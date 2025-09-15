Catinca Roman și fiica ei, Calina, primele declarații după eliminarea tensionată de la Asia Express 2025: „Nervi. Greu, dar frumos”

Catinca Roman și fiica ei, Calina, au vorbit despre experiența la Asia Express 2025.

Catinca Roman și fiica ei, Calina, primele declarații după eliminarea tensionată de la Asia Express 2025: "Nervi. Greu, dar frumos"

Catinca Roman și fiica ei, Calina Dumitrescu, au trăit o experiență intensă pe Drumul Eroilor, unde fiecare zi a însemnat o luptă pentru supraviețuire cu doar un dolar în buzunar, probe solicitante, găsirea mijloacelor de transport și obținerea cazării. Deși știau că provocările vor fi mari, realitatea competiției le-a surprins peste măsură.

Catinca Roman și fiica ei, experiență inedită la Asia Express

Cele două au fost primele concurente eliminate din aventura Asia Express 2025. În discuția cu reporterii, Catinca Roman a recunoscut că nu a reușit să renunțe la viciile sale nici pe parcursul competiției și că lipsa odihnei a avut un impact major asupra ei. Dacă pentru Catinca participarea la un alt reality show nu mai este o opțiune, fiica ei, Calina Dumitrescu, se arată dispusă să își testeze limitele într-o nouă provocare de acest fel.

Cele două au format prima echipă eliminată din cel mai dur reality-show. În ciuda eforturilor depuse, au fost nevoite să se oprească la doar câțiva pași de Irina Fodor. Ultima probă, care presupunea să aducă o lumânare aprinsă, a fost cea care le-a pus în dificultate, iar refuzul de a o duce la bun sfârșit le-a costat locul în competiție. Pe ultima sută de metri, au fost întrecute de Cristina Postu și Alina Pușcău, iar insigna roșie a consfințit plecarea lor de pe Drumul Eroilor.

Calina Dumitrescu a mărturisit deschis că a avut o experiență inedită:

„Pe mine în bine. Am învățat foarte multe lucruri.”, a spus ea într-un interviu pentru Cancan.

La rândul ei, Catinca Roman a completat: „N-are cum să nu te schimbe în bine, pentru că scoate din tine lucruri la care nu te aștepți.”, în timp ce Calina a recunoscut că a scos și ce e mai rău din ea: „Nervi. Greu, dar frumos în același timp. Pentru mine a fost o experiență extraordinară din toate punctele de vedere și m-aș întoarce oricând. Aș pleca chiar acum înapoi.”

Despre modul în care au făcut față tensiunii și oboselii acumulate, Catinca Roman a explicat: „Păi au existat mai multe variante. Ne-am certat, ne-am împăcat, ne-am pupat, ne-am susținut. După aceea iar ne-am certat. După care iar ne-am susținut. Deci cam asta se întâmpla în Asia Express.”

Ce echipă a fost pe placul lor

Despre relația cu ceilalți concurenți, cele două au avut doar cuvinte frumoase.

„Nu ne-a călcat nimeni pe nervi. Și ne-am înțeles bine cu toată lumea, zic eu. Acum dacă ei nu s-au înțeles bine cu noi, o să vedem”, a subliniat Calina, iar Catinca a adăugat: „Oamenii au fost extraordinari, am avut noroc din punctul ăsta de vedere.”

„Nouă ne-a plăcut de toată lumea. Ce am avut de spus, am spus, dar n-a fost absolut niciun conflict serios. Preferații mei au fost Emil cu Alejandro”, a mărturisit Catinca, iar Calina a fost de acord: „Și pentru mine la fel.”

În privința viitoarelor proiecte TV, părerile lor se împart.

„Pe mine nu. Nu știu, cred că nu-i pentru mine. Dar nu regret nimic, să fim bineînțeleși. Chiar mă bucur foarte tare că am fost. Însă cred că trebuie să ai un anumit gen de structură interioară ca să participi la reality-uri. Și nu cred că-i pentru mine. Foarte bine pentru cei care pot. E senzațional. Nu, poate m-ar tenta alt gen de emisiune, dar reality nu”, a spus Catinca.

În schimb, Calina a replicat: „Pe mine da, mă mai tentează. De ce nu?’

Citește și:
Premiile EMMY 2025 – Cele mai HOT cupluri de vedete

Foto: Instagram

