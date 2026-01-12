Modalități prin care comunicarea și limbajul digital sabotează începuturile romantice sau ce ți-ai dori să devină o relație

Comunicarea digitală în unele situații îți face viața mai grea. Căci creează mediul propice pentru interpretări sau manifestări nesănătoase.

  de  Cristescu Catalina
Modalități prin care comunicarea și limbajul digital sabotează începuturile romantice sau ce ți-ai dori să devină o relație

În ziua de azi toată lumea are un smartphone, deci nu doar că poți suna de oriunde, oricând (cu condiția să ai semnal și baterie), dar poți să stai de vorbă și pe chat-urile conturilor de social media, să îți dai mesaje text, să efectuezi apeluri audio sau video folosind aplicațiile special destinate comunicării. O mulțime de variante, a devenit astfel comunicarea mai eficientă? Dimpotrivă, ies mult mai ușor la suprafață tiparele de gândire și comportamentale care îți fac viața amoroasă grea.

Iluzia disponibilității

Din moment ce are telefon trebuie să răspundă oricând! Nu ții cont de faptul că poate este într-o ședință, la sală sau la baschet și nu are telefonul asupra lui, ci în vestiar, că poate doarme sau face un duș. Există această exigență și cerință a disponibilității complete și imediate. Dacă nu se întâmplă asta, ori mai bine zis de când începe să nu se întâmple consideri că ai primit semnale de alarmă și trebuie să te retragi. Noțiunea de rezonabil nu există. Nu vezi diferența între a nu răspunde în contexte punctuale, rezonabile, și răspunsul la mesaje după 3-4 zile, ceea ce în sine transmite un mesaj clar al neimplicării.

Entuziasmarea fără o bază reală

Faptul că îți trimite inimioare, pupici, îmbrățișări nu înseamnă că s-a îndrăgostit de tine. Așa cum noapte bună și bună dimineața transmise în fiecare zi, mesaje zilnice și glumițe nu se traduc în asumarea unei relații sau pași concreți către a deveni un cuplu. La ce să te raportezi? Nu la ceea ce declară online, ci la ceea ce face în mod fizic în interacțiunea cu tine.

Ecranul ca filtru

O relație nu se construiește și nu se menține din spatele unui ecran. Iar discuțiile intime, delicate, rezolvarea unor situații care v-au deranjat, totul se abordează față în față, nu discutând pe whatsapp. Este foarte ușor să interpretezi eronat un mesaj, iar comunicarea online este oricum trunchiată de tot ce înseamnă prezența limbajului non-verbal. Pe lângă aceste aspecte de multe ori obișnuința comunicării online cu prietenii se transferă și în aria romantică. De ce să mai vorbești la telefon? De ce să faci video call? De ce e un ciudat care vrea să îți audă vocea sau să te vadă în timp ce discutați la telefon? Forme de evitare pe care poate nici nu le conștientizezi.

Interpretările negative…

… nu înseamnă automat că aceasta este realitatea, ele pot fi pur și simplu niște presupuneri. Răspunde scurt pentru că e dezinteresat sau pentru că e obosit sau are ceva de făcut? Răspunde greu pentru că nu-l interesează să fie prezent pentru tine sau e un context anume și e imposibil să fie prompt, indiferent cât ar vrea? S-a distanțat, nu îi mai pasă și de aceea nu îți mai trimite emoji? Sau nu se poate ca la fiecare conversație și mesaj să umple ecranul de inimioare? E ușor să croșetezi un scenariu negativ, de aceea e important să te raportezi la realitate și ceea ce îți indică ea.

Te încarci negativ la serviciu și explodezi acasă? Cum să te autoreglezi

