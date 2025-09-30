Cătălin Bordea, mesaj neașteptat pentru Livia într-o emisiune TV. Ce i-a transmis fostei soții

După divorțul de Cătălin Bordea, Livia a continuat o relație cu rapperul Spike, însă recent s-a aflat că cei doi s-au despărțit. La câteva luni după ruptura cu Spike, fosta soție a comediantului și-a sărbătorit ziua de naștere, pe 25 septembrie, iar Cătălin Bordea i-a transmis o urare în direct la emisiunea „Un show păcătos”, prezentată de Dan Capatos.

Cătălin Bordea, mesaj pentru Livia

În emisiune, Capatos a glumit cu cei prezenți, întrebând cine știe ce zi este. Bordea a răspuns prompt că știe despre ce e vorba, iar după câteva momente de amuzament, a transmis direct și sincer: „La mulți ani, Livia!”

Relația dintre Livia și Spike a fost intens mediatizată, mai ales pentru că rapperul fusese până de curând unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Bordea. Dezvăluirile despre această relație au apărut la scurt timp după ce comediantul și fosta sa soție au pus capăt căsniciei.

Chiar dacă situația ar fi putut fi tensionată, Bordea a ales să nu reacționeze public și a continuat să-i achite Liviei o parte din bunurile comune, inclusiv un autoturism. Într-o declarație plină de autoironie, comediantul a spus: „I-o lăsasem ei și plăteam eu ratele, ca un gest de bun-simț. Însă după ultimele știri mi-am luat mașina înapoi. Acum o conduc eu. Mașina e absolut fantastică.”

Cătălin Bordea vrea să șteargă orice amintire legată de Livia Eftimie, inclusiv tatuajul cu numele ei. Comediantul i-a transmis și un mesaj subtil fostei sale soții, după ce s-a aflat că relația dintre aceasta și Spike a ajuns la final și artistul are deja o relație cu altă femeie.

„Am un tatuaj cu nihil sine Livia (n.r. – nimic fără Livia). Eu când sunt prost mă duc adânc. Tatuajele au încăpățânarea de a rămâne. Dar îl voi acoperi în curând. Cu mult negru. Funingine cum rămâne pe horn după ce dai foc, o bag unde îi place ei, în întuneric. Dacă aprinde lumina poate nu se mai împiedică de oricine”, a declarat Cătălin Bordea pentru Cancan.

Și Livia Eftimie are un tatuaj care îi amintește de fostul soț, dar comediantul a declarat nu știe dacă ea și l-a sters sau nu sau l-a modificat.

„Tatuajele și bărbații le-a ales singură. Și-a făcut parcă un C. Care poate fi transformat în orice”, a adăugat acesta.

Spike, într-o nouă relație după despărțirea de Livia

După câteva luni de la despărțire, Spike pare să fi regăsit alinarea într-o nouă poveste de dragoste. Cunoscut pentru discreția cu care își gestionează viața personală, artistul a oferit fanilor o privire asupra vieții sale amoroase printr-o imagine sugestivă, dar totodată discretă.

Fotografia a atras imediat atenția internauților: tânăra apare relaxată pe pat, purtând o rochie transparentă provocatoare și savurând ceva de mâncare, în timp ce Spike, surprins în cadru, se sprijină de cârje și are o farfurie pe brațe. Momentul nu a scăpat remarcilor amuzate ale fanilor, unii făcând glume despre „blestemele” lui Bordea, întrebându-se dacă l-au afectat și pe artist. Se pare că, după despărțirea de Livia, preferințele lui Spike în materie de partenere s-au schimbat.

