Prima echipă eliminată din competiția Asia Express 2025: „Nu este corect ce s-a întâmplat”

Un nou sezon al celui mai intens reality show de aventură a început la Antena 1. Asia Express – Drumul Eroilor le promite telespectatorilor un traseu spectaculos, plin de provocări neașteptate și emoții la cote maxime.

Prima echipă eliminată din competiția Asia Express 2025

În ediția difuzată pe data de 10 septembrie 2025, trei echipe au ajuns la prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express, fiind vorba despre Catinca Roman și fiica ei, Calina, Anda Adam și soțul ei, Joseph, și Alina Pușcău și Cristina Postu.

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au ajuns primii la Irina Fodor, urmați de Catinca Roman și Calina. Însă, cele două au refuzat să mai facă ultima probă din cursa pentru ultima șansă, așa că Alina Pușcău și Cristina Postu au fost salvate. Medalia din cutie a fost roșie, ceea ce a însemnat că au plecat acasă Catinca și Calina.

„Eu nu mă așteptam să fie verde (…) Au fost oameni care au participat în acest concurs care n-au ratat niciun moment să ne spună că suntem cotate ca fiind cu cele mai slabe șanse”, a spus Catinca Roman.

„Eu speram să fie verde. Cred că așa a fost să fie. Mi-ar fi plăcut să fie lucrurile diferite și să fiu susținută în anumite puncte de vedere. Eu nu o să râd de ce s-a întâmplat astăzi. Nu o să râd pentru că nu este corect ce s-a întâmplat astăzi, din niciun punct de vedere. Nu a fost corect. Nu sunt singura de aici care are un temperament vulcanic. Mi-ar fi plăcut să pot să am o altă experiență aici”, a adăugat Calina Dumitrescu, fiica Catincăi Roman.

Despre Asia Express 2025

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității. Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.

Citește și:

Secretele show-ului Insula Iubirii. Ce au dezvăluit producătorii după terminarea sezonului: „Fie că vrem sau nu să recunoaștem…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro