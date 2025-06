Kanye West și-a schimbat numele din nou. Care este noul pseudonim folosit în acte

După ce, în 2021, și-a modificat legal numele în „Ye”, Kanye West a trecut recent la o nouă variantă: „Ye Ye”. Potrivit unor documente oficiale obținute de Page Six, noul nume apare într-o serie de acte comerciale înregistrate în California, depuse de directorul său financiar, Hussain Lalani.

Numele „Ye Ye” este menționat ca „manager sau membru” în cadrul afacerilor sale, inclusiv Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC și Getting Out Our Dreams Inc. Înainte de această schimbare, documentele listau identitatea legală drept „Ye West”.

Până în acest moment, Ye Ye nu a confirmat oficial modificarea pe rețelele sociale. Totuși, pe 1 iunie, artistul a anunțat pe X (fostul Twitter) intenția de a renunța la vechiul cont, asociat numelui său de naștere:

„O să renunț în sfârșit la @kanyewest pe Twitter, pentru că mă cheamă Ye”, a scris el.

„O să-mi fac un cont de ye și asta e.”

Prima mențiune publică a numelui „Ye” a avut loc în 2018, tot pe X, când rapperul declara: „ființa cunoscută anterior drept Kanye West. Eu sunt YE.”

Conform Page Six, în același an, a lansat și un album cu acest nume, înregistrat la ferma sa din Wyoming. Trei ani mai târziu, în 2021, a solicitat în mod oficial schimbarea numelui, invocând „motive personale”. Cererea a fost aprobată de instanță două luni mai târziu.

În martie 2024, Milo Yiannopoulos, șeful de cabinet al fondatorului Yeezy, a transmis o scrisoare în care cerea ca toate instituțiile relevante să folosească numele „Ye” și nu „numele său de sclav”.

„Ye este una dintre cele mai recognoscibile persoane din lume, la același nivel cu președinții și papii”, se menționa în document.

„Nu a luat ușor decizia de a-și schimba numele, riscând să piardă o parte din valoarea imensă asociată cu brand-ul ‘Kanye West’. Schimbarea a fost făcută complet, legal și permanent. Asta este cine este el acum. Numele lui este Ye.”

Yiannopoulos a făcut apel la „platforme de streaming, edituri, magazine, sindicate și site-uri de versuri” să actualizeze în mod oficial numele artistului.

„În mai multe rânduri, el s-a referit la vechiul nume ca fiind ‘numele său de sclav’… Ye este un bărbat de culoare în America care își dorește dreptul la autodeterminare deplină, la fel ca oricine altcineva.”

Ye, un nou business controversat

După o serie de declarații rasiste și profund antisemite care i-au afectat grav imaginea, Ye se confruntă cu o prăbușire financiară majoră. Un scandal recent – apariția sa într-un interviu purtând o robă neagră, asemănătoare celei purtate de membrii Ku Klux Klan – a fost picătura care a umplut paharul. Decizia Adidas de a rupe colaborarea cu brandul său, Yeezy, i-a redus averea cu aproximativ 1 miliard de dolari, potrivit Forbes.

În încercarea de a-și reveni financiar, rapperul plănuiește să lanseze un nou business controversat. Acesta a depus documente pentru înregistrarea mărcii Villadroam, destinată producerii de jucării erotice. Conform unor surse citate de Radar Online, Ye dorește să creeze o gamă „extremă” de produse pentru dormitor, inspirate chiar de el și soția sa, Bianca.

„Va fi o gamă destul de extremă de jucării și gadgeturi, iar el și Bianca sunt sursa principală de inspirație și modelele pentru aceste produse”, a declarat o sursă pentru Radar Online.

Artistul este hotărât să-și refacă averea și, potrivit acelorași surse, recurge la strategii din ce în ce mai disperate pentru a-și crește veniturile:

„Este disperat să-și pună finanțele în ordine și încearcă măsuri tot mai extreme pentru a-și mări conturile bancare.”

Mărturisiri tulburătoare despre Kim Kardashian

Într-un interviu recent acordat DJ-ului Akademiks, Ye a făcut o declarație șocantă despre fosta sa soție, Kim Kardashian, și cei patru copii pe care îi au împreună:

„A fost vina mea. Nu am vrut să am copii cu această persoană după primele două luni de relație, dar ăsta nu a fost planul lui Dumnezeu.”

Între timp, Kim Kardashian ar fi profund îngrijorată de starea psihică a fostului partener. După ce a aflat că frații Andrew și Tristan Tate urmau să fie prezenți la o vizită programată între Ye și fiica lor, North (11 ani), Kim a solicitat o audiere de urgență privind custodia copiilor.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro