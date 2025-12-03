Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Florin Stamin după participarea la Asia Express. Dezvăluirea făcută de Raluca Bădulescu: „Lucrurile merg înainte…”

Raluca Bădulescu a vorbit despre problemele de sănătate cu care fostul ei soț, Florin Stamin, s-a confruntat după participarea la Asia Express.

  Andreea Ilie
Raluca Bădulescu la Asia Express
Anunțul conform căruia Raluca Bădulescu va participa în noul sezon de la Asia Express 2025 a luat pe toată lumea prin surprindere. Ceea ce a atras atenția a fost și faptul că vedeta a făcut echipă alături de fostul ei soț, Florin Stamin. Cei doi s-au despărțit în 2022 după o căsnicie de 15 ani. În ciuda faptului că au mers pe drumuri separate, au păstrat o relație apropiată după.

Florin Stamin, probleme de sănătate după participarea la Asia Express

Într-un interviu acordat recent, Raluca Bădulescu a vorbit despre problemele de sănătate cu care fostul ei soț, Florin Stamin, s-a confruntat după participarea la Asia Express.

„Un reality show în care descoperim că poți scoate vedetele din Dorobanți, dar nu poți scoate figurile de Dorobanți din vedete. Eu am făcut gluma, eu o halesc. Vreau să vă spun că deși a fost greu, Asia Express mi-a oferit multe. Foarte multă putere mentală, curaj și posibilitatea de a-mi etala gențile iarăși. De cărat rucsacul, nu l-am cărat, Florin a cărat, a făcut și o sciatică, de aia nu e prezent aici. Lucrurile merg înainte, Asia Express continuă”, a povestit Raluca Bădulescu în emisiunea Râzi cu ROaST.

Raluca Bădulescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa partenerului ei de la Asia Express.

„Nu credeam vreodată, dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție, să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri. (…) Florin este de-o viața așa cum am spus și la careu. A fost, este și va fi toată viața eroul meu, echilibrul, stâlpul meu în viață. Florin fără discuție este eroul meu nu numai în concursul ăsta. Să zicem 20 de ani aproximativ de când ne cunoaștem. Florin este eroul meu dintotdeauna. Este omul către care o să mă îndrept întotdeauna, oferă cele mai bune sfaturi”, a mai spus ea.

De ce Raluca Bădulescu nu a mers la Asia Express cu fiul ei, Alex

Într-un interviu acordat recent, Raluca Bădulescu a vorbit despre dorința de a merge la Asia Express împreună cu fiul ei, Alex, în vârstă de 22 de ani, și de ce acest lucru nu s-a materializat.

„El e mândru de mine şi şi-ar fi dorit să meargă el cu mine în această competiţie. Şi mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că sunt foarte greu de ‘mânuit'”, a povestit vedeta pentru okmagazine.ro.

Raluca Bădulescu a mărturisit că un alt motiv l-a constituit faptul că Alex era în ultimul an de facultate atunci când au avut loc filmările, fapt ce a făcut imposibilă participarea lui la show.

„Alex era în ultimul an de facultate. El tocmai a terminat facultatea la ASE, aşa că nu era momentul potrivit ca el să plece din ţară având examene de final de an etc. Acum s-a înscris la master. Suntem cei mai mândri din lumea asta de el, avem cel mai ‘soare’ băiat din lumea asta!”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Câți bani au câștigat Raluca Bădulescu și Florin Stamin pentru participarea la Asia Express

Deși au rezistat în competiție doar 3 săptămâni, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au obținut o sumă semnificativă pentru participarea lor la Asia Express 2025.

Pentru apariția sa în reality-show-ul filmat în trei țări asiatice, Raluca Bădulescu a fost răsplătită pe măsură: 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. Raluca a rezistat trei ediții în concurs, astfel, suma finală s-a ridicat la 7.500 de euro.

În schimb, Florin Stamin a primit o sumă mai mică – contractele sunt individuale, iar remunerația depinde de notorietatea fiecărui concurent. La acestea se adaugă și amuleta de 1.000 de euro, pe care au împărțit-o frățește.

Foto: PR

