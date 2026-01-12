Viviana Sposub, imagini din vacanța în Londra. Cum a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția

Viviana Sposub este discretă în ceea ce privește viața ei amoroasă, însă de ceva timp este într-o relație alături de creatorul de conținut Iustin Chiroiu. Cei doi postează adesea diverse clipuri amuzante pe rețelele de socializare, astfel că reușesc să colaboreze și împreună în activitatea lor de pe social media.

Viviana Sposub, imagini din vacanța în Londra

Cu ocazia începutului de an, Viviana Sposub a ales să se relaxeze într-o vacanță. Drept destinație, ea s-a orientat către Londra. Cu toate că nu a împărtășit prea multe imagini pe rețelele de socializare, Viviana Sposub a publicat un scurt video, în care pe fundal se aude vocea unui bărbat care o ajută să filmeze, iar fanii cred că ar fi vorba despre partenerul ei, Iustin Chiroiu.

În plus, Iustin Chiroiu i-a lăsat un comentariu Vivianei Sposub, în care îi admira ținuta. „Ținuta este nu că perfectă, în Anglia se mai îmbracă 2 sau 3 femei așa”, a spus el, iar ulterior a venit și răspunsul din partea ei: „Gluma este nu că perfectă… în România 2 sau 3 bărbați mai sunt așa amuzanți!”.

Potrivit surselor apropiate celor doi, citate de cancan.ro, Viviana Sposub și Iustin Chiroiu au fost văzuți acum ceva timp în oraș ținându-se de mână, semn că relația lor este una serioasă. De asemenea, aceștia au postat împreună mai multe materiale pe rețelele sociale, sugerând că își împărtășesc momentele petrecute împreună și în mediul online.

Iustin Chiroiu are și el experiență privind atenția publică, fiind anterior implicat în relații cu persoane cunoscute din mediul artistic și media, însă în prezent atenția lui pare că se concentrează pe relația cu Viviana Sposub.

Viviana Sposub s-a despărțit de George Burcea

Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma. Orășeni vs săteni’ difuzată de PRO TV, acolo unde amândoi au fost concurenți. Pe parcursul relației, au întâmpinat destule momente dificile, tensiuni și au fost implicați și într-o serie de scandaluri publice cu fosta soție a actorului, Andreea Bălan, alături de care acesta are două fete, pe Ella și pe Clara.

În luna aprilie a anului 2025, Viviana Sposub a anunțat faptul că de mai bine de jumătate de an, ea și George Burcea nu mai formează un cuplu. Cei doi s-au mai despărțit și în vara anului 2023, după o relație de trei ani. Vestea dată de vedetă a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că ea și actorul declarau în mai multe interviuri că au planuri serioase de viitor și că se gândesc la căsătorie.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea. Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez”, a anunțat Viviana Sposub la vremea respectivă.

