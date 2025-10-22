Motivul halucinant pentru care Justin Bieber ar încuraja conflictul dintre soția sa, Hailey Bieber, și fosta parteneră, Selena Gomez

Selena Gomez s-a despărțit de Justin Bieber încă din 2018, însă se pare că rivalitatea notorie dintre ea și soția artistului, Hailey Bieber, nu s-a stins nici până azi.

Hailey Bieber și Selena Gomez, un nou conflict

Hailey, care s-a căsătorit cu Bieber la doar câteva luni după ce relația lui on-off cu Gomez s-a încheiat — a fost adesea „pusă în opoziție” cu cântăreața într-un conflict mediatic care, probabil, le-a epuizat pe amândouă. De curând, Hailey, în vârstă de 28 de ani, s-a plâns de comparațiile constante dintre brandul ei de produse cosmetice, Rhode Beauty, și cel al Selenei, Rare Beauty, pe care le consideră „extrem de enervante”.

Într-un interviu acordat publicației Wall Street Journal săptămâna trecută, ea a spus: „Este mereu enervant să fii comparată cu alte persoane. Nu am cerut asta.”

De partea ei, Selena — acum în vârstă de 33 de ani și proaspăt căsătorită cu producătorul muzical Benny Blanco, 37 — ar vrea să „închidă acest capitol” și își dorește „să lase toată drama în urmă”, a declarat o sursă pentru Daily Mail. Totuși, mulți fani cred că Gomez i-ar fi răspuns indirect lui Hailey, după ce modelul a numit comparațiile „enervante”. Într-o postare de pe Instagram, ștearsă între timp, Selena ar fi scris:

„Lăsați fata în pace. Poate spune ce vrea, nu-mi afectează viața în niciun fel. E vorba de relevanță, nu de inteligență. Fiți buni. Toate brandurile mă inspiră. Este loc pentru toată lumea. Și sper că putem opri asta.”

Sursa citată explică: „Hailey și Justin vor să mai întrețină puțin conflictul, dar Selena vrea să fie persoana mai matură.”

Totuși, adaugă aceasta, „oricine poate fi pus la încercare… Ținta Selenei este acum să nu se mai preocupe niciodată de Hailey și Justin. Nu vor fi niciodată prieteni, și ar fi minunat dacă n-ar mai trebui să vorbească unul despre altul.”

Justin Bieber ar alimenta cearta între soția lui și fosta iubită

În ceea ce-l privește pe Justin, aceeași sursă afirmă: „Justin are încredere în Hailey să spună ce vrea. Dacă din cauza asta apar drame, el o va susține până la capăt, fie că e vorba de Selena sau nu.”

De fapt, potrivit sursei, Bieber, 31 de ani, chiar ar încuraja comportamentul soției sale, crezând că disputa publică cu Gomez „arată că Hailey îl iubește — și lui îi place asta.”

Totuși, Selena „vrea să fie cea matură,” a spus sursa, adăugând că a discutat despre acest lucru și cu soțul ei: „Amândoi cred că așa e cel mai bine pentru viitor.” Sursa a confirmat și că „indiferent ce spune Hailey, comentariile recente la adresa Selenei au fost într-adevăr ironice, iar fanii au observat imediat asta.”

O altă sursă are însă o perspectivă diferită: rivalitatea dintre cele două ar fi „pur profesională” și „nu personală”, subliniind că „nu mai are nicio legătură cu Justin, oricât ar încerca lumea să o facă să pară așa.”

„Dacă Hailey și Selena s-ar afla în aceeași încăpere, ar fi politicoase una cu cealaltă,” a adăugat insiderul.

Cele două au evitat la limită o întâlnire stânjenitoare sâmbătă seară, pe covorul roșu al Academy Museum Gala 2025, desfășurat la Los Angeles — în plin val de tensiuni reaprinse.

