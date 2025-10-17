Kim Kardashian, mărturisiri oneste despre relația cu fostul ei soț, Kanye West: „Trebuia să mă salvez pe mine”

Invitată în cel mai recent episod al podcastului Call Her Daddy, Kim Kardashian a vorbit deschis despre mariajul cu Kanye West, de care a divorțat în noiembrie 2022. Fondatoarea Skims a povestit cum instabilitatea emoțională a fostului ei soț i-a influențat profund viața, făcând-o să se simtă nesigură și temătoare în privința viitorului.

„Nu mă simțeam în siguranță, știi, nu fizic, ci poate emoțional sau chiar financiar”, a spus Kardashian.

„Veneam acasă și aveam, nu știu, cinci Lamborghini, și dintr-odată dispăreau toate dacă el avea un episod. Apoi aflam că le dăduse prietenilor săi. Nu știam ce urmează să se întâmple când mă trezeam dimineața, iar sentimentul acela e cu adevărat tulburător”, a explicat vedeta.

Kim Kardashian a vorbit și despre dificultatea de a-l sprijini pe Kanye în perioadele sale instabile, după o serie de momente pe care le-a descris drept „traumatice”.

„Când cineva trece prin prima sa cădere psihică, vrei să-l ajuți, să fii acolo pentru el. Dar la un moment dat conștientizezi că nu poți repara totul singură”.

Vedeta a spus că decizia de a se desprinde de această relație nu a fost ușoară, mai ales pentru că ea și Kanye au patru copii împreună.

„E foarte greu să continui într-o relație care poate deveni toxică. Când ai copii, e mult mai greu să pleci decât să rămâi. Dar decizia de a pleca schimbă viața tuturor pentru totdeauna.”

Pentru Kim Kardashion, despărțirea a adus și o formă de eliberare.

„Trebuia să mă salvez pe mine pentru a fi o mamă mai bună. Când sănătatea mea mintală începea să fie afectată și nu mai puteam fi prezentă, am știut că trebuie să aleg între mine și relația aceea”, a spus ea.

Relația actuală dintre Kim Kardashian și Kanye West

După despărțirea din 2022, Kim Kardashian și Kanye West au fost de acord să împartă custodia copiilor, însă fondatoarea Skims a afirmat că, în realitate, este o mamă singură. Într-un interviu din septembrie pentru iHeartRadio, ea a spus: „Indiferent de ajutorul pe care îl am, practic cresc patru copii singură”.

Kanye a lansat ulterior atacuri pe X împotriva „mafiei Kardashian” și a acuzat-o pe Kim, fără dovezi, de „trafic de persoane”, dând vina și pe Disney și Hulu pentru restricționarea rolului său de părinte. Într-un alt acces de furie, el a numit-o pe Kim „o bătrână albă” care controlează copiii lor „de culoare”.

Kanye West a recunoscut că a fost diagnosticat cu tulburare bipolară și autism, dar potrivit surselor citate de Page Six, nu își urmează tratamentul.

„Evident că nu își ia medicamentele”, a spus o sursă apropiată. „Situația nu se îmbunătățește, el nu este bine, se afundă tot mai mult și nu acționează rațional. Există atât de multă negativitate, nu cred că poate ieși din asta”.

Tensiunile dintre cei doi s-au amplificat în acest an, când Kim Kardashian l-a dat în judecată pe Kanye West pentru a împiedica lansarea unui cântec în care apărea North, alături de Diddy și fiul acestuia, Christian „King” Combs. În ciuda avertismentelor, Kanye a lansat melodia „Lonely Roads Still Go to Sunshine” printr-o postare pe X, ștearsă ulterior.

Rapperul a publicat și o captură de ecran cu un schimb de mesaje cu Kim, în care afirma că nu va mai vorbi „niciodată” cu ea. Kim Kardashian i-a reamintit că, la vremea respectivă, a înregistrat marca numelui fiicei lor cu acordul lui, iar aceasta îi va reveni lui North când va împlini 18 ani.

„Te-am întrebat la vremea respectivă dacă pot înregistra marca [North]. Ai spus da. Când împlinește 18 ani, marca îi revine ei. Așa că încetează. Ți-am trimis documentele pentru ca ea să nu apară în piesa lui Diddy, ca să o protejez”, a explicat Kim.

