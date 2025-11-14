Lady Gaga, dezvăluiri tulburătoare despre sănătatea sa mintală: „Am cedat complet”

Lady Gaga revine cu o mărturie extrem de sinceră despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, într-un interviu amplu acordat revistei Rolling Stone. Artista povestește cum, în 2017, în timpul filmărilor pentru A Star Is Born, se afla în mijlocul unui episod psihotic, în timp ce urma un tratament cu litiu, un medicament folosit frecvent pentru stabilizarea dispoziției și pentru gestionarea episoadelor maniacale din tulburarea bipolară.

În același an, Lady Gaga, pe numele real Stefani Germanotta, a început turneul mondial Joanne World Tour, care trebuia să marcheze o etapă triumfală în cariera ei. În februarie 2018 însă, artista, care se confrunta în paralel cu fibromialgia și durerile cronice asociate, a anunțat anularea unor concerte pentru a se concentra pe propria sănătate. Decizia avea să dezvăluie cât de gravă fusese, de fapt, starea ei.

În interviul pentru Rolling Stone, Lady Gaga explică pentru prima dată amploarea tulburării pe care o trăia.

„A fost o zi în care sora mea mi-a spus: „Nu îmi mai văd sora.” Pentru artistă, acel moment a reprezentat punctul zero, clipa în care realitatea a devenit imposibil de ignorat.

„Și am anulat turneul. A fost o zi în care am ajuns la spital pentru îngrijire psihiatrică. Aveam nevoie de o pauză. Nu mai puteam face nimic… Am cedat complet. A fost foarte înfricoșător”, mărturisește Gaga. „A fost o perioadă în care nu credeam că îmi voi reveni.”

Astăzi, artista spune că privește în urmă cu un amestec de luciditate și recunoștință.

„Mă simt cu adevărat norocoasă că sunt în viață. Știu că poate sună dramatic, dar știm cu toții cum pot evolua astfel de situații.”

Fanii au putut vedea fragmente din această bătălie în documentarul ei din 2017, Gaga: Five Foot Two, unde artista apare primind tratament pentru spasme musculare și încercând să își gestioneze durerea fizică. Într-una dintre secvențele cele mai intime, întreabă: „Arăt jalnic?”, acoperindu-și fața cu mâinile. „Sunt atât de jenată”.

La doar câteva luni după anularea turneului, Lady Gaga a fost onorată la gala SAG-AFTRA Patron of the Artists Award, iar momentul a devenit un prilej pentru ca aceasta să vorbească despre ceea ce numește „spiralele mintale debilitante”. A vorbit atunci despre anii în care a spus „da” fiecărei oportunități, pierzând contactul cu propriile limite.

„Încet-încet cuvântul «da» — «Da, sigur» — a devenit prea automat, iar vocea mea interioară a tăcut, ceea ce am învățat acum că este foarte nesănătos. Nu aveam puterea să spun nu”.

Artista a relatat și alte simptome care au agravat starea ei:

„Au existat și simptome, simptome de disociere și PTSD, iar echipa mea nu includea sprijin pentru sănătatea mintală. Acest lucru s-a transformat ulterior în durere cronică fizică, fibromialgie, atacuri de panică, răspunsuri acute la traumă și spirale mintale debilitante care au inclus gânduri suicidare și comportamente masochiste.”

Lady Gaga spune că, în momentul în care a ajuns să primească ajutor, „era deja prea târziu”.

„Aveam nevoie de ajutor mai devreme. Aveam nevoie de îngrijire pentru sănătatea mintală. Aveam nevoie ca cineva să nu vadă prin mine sau să vadă starul care devenisem, ci să vadă întunericul din interiorul meu cu care mă luptam.”

