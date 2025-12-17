Selena Gomez, reacție inedită după ce a primit un comentariu legat de „mustața” ei într-un videoclip fără machiaj

Selena Gomez a clarificat lucrurile legate de rutina ei de îngrijire, după ce a răspuns unui comentariu despre obiceiurile sale de skincare.

Selena Gomez, răspunsul perfect pentru fani

Într-un InstaStory publicat marți, 16 decembrie, actrița din Only Murders in the Building, care a apărut în videoclip fără machiaj, a povestit amuzată: „Cineva m-a făcut să râd pentru că m-a întrebat: ‘Cum îți razi mustața?”. Selena a ținut însă să precizeze că nu este vorba despre umbră de barbă.

„Nu e mustață, e melasma”, a explicat ea. „Am grijă de ea și o tratez, dar da, este acolo.”

„Înțeleg perfect”, a mai adăugat artista. „Este de la soare”, a explicat cântăreața în vârstă de 33 de ani, încurajându-și urmăritorii să folosească protecție solară.

Melasma este o afecțiune a pielii care poate provoca pete maro sau gri-albăstrui, în special pe față, inclusiv deasupra buzei superioare, dar uneori și pe gât, spate sau brațe, potrivit Cleveland Clinic. Aceasta poate fi cauzată de expunerea la soare sau la radiații, fie ele ultraviolete, lumină vizibilă sau radiații infraroșii (căldură), precum și de schimbări hormonale.

De-a lungul anilor, Selena Gomez și-a asumat tot mai mult frumusețea naturală și a vorbit deschis despre problemele sale cu acneea.

„Observ că atunci când sunt stresată sau când devin mai neglijentă cu rutina mea, apar mai multe coșuri. A ajuns să fie o parte din viața mea și pur și simplu gestionez ce am în ziua respectivă”, a spus ea într-un episod Beauty Secrets realizat de Vogue. „Când ai grijă de pielea ta, ai grijă și de corpul, mintea și sufletul tău, pentru că totul este conectat”, a mai explicat Selena, adăugând că protecția solară va rămâne întotdeauna o parte esențială a rutinei sale, mai ales din cauza diagnosticului de lupus.

Artista, adevărul despre intervențiile estetice

Artista a abordat și subiectul intervențiilor estetice, respingând în același timp speculațiile legate de modificări majore ale aspectului său. În 2024, Selena Gomez a recunoscut că a apelat la Botox, însă a respins ferm celelalte zvonuri apărute sub un videoclip TikTok care compara imagini din trecut și din prezent. „Sincer, urăsc asta. Eram pe steroizi din cauza unui puseu. Am Botox. Atât. Lăsați-mă în pace”, a scris ea într-un comentariu, mulți presupunând că termenul „stripes” folosit inițial a fost o autocorectare pentru „steroids”.

Cu toate acestea, Selena a învățat să facă față comentariilor din exterior, găsind propriile metode de a se susține atunci când nu se simte în cea mai bună formă.

„Uneori trebuie pur și simplu să lași totul să iasă, iar după aceea, un râs bun ajută”, a declarat ea într-un interviu exclusiv pentru PEOPLE, la evenimentul Rare Impact Fund Benefit, pe 29 octombrie, la Los Angeles. „Nu știu care e cheia. Știu doar ce funcționează pentru mine.”

„Îmi place să mă văd poate cu un singur prieten, să vorbesc cu terapeutul meu și să caut oamenii care mă ajută în situațiile dificile”, a mai spus Selena despre rutina ei de îngrijire personală și emoțională.

Citește și:

George Clooney, decizie neașteptată pe plan profesional după o discuție cu soția sa, Amal. Ce a hotărât actorul

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro