Raluca Bădulescu, confesiuni memorabile despre Asia Express. Câte ținute și-a pregătit pentru emisiune și ce lecții importante a învățat: „Eu știu vitezele: încet, foarte încet și stat pe loc”

Raluca Bădulescu a vorbit despre cele mai importante lecții pe care le-a învățat pe durata participării la Asia Express.

  de  Andreea Ilie
Raluca Bădulescu la Asia Express (1)
Anunțul conform căruia Raluca Bădulescu va participa în noul sezon de la Asia Express 2025 a luat pe toată lumea prin surprindere. Ceea ce a atras atenția a fost și faptul că vedeta va face echipă alături de fostul ei soț, Florin Stamin. Cei doi s-au despărțit în 2022 după o căsnicie de 15 ani. În ciuda faptului că au mers pe drumuri separate, au păstrat o relație apropiată după.

Raluca Bădulescu, confesiuni spumoase despre Asia Express

Asia Express Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

Într-un interviu acordat recent, Raluca Bădulescu a vorbit despre cele mai importante lecții pe care le-a învățat pe durata participării la Asia Express.

„Lecția pe care am învățat-o este că trebuie să fac sport. Dacă v-aș spune că am învățat să fiu răbdătoare, aș minți. Dacă aș spune că am învățat să fiu mai elegantă în exprimare, aș minți. Că știu să fiu mai calmă și răbdătoare, aș minți. Îmi venea să-i dau pe ăia cu capul de toți pereții. Îmi venea să-i joc în picioare în fiecare zi. Am învățat că trebuie să fac sport. Dacă eram mai sportivă, era mai bine. Eu rămâneam mereu ultima pe loc. Eu știu vitezele: încet, foarte încet și stat pe loc”, a declarat pentru Spynews.ro.

Ea a mărturisit că s-a pregătit intens pentru participarea la emisiune, însă doar din punct de vedere vestimentar.

„Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat la fața locului. Am avut 7.000 de bagaje, o grămadă de haine. Am gândit-o de am înnebunit-o. Mi-am cumpărat haine pentru Asia Express cu o lună înainte, nu aveam pantofi fără toc, nu aveam haine de genul acesta. Trei luni am umplut geamantanele ca o furnicuță, ca să mă trezesc la fața locului că nu ai timp să-ți faci styling-urile vieții. M-am străduit să fac cât am putut mai bine. Doamne, câte haine aveam și nu le-am purtat. Asia Express nu mi-a permis mie să mă îmbrac cum credeam eu acasă. Am făcut tot ce am putut, cât mi-a permis timpul”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Raluca Bădulescu, probleme de sănătate la filmările Asia Express

Competiția Asia Express este una foarte dificilă și epuizantă și nu de puține ori, vedetele care au participat au acuzat probleme de sănătate în timpul participării la show sau după terminarea filmărilor.

Conform presei mondene, Raluca Bădulescu s-ar fi confruntat cu grave probleme de sănătate pe durata filmărilor la Asia Express 2025. Mai exact, vedeta ar fi leșinat de câteva ori în timpul filmărilor, iar medicii au intervenit imediat cu perfuzii, în încercarea de a o repune pe picioare. Din cauza condițiilor extreme, ar fi acuzat stări de rău și oricât de mult și-ar fi dorit să le depășeașcă și să meargă mai departe în competiție, acest lucru a fost imposibil. Starea ei de sănătate este în continuare una problematică, chiar și la revenirea în România, astfel că i-ar fi administrate perfuzii, la domiciliu, pentru a se recupera, susține Cancan.ro.

Ce părere are fiul Ralucăi Bădulescu despre participarea vedetei la Asia Express

Înainte de a pleca la Asia Express, Raluca Bădulescu a dezvăluit ce părere are fiul ei, Alex, despre participarea ei în competiția de la Antena 1. 

„Fiul meu a fost în extaz. Asia Express este un fenomen urmărit de toată lumea, un show care îi captivează pe toți. Copilul, prima dată, a fost uimit. M-a întrebat: „Ești pregătită pentru așa ceva? Tu ai văzut ce se întâmplă acolo?”. Nu doar că am văzut, dar mă și cunosc cu mulți dintre foștii concurenți, cărora le-am cerut detalii despre întreaga experiență. Revenind, asta a fost reacția lui imediată: bucuria a fost enormă. Și părinții mei sunt foarte încântați. Și lucrul acesta mă obligă într-un fel să fac performanță. De-asta am niște emoții uriașe și vă rog să-mi țineți pumnii și să fiți alături de noi la fiecare pas pe Drumul Eroilor”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Libertatea.

