EXCLUSIV: Cum s-a schimbat relația dintre Romanița Iovan și fiul ei, după ce Albert a plecat la facultate: „Și-a îndeplinit visul"

Romanița Iovan a vorbit sincer și deschis despre cum s-a schimbat relația cu fiul ei, Albert, după ce a plecat la facultate.

  Actualizat 12.12.2025, 15:48
EXCLUSIV: Cum s-a schimbat relația dintre Romanița Iovan și fiul ei, după ce Albert a plecat la facultate: "Și-a îndeplinit visul"

Designerul Romanița Iovan a fost una dintre prezențele elegante ale galei ELLE Style Awards 2025, iar la evenimentul desfășurat la Palatul Parlamentului a vorbit cu emoție despre cea mai importantă realizare a ei din ultimul an: reușita fiului său, Albert, care a plecat la facultate și își urmează acum propriul drum.

Romanița Iovan, despre realizările fiului ei

Romanița Iovan vorbește cu mândrie și emoție de fiecare dată despre fiul ei, care își urmează în prezent pasiunea și este implicat în studii aprofundate. Astfel, cea mai mare realizare de anul acesta pentru ea a fost chiar reușita lui Albert de a intra la facultatea visată.

Romanița Iovan are un fiu, pe nume Albert, din căsnicia cu Adrian Iovan. În 2008, creatoarea de modă și pilotul au divorțat, după cinci ani de căsnicie. Adrian Iovan a murit în anul 2014, în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni. În prezent, Romanița Iovan trăiește o poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan, cu care este și logodită.

„Cea mai mare realizare pentru mine este, de fapt, cea a fiului meu. Investiția în educația lui Albert este pe primul plan în viața mea și a meritat. Și-a îndeplinit visul de a fi student la o facultate pe care o apreciază și pe care o iubește, pe o meserie pe care și-a dorit-o, Inginerie Automobilistică, acolo unde se va desfășura în următorii 3 ani. Masterul nu știu unde o să-l facă, poate tot acolo sau în altă parte. Sunt foarte mândră de el și este cea mai mare realizare”, a spus Romanița.

Ea a mărturisit că, deși l-a crescut cu disciplină și libertate în același timp, schimbarea majoră a venit odată cu plecarea lui la studii.

„Am participat și eu în fiecare clipă a vieții lui ca să îi dau independență, să știe ce vrea, să știe cum să își aleagă pasiunile, să știe care sunt cele mai importante și să meargă pe acel drum. I-am insuflat încrederea în el de când era mic și uite că a contat.”

Chiar dacă Albert nu mai locuiește acasă, relația mamă-fiu a rămas la fel de apropiată, poate chiar mai profundă.

„Nu cred că a fost o ruptură, decât fizică. Legătura este în continuare la fel de puternică. Poate chiar mai puternică la distanță. Vorbim de 2-3 ori pe zi și de multe ori, datorită tehnologiei, video call. Așa l-am și văzut live când s-a tuns în stilul pușcaș marin… m-am speriat atunci, dar m-am bucurat că așa a vrut el.”

Creatoarea de modă spune că, indiferent unde va ajunge Albert în viitor, relația lor rămâne una solidă și plină de susținere reciprocă: „Chiar dacă e la distanță, simțim că suntem împreună, unul pentru altul, și de acum înainte, toată viața.”

În urmă cu câteva luni, Romanița a oferit mai multe detalii despre facultatea din Anglia.

„El pe timpul facultății se va stabili clar în Anglia, dar după aceea, el va hotărî. În principiu, vrea să se întoarcă după ce termină studiile, vrea să facă aici ceva. Acum 10 zile a ales un program în care a plecat cu prietenul lui cel mai bun în Germania, Italia și Franța cu trenul și cu steagul nostru. M-a uimit și bucurat lucrul acesta, a plecat cu steagul României după el și l-a folosit din când în când. Mi-a arătat o poză, era în tren, și-a pus steagul pe masă și apoi au pus lucruri pe el, laptopul și s-au uitat la un film”, a povestit Romanița Iovan pentru Cancan.ro.

ELLE STYLE AWARDS 2025: Cele mai cool fotografii de la eveniment

Foto: Sorin Cioponea

EXCLUSIV: INNA, decizie radicală privind activitatea pe social media: "Să încerc lucruri noi"
EXCLUSIV: INNA, decizie radicală privind activitatea pe social media: "Să încerc lucruri noi"
Video

INNA a dezvăluit motivul pentru care a decis să facă pauze mai îndelungate de la social media.

EXCLUSIV: Delia, adevărul despre participarea la un reality show. Cu cine ar pleca artista: "În fiecare an e cu telefoanele"
EXCLUSIV: Delia, adevărul despre participarea la un reality show. Cu cine ar pleca artista: "În fiecare an e cu telefoanele"
Video

Delia a vorbit sincer despre dorința de a participa la un reality show.

EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: "Mi-a cerut să meargă la..."
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: "Mi-a cerut să meargă la..."
Video

Mădălina Ghenea a vorbit deschis într-un interviu ELLE România despre pasiunile fiicei sale și modul în care o crește pe Charlotte.

