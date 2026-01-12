Golden Globes 2026: cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu

O nouă ediție Golden Globes a venit cu strălucire, glamour și câteva declarații politice subtile pe covorul roșu (sub forma unor insingne făcând referire la Renee Nicole Good) și în afara lui. Gala de premiere, care a avut loc pe 11 ianuarie la Beverly Hilton, a adunat cele mai relevante celebrități ale momentului, sosite să își culeagă premiile, și a fost prezentată, pentru a doua oară consecutiv, de Nikki Glaser.

Lista câștigătorilor Golden Globes de anul acesta nu a rezervat neapărat surprize, la fel cum și lista nominalizărilor, dominată, pentru categoria de film, de One Battle After Another și Sentimental Value, iar pentru TV de The White Lotus și Adolescence, nu a fost deloc uimitoare, un lucru notabil a fost introducerea unei noi categorii – cea pentru podcast, un mediu atât de popular încât organizatorii au decis să îl ia în seamă – aici, trofeul a mers către producția Amy Poehler, Good Hang.

În schimb, de surprize, în mare parte plăcute, am avut parte din plin pe covorul roșu al ceremoniei Golden Globes 2026. A fost, spre exemplu, o noapte câștigătoare pentru Chanel. Selena Gomez a fost una dintre aparițiile cele mai apreciate, cu rochia ei clasică, a cărei bustieră realizată din pene, organza și șifon din mătase a adus aminte de strălucirea stelelor vechiului Hollywood. Tot în Chanel a venit îmbrăcată și Rose Byrne, câștigătoarea trofeului pentru cea mai bună actriță, care a ales o rochie verde, într-un croi și o nuanță atipice pentru casa franceză. Și Ayo Edebiri a purtat cu succes Chanel, o rochie neagră în două texturi diferite, cu o structură aparte.

Și Teyana Taylor a câștigat atât pe covorul roșu, cât și pe scenă. Actrița a luat acasă trofeul pentru rol secundar, pentru prestația ei din One Battle After Another, dar a și atras priviri admirative cu ținuta ei, o rochie Schiaparelli senzuală și în același timp foarte classy, accesorizată îndrăzneț cu bijuterii Tiffany & Co.

Julia Roberts în Armani Prive a demonstrat că există un motiv pentru care rochiile clasice încă funcționează, iar Kate Hudson, tot în Armani Prive, ne-a dus cu gândul la alte epoci, mai glorioase, ale industriei.

Negrul a fost (non)culoarea care a dominat covorul roșu de la Golden Globes, cele mai multe invitate (despre invitați nici nu mai vorbim) alegând ținute în această zonă. Ceea ce nu înseamnă că rochiile lor au fost toate sobre sau plictisitoare. Robin Wright în Ralph Lauren a arătat de-a dreptul spectaculos, Miley Cyrus, în Saint Laurent, a arătat fix cum trebuie să arate un megastar ultra-glam în zilele noastre, iar Ariana Grande în Vivienne Westwood Couture și-a păstrat look-ul de prințesă cu care ne-a obișnuit în turneele de promovare ale filmelor Wicked, dar într-un ton mai întunecat. Din aceeași serie, capa Thom Browne din ansamblul purtat de Audrey Nuna a fost o alegere inspirată. Iar Jenna Ortega într-o rochie complexă realizată de Dilara Findikoglu, vedeta prezentărilor londoneze ale ultimilor ani, a fost o demonstrație că poți fi goth, sexy și sofisticată în același timp. Iar Odessa A’Zion în Dolce & Gabbana vintage și Mia Goth în Dior au demonstrat, și ele, că negrul e mereu o alegere bună.

Dintre aparițiile colorate pe covorul roșu de la Golden Globes 2026 merită menționate Eva Victor într-o rochie Loewe roșie, Renate Reinsve într-o ținută franjurată Louis Vuitton (și Emma Stone, și Emily Blunt au ales Louis Vuitton și bine au făcut), Amanda Seyfried într-o rochie Versace; Kirsten Dunst într-un slip dress Tom Ford verde închis, și Amal Clooney în Balmain vintage – unde nu am decis încă dacă rochia sau purtătoarea au dat un aer maiestuos apariției.

Iar în privința modei masculine pe covorul roșu de la Golden Globes, ca întotdeauna, Colman Domingo merită amintit pentru modul relaxat în care știe să se îmbrace și să se poarte – arătând impecabil în Valentino. Iar Jacob Elordi, nominalizat pentru rolul creaturii din Frankenstein, a arătat perfect într-un costum Bottega Veneta.

