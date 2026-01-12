Survivor 2026: Primul concurent din echipa Faimoșilor care a părăsit competiția: "Am reușit să îmi demonstrez mie că pot să trec prin foame..."

A fost așteptat să revină și a adus o confruntare ce nu putea fi ratată. Formatul de televiziune care a revoluționat și a devenit prima alegere telespectatorilor la nivel mondial, Survivor, a început în urmă cu câteva zile la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Eliminare neașteptată din echipa Faimoșilor

Fiecare ediție le-a oferit, celor de acasă, șansa de a descoperi membrii celor două triburi și de a-i vedea pe aceștia pe trasee spectaculoase care le-au testat capacitățile.

După prima zi de competiție, păreau pregătiți pentru orice provocare, însă, pe terenul de joc pentru Imunitate, Faimoșii nu au reușit să mai găsească drumul spre victorie. Într-o serie spectaculoasă de puncte, tribul albastru a mers până la capăt, adunând cele 10 puncte și bifând primul câștig din acest an. Unul extrem de important, care le-a asigurat liniștea la Consiliul în care s-au făcut nominalizările!

La Jocul pentru Imunitatea Individuală, cei 12 Faimoși au lăsat deoparte prieteniile create și au dat totul pentru a obține acel colan care le oferă cheia de salvare în această etapă. Cea care a rămas în picioare și a obținut atât siguranța rămânerii în show, cât și șansa de a vota, este Marina Dina.

Cele două triburi s-au aflat încă o dată, față în față la Consiliu. Acolo, Faimoșii au trebuit să decidă care sunt cei doi concurenți care s-au confruntat în Duelul de eliminare.

Larisa Uță și Iustin HVNDS au intrat la proba de duel, după votul concurenților și alegerea Marinei Dina. Cei doi concurenți au fost nevoiți să parcurgă un traseu greu, iar dorința de a rămâne în competiție s-a resimțit în fiecare dintre ei.

În urma probei, care s-a desfășurat în două runde, Iustin HVNDS a fost eliminat de la Survivor 2026.

„11 nebuni cu care sunt prieten acum, 11 oameni mișto, fiecare dintre noi cu bune cu rele, dar cumva am reușit să ne înțelegem. Am reușit să îmi demonstrez mie că pot să trec prin foame, că deși îmi este greu să mă trezesc cu stomacul gol, fără niciun fel de condiție, fără câinii mei, fără Mara mea și fără trupa mea, am reușit să duc în fiecare zi”, a declarat Iustin HVNDS după eliminare.

Cine este Adi Vasile, prezentatorul emisiunii

A antrenat sute de campioane. A câștigat Champions League. A fost dirijorul tigroaicelor. A luat cupe europene la fete și la băieți. Știe să calmeze furtuni. Știe să aprindă ambiții. Și acum intră în cea mai dură competiție a vieții lui – este Adi Vasile – Campion România, Lider Survivor.

Adi Vasile este unul dintre cei mai de succes antrenori de handbal din România, iar cea mai mare parte a activității de tehnician a avut-o la clubul CSM București, unde și-a început cariera, în 2014, în calitate de antrenor secund. Din 2019 și până în 2025, acesta s-a aflat la cârma celor de la CSM București, iar în perioada 2021-2022 a fost antrenor al echipei naționale de handbal feminin a României.

Adi Vasile aduce telespectatorilor cea mai așteptată luptă a începutului de an – cea dintre Faimoși și Războinici. Cea în care orgolile ating cote înalte, iar motivațiile vin din interior și se resimt ca supra puteri în cele mai grele momente.

„Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă – competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, declară Adi Vasile, înainte de startul filmărilor.

Foto: PR

