soție, Livia, comendiantul a avut o relație cu Olga Barcari.

Care este acum relația dintre Olga Barcari și Cătălin Bordea

La începutul anului trecut, presa mondenă a dezvăluit că prezentatorul emisiunii The Ticket a avut o relație cu hairstylista Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Inițial, Bordea a negat relația cu Olga, însă, ulterior, cei doi au recunoscut că între ei a existat mai mult decât o prietenie.

Mai mult decât atât, în timpul filmărilor la show-ul Asia Express, odată cu revenirea lui Bordea și Cordea, s-a putut observa interacțiunea din cei doi, dar și numeroasele atacuri finuțe dintre ei.

Cu toate acestea, într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a precizat că nu mai păstrează deloc legătura cu Cătălin Bordea. Mai mult decât atât, ea are acum o nouă relație.

„Cu dragostea să zicem că stau bine. Sunt cumva, într-o relație cu cineva. De vreo lună de zile. Momentan doar în tatonări. După ce m-am întors de la Asia Express s-a întâmplat. E o relație recentă, dar nu una în care să ne vedem în fiecare zi. Să vedem unde ajungem, dar da, vorbesc cu un băiat. Cu Cătălin am rămas într-o relație de prietenie, dar acum, dacă sunt cu băiatul acesta, nu mai putem vorbi așa des. Nu mi se pare corect. Sunt genul de om loial, foarte fidel. Cred că o să mai vorbesc cu el doar dacă e nevoie de vreun ajutor, de vreun sfat, de vreo emisiune. În rest nu vom mai putea vorbi. Cred că pe băiatul cu care sunt l-ar deranja și nu e frumos. Am terminat-o cu Cătălin demult. Îl respect în continuare”, a declarat aceasta pentru Cancan.ro.

Olga Barcari, dezvăluiri despre motivele despărțirii de Cătălin Bordea

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit deschis despre motivele care au dus la despărțirea de Cătălin Bordea.

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, a spus Olga pentru Cancan.ro.

Hairstilista a mărturisit că a fost afectată de numeroasele articole care au apărut în presă din cauza relației cu Cătălin Bordea.

„M-au afectat articolele apărute pentru că am tot văzut fetițe care s-au promovat și au apărut peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin! M-am speriat să nu creadă că eu am dat subiectul! Da, mi-a dat de înțeles că ar crede asta, dar i-am dat o conversație dintre PR-ul meu și cineva de la CANCAN.RO, în care PR-ul întreba de unde e subiectul. Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze…”, a mărturisit concurenta de la Asia Express.

În ceea ce îl privește pe Cătălin Bordea, Olga are numai cuvinte plăcute de zis, dezvăluind însă că acesta este mult mai exigent în realitate.

„Are un caracter frumos, dar și puternic. Cu Cătălin nu îți permiți să zici sau să faci prea multe. E genul de bărbat care te lasă să faci ce vrei ca să vadă el ce faci. Așa controlează oamenii de lângă. Doar pare că nu observă, dar te taxează după! Are principii de viață foarte bune. E mai puternic decât arată la televizor. În spatele cortinei, este mai dur puțin. Nu ai cum să depășești limita cu Cătălin”, a explicat vedeta de la Antena 1.

Foto: Instagram

