Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Am vrut provocările”

Emil Rengle și partenerul lui de viață, Alejandro Fernandez, formează o echipă la Asia Express 2025.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Emil Rengle și Alejandro Fernandez
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Emil Rengle și partenerul lui de viață, Alejandro Fernandez, au acceptat cu brațele deschise provocarea de a forma o echipă în cadrul sezonului cu numărul 8 din cel mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, motivul pentru care au acceptat să meargă la Asia Express

Emil Rengle și partenerul lui de viață, Alejandro Fernandez, au arătat din primele zile de competiție că formează o echipă puternică și că își doresc să câștige marele premiu. Au câștigat și două amulete și au trecut prin probe care le-au testat limitele. Recent, Alejandro Fernandez a dezvăluit motivul pentru care el și Emil Rengle au acceptat să facă parte din show-ul Asia Express 2025. 

„Clar că am vrut provocările. De ce am mers la Asia Express? Păi, pentru că mi se pare amuzant să încerc să înțeleg regulile libere pe care nimeni nu mi le explică. Sunt complet confuz și, totuși, oamenii râd cu mine așa. Clar m-am mutat unde trebuie. Deci, limba mea e un haos, eu sunt un haos, Asia Express e un haos”, a mărturisit Alejandro Fernandez într-un videoclip de pe TikTok.

Ce decizie au luat Emil Rengle și Alejandro Fernandez după Asia Express

În cadrul unui interviu acordat recent, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au vorbit despre cum a fost pentru ei întreaga aventură Asia Express.

„Suntem foarte curioși. Suntem puțin speriați, dar suntem foarte nerăbdători! A fost o experiență incredibilă, o experiență unică în viața noastră”, a declarat Alejandro Fernandez pentru Spynews.ro.

De asemenea, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au surprins când au dezvăluit ce alegere au făcut după terminarea filmărilor show-ului Asia Express. Dansatorul și partenerul său de viață au decis ca pentru o scurtă perioadă să stea separați și să își ofere spațiu, după ce în emisiune au stat tot timpul împreună. Cei doi au simțit nevoia să fie departe unul de celălalt pentru scurt timp.

„După perioada în care am fost în Asia Express, am avut nevoie și de puțin timp să ne fie dor unul de celălalt. Nici chiar despărțiți, ne-am dus în vacanță împreună, iar acolo ne-am dat spațiu să fim fiecare în filmul lui, câteva ore pe zi. Emisiunea ne-a făcut să fim mai puternici, ne-a unit, eu sunt foarte fericit și recunoscător că am ajuns să-l cunosc pe Alejandro în niște feluri în care m-au uimit, l-am redescoperit, m-am reîndrăgostit', a spus Emil Rengle.

Despre Asia Express 2025

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

Catinca Roman și fiica ei, Calina Dumitrescu, sunt primele care au părăsit competiția Asia Express 2025. 

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Citește și:
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: „Ne sprijinim atunci când trebuie'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Margot Robbie, apariție spectaculoasă într-o rochie complet transparentă pe covorul roșu
People
Margot Robbie, apariție spectaculoasă într-o rochie complet transparentă pe covorul roșu
Saoirse Ronan și Jack Lowden au devenit părinți pentru prima dată. Cum au fost surprinși cei doi
People
Saoirse Ronan și Jack Lowden au devenit părinți pentru prima dată. Cum au fost surprinși cei doi
Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit la aproape un an de când s-au logodit
People
Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit la aproape un an de când s-au logodit
Kendall Jenner renunță la modeling pentru a-și urma adevărata pasiune: “Îmi place viața simplă”
People
Kendall Jenner renunță la modeling pentru a-și urma adevărata pasiune: “Îmi place viața simplă”
Ana Baniciu, imagini din vacanța cu familia. Ce destinație au ales artista și soțul ei
People
Ana Baniciu, imagini din vacanța cu familia. Ce destinație au ales artista și soțul ei
La ce a fost nevoită să renunțe Alina Sorescu în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu: "Eram descurajată de partenerul meu de viață..."
People
La ce a fost nevoită să renunțe Alina Sorescu în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu: "Eram descurajată de partenerul meu de viață..."
Libertatea
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
catine.ro
Dragostea le surâde acestor zodii începând cu 13 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Dragostea le surâde acestor zodii începând cu 13 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac. Ce beneficii are acest preparat pentru sănătate
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac. Ce beneficii are acest preparat pentru sănătate
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei creatină în fiecare zi. Schimbările pe care e posibil să le observi
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei creatină în fiecare zi. Schimbările pe care e posibil să le observi
Mai multe din people
Selena Gomez, noi dezvăluiri despre nunta cu Benny Blanco: "Sunt foarte norocoasă”
Selena Gomez, noi dezvăluiri despre nunta cu Benny Blanco: "Sunt foarte norocoasă”
People

După ce s-au logodit la sfârșitul anului trecut, Selena Gomez și Benny Blanco se pregătesc acum pentru ziua cea mare.

+ Mai multe
Cătălin Scărlătescu, primele declarații după zvonurile că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: "Mie nu îmi merge personal"
Cătălin Scărlătescu, primele declarații după zvonurile că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: "Mie nu îmi merge personal"
People

Cătălin Scărlătescu a făcut primele dezvăluiri după ce s-a zvonit că s-a despărțit de actrița Doina Teodoru.

+ Mai multe
Miss Dior Essence - vezi cele mai șic apariții de la lansarea unui nou parfum care va face istorie
Miss Dior Essence - vezi cele mai șic apariții de la lansarea unui nou parfum care va face istorie
People

Lansarea noului parfum Miss Dior Essence a prilejuit unora dintre cele mai șic celebrități și creatoare de conținut locale o escapadă în lumea extractelor rafinate și a codurilor unei case legendare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC