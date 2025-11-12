Karmen și Olga Barcari, declarații emoționante după ce au fost eliminate din Asia Express 2025 în semifinala emisiunii: „Putem să fim mult mai mult decât o față pe Instagram, cu filtre”

Trei echipe au luptat pentru un loc în marea finală Asia Express – Drumul Eroilor: Gabi Tamaș & Dan Alexa, Ștefan Floroaica & Alexandru Ion și Olga & Karmen.

Karmen și Olga Barcari, declarații emoționante după ce au pierdut semifinala Asia Express 2025

În semifinala emisiunii Irina Fodor a pus în joc cele trei cutii, devenite deja simbolul tensiunii în competiție. Una dintre ele a ascuns o medalie roșie, iar echipele știu că o alegere greșită poate fi decisivă.

„Avem de-a face cu aceste trei cutii. Într-una dintre aceste cutii se află un amiral, poate să fie roșu sau verde și toți știm ce înseamnă acest lucru. Ideea este că una dintre aceste cutii trebuie să fie aleasă de echipa ajunsă pe ultimul loc la anumite misiuni”, a fost vestea dată de Irina Fodor.

Prima cutie roz, la proba desfășurată la Mr. Toilet House, a ajuns la Olga & Karmen, ele terminând pe ultimul loc. Ele au mai obținut o cutie, după proba cu Mukbang. Cea de-a treia cutie a ajuns la Ștefan Floroaica & Alexandru Ion după proba cu pescuitul indoor.

Amiralul a fost verde la actori, așa că Olga Bercari și Karmen au avut un amiral verde și unul roșu, lucru ce le-a adus eliminarea din competiție și pierderea șansei de a ajunge în finală.

Așadar, finaliștii Asia Express-Drumul Eroilor sunt Gabi Tamaș & Dan Alexa și Ștefan Floroaica & Alexandru Ion.

Karmen și Olga Barcari au fost copleșite de emoție după anunțul că părăsesc emisiunea, declarându-se mândre de parcursul lor și modul în care au concurat.

„Nu mă așteptam sub nicio formă să rezist până în punctul ăsta. Eu sunt foarte mândră de noi două și sunt foarte bucuroasă că am făcut atâtea lucruri și că am trecut prin atâtea stări și că am călătorit atât de mult. Asta înseamnă că suntem foarte puternice”, a declarat Karmen după anunțul eliminării.

„Sunt sigură că o să fim un exemplu pentru foarte multe femei, că putem să fim mult mai mult decât o față pe Instagram, cu filtre și vorbind în fiecare zi despre același subiect. Mă bucur că mi-am făcut prieteni, mă bucur că v-am cunoscut, că am întâlnit oameni extraordinari, mă bucur că ne-ați pus în valoare și că suntem aici”, a mărturisit Olga Barcari.

„Asia Express a fost experiența vieții noastre, consider că încrederea pe care am câștigat-o noi aici, lucrurile pe care nouă ni le-am dovedit că putem să le facem ne vor ajuta în următorii ani. Am fost tot timpul acolo una pentru cealaltă. A fost frumos, a fost mult, a fost wow, a fost intens”, am mai spus cele două la testimoniale.

Karmen și Olga Barcari, despre participarea la Asia Express 2025

Karmen și Olga Barcari sunt bune prietene de peste 11 ani și relația lor foarte apropiată se observă și din interacțiunea celor două la Asia Express.

Cele două se descurcă de minune la probe și și-au atras simpatia fanilor, dar și a celorlalte echipe care participă la emisiune.

Într-un interviu acordat recent, Karmen și Olga Barcari au vorbit despre participarea la show-ul Asia Express, difuzat de Antena 1.

„M-a motivat foarte mult faptul că știam că sunt puternică și pot să fac față, dar în același timp, am dorit să arăt lumii cine suntem noi cu adevărat. Mi-am dorit foarte mult să o vadă toată lumea pe Karmen în toată splendoarea ei, pentru că am simțit-o foarte puternică. Am vrut ca toți cei care ne urmăresc să o vadă așa cum este ea, nu doar fata lui Adi Minune sau cea de pe Instagram, ci o femeie talentată, inteligentă, cu un spirit frumos. Mi-am dorit ca lumea să o cunoască în toată complexitatea sa, atât artistic, cât și ca persoană, cu toate calitățile și frumusețea ei adevărată. Asta m-a motivat. Și eu, la rândul meu, am dorit ca cei care m-au cunoscut de-a lungul vieții să vadă că sunt mai mult decât o fată care știe să vopsească sau să tundă. Am trecut și prin momente grele și am vrut să fiu un exemplu de motivație pentru femeile frumoase. Voiam ca femeile frumoase și îngrijite să nu fie luate în considerare doar pentru aspect, ci să știe că pot fi determinate, puternice, capabile să mute munții, indiferent de cum arată”, a povestit Olga pentru TVmania.ro.

Karmen se declară foarte mândră de modul în care s-au descurcat la probe și pe toată durata competiției.

„Asia Express a scos la iveală o bunătate, inteligență și spirit de echipă de care nu ne bănuiam. Am descoperit că suntem foarte rezistente la greu, la frig și căldură. Ne-am dat seama că suntem oameni foarte buni și sufletiști, sensibili, empatici. Toate aceste calități ne-au ajutat să mergem mai departe și să păstrăm autenticul nostru suflet bun”, a mărturisit Karmen pentru sursa citată.

Amândouă au recunoscut că cele mai mari probleme le-au avut cu autostopul.

„Era nevoie și de implicare și explicații, pentru că oamenii erau reticenți. Trebuia să le explicăm clar că suntem într-o competiție și că trebuie să câștigăm. Zâmbetul singur nu a fost suficient”, a mai spus Olga.

Citește și:

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro