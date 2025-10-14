Olga Barcari, dezvăluiri despre adevăratul motiv al despărțirii de Cătălin Bordea: „Era de curând divorțat. Nu a știut cum să…”

Cătălin Bordea a avut o relație cu hairstylista Olga Barcari, actuală concurentă la Asia Express 2025.

  de  Andreea Ilie
După despărțirea lui Cătălin Bordea de fosta lui soție, Livia, comendiantul a avut o relație cu Olga Barcari.

Olga Barcari, dezvăluiri despre motivele despărțirii de Cătălin Bordea

La începutul anului trecut, presa mondenă a dezvăluit că prezentatorul emisiunii The Ticket a avut o relație cu hairstylista Olga Barcari, actuală concurentă la Asia Express 2025. Inițial, Bordea a negat relația cu Olga, însă, ulterior, cei doi au recunoscut că între ei a existat mai mult decât o prietenie.

Mai mult decât atât, în cele mai recente episoade ale show-ului Asia Express, odată cu revenirea lui Bordea și Cordea, s-a putut observa interacțiunea din cei doi, dar și numeroasele atacuri finuțe dintre ei.

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit deschis despre motivele care au dus la despărțirea de Cătălin Bordea.

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, a spus Olga pentru Cancan.ro.

Hairstilista a mărturisit că a fost afectată de numeroasele articole care au apărut în presă din cauza relației cu Cătălin Bordea.

„M-au afectat articolele apărute pentru că am tot văzut fetițe care s-au promovat și au apărut peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin! M-am speriat să nu creadă că eu am dat subiectul! Da, mi-a dat de înțeles că ar crede asta, dar i-am dat o conversație dintre PR-ul meu și cineva de la CANCAN.RO, în care PR-ul întreba de unde e subiectul. Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze…”, a mărturisit concurenta de la Asia Express.

În ceea ce îl privește pe Cătălin Bordea, Olga are numai cuvinte plăcute de zis, dezvăluind însă că acesta este mult mai exigent în realitate.

„Are un caracter frumos, dar și puternic. Cu Cătălin nu îți permiți să zici sau să faci prea multe. E genul de bărbat care te lasă să faci ce vrei ca să vadă el ce faci. Așa controlează oamenii de lângă. Doar pare că nu observă, dar te taxează după! Are principii de viață foarte bune. E mai puternic decât arată la televizor. În spatele cortinei, este mai dur puțin. Nu ai cum să depășești limita cu Cătălin”, a explicat vedeta de la Antena 1.

Karmen și Olga Barcari, dezvăluiri despre participarea la Asia Express 2025

Karmen și Olga Barcari formează una dintre cele mai îndrăgite perechi care participă la Asia Express 2025.

Karmen și Olga Barcari sunt bune prietene de peste 11 ani și relația lor foarte apropiată se observă și din interacțiunea celor două la Asia Express.

Cele două se descurcă de minune la probe și și-au atras simpatia fanilor, dar și a celorlalte echipe care participă la emisiune.

Într-un interviu acordat recent, Karmen și Olga Barcari au vorbit despre participarea la show-ul Asia Express, difuzat de Antena 1.

„M-a motivat foarte mult faptul că știam că sunt puternică și pot să fac față, dar în același timp, am dorit să arăt lumii cine suntem noi cu adevărat. Mi-am dorit foarte mult să o vadă toată lumea pe Karmen în toată splendoarea ei, pentru că am simțit-o foarte puternică. Am vrut ca toți cei care ne urmăresc să o vadă așa cum este ea, nu doar fata lui Adi Minune sau cea de pe Instagram, ci o femeie talentată, inteligentă, cu un spirit frumos. Mi-am dorit ca lumea să o cunoască în toată complexitatea sa, atât artistic, cât și ca persoană, cu toate calitățile și frumusețea ei adevărată. Asta m-a motivat. Și eu, la rândul meu, am dorit ca cei care m-au cunoscut de-a lungul vieții să vadă că sunt mai mult decât o fată care știe să vopsească sau să tundă. Am trecut și prin momente grele și am vrut să fiu un exemplu de motivație pentru femeile frumoase. Voiam ca femeile frumoase și îngrijite să nu fie luate în considerare doar pentru aspect, ci să știe că pot fi determinate, puternice, capabile să mute munții, indiferent de cum arată”, a povestit Olga pentru TVmania.ro.

Karmen se declară foarte mândră de modul în care s-au descurcat la probe și pe toată durata competiției.

„Asia Express a scos la iveală o bunătate, inteligență și spirit de echipă de care nu ne bănuiam. Am descoperit că suntem foarte rezistente la greu, la frig și căldură. Ne-am dat seama că suntem oameni foarte buni și sufletiști, sensibili, empatici. Toate aceste calități ne-au ajutat să mergem mai departe și să păstrăm autenticul nostru suflet bun”, a mărturisit Karmen pentru sursa citată.

Foto: Instagram

