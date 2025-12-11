EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: „Mi-a cerut să meargă la…”

Mădălina Ghenea a vorbit deschis într-un interviu ELLE România despre pasiunile fiicei sale și modul în care o crește pe Charlotte.

Mădălina Ghenea a impresionat din nou prin rafinament la gala ELLE Style Awards 2025 powered by Pandora, desfășurată pe 10 decembrie la Palatul Parlamentului.

Mădălina Ghenea, apariție de senzație la ELLE Style Awards 2025

Actrița a pășit pe covorul roșu într-o creație spectaculoasă, cu elemente transparente, care i-a pus în valoare eleganța inconfundabilă. Ținuta, perfect adaptată temei Avant-Garde, a transformat-o într-una dintre cele mai admirate prezențe ale serii.

În cadrul evenimentului, Mădălina Ghenea a fost distinsă cu trofeul ELLE Woman, un premiu ce marchează parcursul ei profesional internațional, ce îmbină moda, cinematografia și cultura pop. Prin stilul și atitudinea ei, actrița continuă să inspire, reflectând un echilibru remarcabil între putere, feminitate și claritate artistică.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Mădălina Ghenea, despre fiica sa Charlotte și pasiunile ei

Mădălina Ghenea ne-a vorbit sincer despre creșterea fiicei sale, Charlotte, care îi seamănă leit. Actrița se emoționează tot timpul când vine vorba de micuță, despre care spune că are înclinație spre actorie și teatru. Cu toate că Mădălina Ghenea și-a început cariera internațională într-o perioadă dificilă, pornind de la zero, vedeta își dorește pentru Charlotte tot ce este mai bun.

„Începutul meu este unul diferit față de începutul fiicei mele. În sensul că eu m-am născut în Slatina, nu vedeam atâtea lucruri spectaculoase, ținute, bijuterii. Vede o lume complet diferită de lumea pe care a văzut-o Mădălina din Slatina. Simt că se apropie mult de teatru, asta își dorește. Mi-a cerut să meargă la Scala. Eu am făcut balet, și ea își dorește să facă balet. Cred că m-a ajutat enorm și pentru tot ce înseamnă disciplină. E un copil foarte disciplinat. Oricât de strălucitoare este această lume și cât de superficială poate să pară de afară, este o lume care are nevoie de foarte multă disciplină. Dacă nu respectți această regulă nu se vor vedea rezultatele și nu vei rămâne în timp relevant. Sper că o învăț baza. După lucrurile fabuloase vin la pachet.”, a spus vedeta.

Mădălina Ghenea s-a remarcat pe plan internațional în Youth, în regia lui Paolo Sorrentino, având un rol cheie în film, al unei femei care deține informații esențiale pentru ancheta poliției. A jucat și în pelicula Urma, în regia lui Dorian Boguță, fiind primul rol într-un film românesc.

Mădălina Ghenea a bifat până acum nenumărate reușite în plan profesional. După apariția în House of Gucci, megaproducția lui Ridley Scott, în care a jucat alături de nume faimoase de la Hollywood, printre care Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek și Al Pacino, actrița a acceptat o altă provocare. Vedeta a avut oportunitatea de a juca în Deep Fear, un film în regia lui Marcus Adams, alături de Ed Westwick, cunoscut mai ales pentru rolul său, Chuck Bass, din celebrul serial Gossip Girl.

Vedete la ELLE Style Awards 2025 (GALERIE FOTO III)

Foto: Gicu Boboc

