Cătălin Măruță dezvăluie ce va face după ce emisiunea lui nu va mai fi difuzată de PRO TV: „Nu e ceva care dispare peste noapte"

Cătălin Măruță a vorbit despre planurile profesionale după încheierea emisiunii sale de la PRO TV.

Cătălin Măruță dezvăluie ce va face după ce emisiunea lui nu va mai fi difuzată de PRO TV: "Nu e ceva care dispare peste noapte"

Anunțul conform căruia PRO TV va încheia formatul „La Măruță” începând cu 6 februarie 2026 a luat prin surprindere pe toată lumea. Cătălin Măruță a dezvăluit acum ce va face după ce emisiunea sa nu va mai fi difuzată de postul de televiziune. 

Cătălin Măruță, despre planurile sale după încheierea emisiunii

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Măruță a dezvăluit că va rămâne implicat în PRO TV după ce postul de televiziune va scoate din grilă emisiunea sa pe care o prezenta de 18 ani. 

„Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte.

Nu ai cum, e un loc în care m-am simțit extraordinar, sunt niște oameni minunați cei cu care lucrez și cu care am făcut echipă atâta timp și cu care, drept dovadă, și după emisiune continuăm proiectele noastre, pe care le începusem în urmă cu patru ani. Nu e nimic senzațional”, a spus Cătălin Măruță pentru cancan.ro.

PRO TV a anunțat încheierea formatului „La Măruță”

PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale, „La Măruță”, după 18 ani.

Decizia PRO TV de a renunța la emisiunea „La Măruță” face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție, se arată într-un comunicat oficial transmis de postul de televiziune.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

„La Măruță a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare', a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Compania explorează în prezent oportunități interne pentru echipa de producție, cu scopul de a valorifica experiența și competențele acesteia în alte proiecte, se mai arată în același comunicat.

Cătălin Măruță, noi declarații după ce PRO TV a anunțat că renunță la emisiunea lui

În cadrul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, Cătălin Măruță a făcut mai multe declarații după ce PRO TV a transmis că renunță la emisiunea lui după 18 ani de difuzare.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job. Vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră.
Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună.
E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și în 2015 într-un interviu, pentru „Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta).
Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională.
Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Până pe 6 februarie ne vedem la emisiune!”, se arată în mesajul publicat de Cătălin Măruță pe Instagram.

Foto: Facebook

