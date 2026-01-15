„De capul nostru”, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, a fost selectat la secțiunea Forum a Berlinalei

Cel mai recent lungmetraj de ficțiune al regizorului Tudor Cristian Jurgiu, De capul nostru / On Our Own, a fost selectat în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, unde va avea premiera mondială în cadrul ediției care se va desfășura în perioada 12–22 februarie 2026.

Festivalul Internațional de Film de la Berlin este unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din lume, reunind anual cineaști, profesioniști din industrie, critici și spectatori din peste 100 de țări. Secțiunea Forum, una dintre cele mai prestigioase ale Berlinalei, este dedicată cinema-ului de autor contemporan și propune aproximativ 30 de producții internaționale care se remarcă prin abordări narative și estetice inovatoare. Programul Forum promovează filme care transcend convențiile cinematografice tradiționale, abordând problematici sociale relevante pentru contextul actual.

Selecția filmului De capul nostru în secțiunea Forum confirmă vizibilitatea internațională a cinema-ului românesc contemporan și poziționează noul proiect al lui Tudor Cristian Jurgiu în rândul celor mai relevante producții locale ale anului 2026.

De capul nostru prezintă povestea unui grup de adolescenți dintr-un oraș mic din România, ai căror părinți muncesc în străinătate. Dând glas unei generații obligate să se maturizeze prea devreme, filmul explorează felul în care lipsa implicării adulților în perioada adolescenței poate conduce la singurătate, instabilitate emoțională și decizii impulsive, pe fondul unei nevoi disperate de apartenență.

Lipsiți de sprijin și de prea multe perspective, tinerii își construiesc propria comunitate, găsind refugiu în alți copii și adolescenți aflați în situații similare.

„Există în România aproximativ 150.000 de copii ai căror părinți lucrează în străinătate, iar acest fenomen generează traume emoționale profunde și relații familiale fragile. De aici a pornit interesul meu pentru această poveste”, declară regizorul Tudor Cristian Jurgiu.

„Mă bucur mult pentru Tudor Jurgiu, e un proiect îndrăzneț și plin de provocări, cea principală fiind lucrul cu actori debutanți și neprofesioniști. E extraordinar că e al treilea film (după Un loc sigur și 3 zile în septembrie) produs de colectivul nostru de producători care e selecționat și are premiera mondială la un mare festival de film (după Tallinn și Rotterdam)”, a adăugat Tudor Giurgiu, producătorul filmului.

În rolurile principale îi regăsim pe Denisa Vraja, Vlad Furtună, Mara Diaconu Ducica, Sofia Vasiliu, Dominique Toma, Steliana Bălăcianu, și Robert Radoveneanu. Scenariul este semnat de Tudor Cristian Jurgiu și Anca Buja, iar filmul este produs de Tudor Giurgiu și Bogdan Crăciun. Imaginea filmului este realizată de Andrei Butică, sunetul de Riccardo Nanni, iar montajul de Alexandru Popescu și Roxana Szel. Muzica a fost compusă de Marco Biscarini și Mihai Ghiță.

De capul nostru este o co-producție România – Italia, realizată de Libra Films și Indyca, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, al Societății Române de Televiziune, al Eurimages – Council of Europe, Creative Europe Media, Ministerului Culturii Italia – MIBACT și Fondul Regional Emilia-Romagna, cu susținerea Vodafone România și a Asociației Victoria Film.

Participarea la festival este susținută de Centrul Național al Cinematografiei, Institutul Cultural Român și ASOCIAȚIA DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual.

În România, filmul este distribuit de Transilvania Film și va avea premiera în 2026.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro