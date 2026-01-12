Lino Golden și-a cerut partenera în căsătorie la New York, după câteva luni de relație

După separarea de Delia Salchievici, Lino Golden a început un nou capitol sentimental. Artistul trăiește de câteva luni o poveste de dragoste cu Diana, iar relația lor a evoluat rapid. Aflat într-o vacanță la New York, cântărețul a decis că este momentul să facă pasul cel mare și i-a pregătit partenerei sale o cerere în căsătorie cu adevărat memorabilă.

Lino Golden s-a logodit cu noua parteneră

Deși povestea lor este relativ recentă, apropierea dintre cei doi a fost suficient de puternică încât Lino să nu mai amâne. Totul s-a întâmplat într-un cadru impresionant, iar imaginile apărute pe rețelele de socializare sugerează că momentul a avut loc chiar în Times Square. Pe un ecran uriaș a rulat mesajul: „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?”. Emoționată, tânăra a răspuns fără ezitare un mare „DA”.

Lino Golden și Delia Salchievici au divorțat anul trecut

Divorțul dintre Lino Golden și Delia Salchievici s-a produs anul trecut și a luat prin surprindere publicul, mai ales că mulți considerau că formau un cuplu stabil. Pe durata procedurilor, ambii au preferat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și nu au făcut declarații.

Ulterior, Delia Salchievici a ales să vorbească despre motivele despărțirii, explicând că nu a fost vorba despre infidelitate. Potrivit acesteia, ruptura a venit din realizarea că nu mai erau compatibili și că sentimentele se estompaseră treptat, motiv pentru care au decis, de comun acord, să meargă pe drumuri separate.

După divorț, Delia Salchievici și-a oficializat relația cu un nou partener, fapt ce a atras numeroase critici din partea internauților.

Într-un interviu, tânăra a explicat cum a început povestea ei de iubire cu Auday și a subliniat că mariajul cu Lino Golden se încheiase deja atunci când l-a cunoscut pe medic. Ea a ținut să precizeze că relația actuală nu a avut nicio legătură cu divorțul.

„Au devenit deja deranjante aluziile acestea, pentru că eu primesc sute de mesaje de jigniri și de amenințări. Deja mă deranjează și mă simt hărțuită de fanii lui. Nu s-a întâmplat (n.r. să-l înșele). Vreau să spun că, până să-l cunosc pe doctorul Auday, eu am dovada când am început colaborarea cu el, atunci l-am și cunoscut pe acest om. L-am cunoscut printr-o prietenă care și ea este influencer. Am întrebat-o la ce doctor merge, pentru că îmi place cum arată. M-a trimis la doctorul Auday, pe care eu nu îl cunoșteam. Asta s-a întâmplat acum o lună și ceva, atunci ne-am cunoscut. Relația dintre noi a început mult mai târziu după ce ne-am cunoscut, în perioada în care am fost surprinși la mare”, a declarat Delia pentru spynews.ro.

Ulterior, Delia a anunțat despărțirea lor.

Lino Golden, despre noua parteneră

Lino Golden pare mai fericit ca oricând pe plan sentimental și a vorbit pentru prima dată despre noua lui iubită.

Într-un interviu acordat recent, artistul a recunoscut că prezența feminină care i-a fost alături în vacanță este iubita lui, însă nu a dezvăluit prea multe despre identitatea acesteia.

„Da, am o nouă relație! Nu o să dau nici acum un nume, este iubita mea. Nu suntem de mult timp împreună, e ceva recent. Când e ceva public, lumea tinde să strice sau o persoană nu știe cum să gestioneze toată atenția, așa că prefer să fie privat, dar nu secret. Ea nu este o persoană publică”, a spus Lino Golden pentru Spynews.ro.

