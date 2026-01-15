„De capul nostru”, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, a fost selectat la secțiunea Forum a Berlinalei

Noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, "De capul nostru", selectat la secțiunea Forum a Berlinalei.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
"De capul nostru", noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, a fost selectat la secțiunea Forum a Berlinalei

Cel mai recent lungmetraj de ficțiune al regizorului Tudor Cristian Jurgiu, De capul nostru / On Our Own, a fost selectat în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, unde va avea premiera mondială în cadrul ediției care se va desfășura în perioada 12–22 februarie 2026.

Festivalul Internațional de Film de la Berlin este unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din lume, reunind anual cineaști, profesioniști din industrie, critici și spectatori din peste 100 de țări. Secțiunea Forum, una dintre cele mai prestigioase ale Berlinalei, este dedicată cinema-ului de autor contemporan și propune aproximativ 30 de producții internaționale care se remarcă prin abordări narative și estetice inovatoare. Programul Forum promovează filme care transcend convențiile cinematografice tradiționale, abordând problematici sociale relevante pentru contextul actual.

Selecția filmului De capul nostru în secțiunea Forum confirmă vizibilitatea internațională a cinema-ului românesc contemporan și poziționează noul proiect al lui Tudor Cristian Jurgiu în rândul celor mai relevante producții locale ale anului 2026.

De capul nostru prezintă povestea unui grup de adolescenți dintr-un oraș mic din România, ai căror părinți muncesc în străinătate. Dând glas unei generații obligate să se maturizeze prea devreme, filmul explorează felul în care lipsa implicării adulților în perioada adolescenței poate conduce la singurătate, instabilitate emoțională și decizii impulsive, pe fondul unei nevoi disperate de apartenență.

Lipsiți de sprijin și de prea multe perspective, tinerii își construiesc propria comunitate, găsind refugiu în alți copii și adolescenți aflați în situații similare.

„Există în România aproximativ 150.000 de copii ai căror părinți lucrează în străinătate, iar acest fenomen generează traume emoționale profunde și relații familiale fragile. De aici a pornit interesul meu pentru această poveste”, declară regizorul Tudor Cristian Jurgiu.

„Mă bucur mult pentru Tudor Jurgiu, e un proiect îndrăzneț și plin de provocări, cea principală fiind lucrul cu actori debutanți și neprofesioniști. E extraordinar că e al treilea film (după Un loc sigur și 3 zile în septembrie) produs de colectivul nostru de producători care e selecționat și are premiera mondială la un mare festival de film (după Tallinn și Rotterdam)”, a adăugat Tudor Giurgiu, producătorul filmului.

În rolurile principale îi regăsim pe Denisa Vraja, Vlad Furtună, Mara Diaconu Ducica, Sofia Vasiliu, Dominique Toma, Steliana Bălăcianu, și Robert Radoveneanu. Scenariul este semnat de Tudor Cristian Jurgiu și Anca Buja, iar filmul este produs de Tudor Giurgiu și Bogdan Crăciun. Imaginea filmului este realizată de Andrei Butică, sunetul de Riccardo Nanni, iar montajul de Alexandru Popescu și Roxana Szel. Muzica a fost compusă de Marco Biscarini și Mihai Ghiță.

De capul nostru este o co-producție România – Italia, realizată de Libra Films și Indyca, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, al Societății Române de Televiziune, al Eurimages – Council of Europe, Creative Europe Media, Ministerului Culturii Italia – MIBACT și Fondul Regional Emilia-Romagna, cu susținerea Vodafone România și a Asociației Victoria Film.

Participarea la festival este susținută de Centrul Național al Cinematografiei, Institutul Cultural Român și ASOCIAȚIA DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual.

În România, filmul este distribuit de Transilvania Film și va avea premiera în 2026.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Actori care au câștigat premii importante pentru primul film în care au jucat
Lifestyle
Actori care au câștigat premii importante pentru primul film în care au jucat
Nu mai suporți dezordinea și acesta este un des subiect de ceartă în cuplu? De ce e foarte important ca această problemă să fie rezolvată
Lifestyle
Nu mai suporți dezordinea și acesta este un des subiect de ceartă în cuplu? De ce e foarte important ca această problemă să fie rezolvată
Cum arată o relație care nu e nici sănătoasă, nici bună pentru tine
Lifestyle
Cum arată o relație care nu e nici sănătoasă, nici bună pentru tine
10 seriale din 2025 care te vor face să râzi în hohote
Lifestyle
10 seriale din 2025 care te vor face să râzi în hohote
Vedete care au dezvăluit ce meserii ar fi avut dacă nu deveneau faimoase
Lifestyle
Vedete care au dezvăluit ce meserii ar fi avut dacă nu deveneau faimoase
Partenerul tinde către o relație de cuplu tradițională? De ce nu poate funcționa azi și încalcă nevoi emoționale importante
Lifestyle
Partenerul tinde către o relație de cuplu tradițională? De ce nu poate funcționa azi și încalcă nevoi emoționale importante
Libertatea
Doina Gradea, fosta șefă TVR, atac la PRO TV după ce s-a aflat că dispare emisiunea „La Măruță”: „Conducerea a făcut un lucru devastator”
Doina Gradea, fosta șefă TVR, atac la PRO TV după ce s-a aflat că dispare emisiunea „La Măruță”: „Conducerea a făcut un lucru devastator”
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Oana Roman, revoltată de profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit Isabela
Oana Roman, revoltată de profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit Isabela
Ego.ro
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
„Mario e dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”. Dezvăluirea care aruncă totul în aer! Ce s-a întâmplat cu Mario Iorgulescu după interviul de la Capatos
„Mario e dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”. Dezvăluirea care aruncă totul în aer! Ce s-a întâmplat cu Mario Iorgulescu după interviul de la Capatos
catine.ro
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Gisele Bündchen a distribuit imagini rare de familie la doar o lună de la nunta secretă cu Joaquim Valente
Gisele Bündchen a distribuit imagini rare de familie la doar o lună de la nunta secretă cu Joaquim Valente
Mai multe din lifestyle
Modalități prin care comunicarea și limbajul digital sabotează începuturile romantice sau ce ți-ai dori să devină o relație
Modalități prin care comunicarea și limbajul digital sabotează începuturile romantice sau ce ți-ai dori să devină o relație
Lifestyle

Comunicarea digitală în unele situații îți face viața mai grea. Căci creează mediul propice pentru interpretări sau manifestări nesănătoase.

+ Mai multe
Cele mai bune noi filme originale Netflix de văzut în 2026
Cele mai bune noi filme originale Netflix de văzut în 2026
Lifestyle

În fiecare an, Netflix ne surprinde cu filme și seriale originale, iar vestea bună este că și în 2026 vom avea ocazia de a urmări producții de excepție.

+ Mai multe
Motive greșite pentru care rămâi într-o relație nefericită, doar pentru că societatea le validează
Motive greșite pentru care rămâi într-o relație nefericită, doar pentru că societatea le validează
Lifestyle

Pui pe chip masca mulțumirii, deși te afli într-o relație nefericită. De ce faci asta și cum te influențează societatea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC