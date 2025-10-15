Kim Kardashian, remarcă acidă la adresa lui Kanye West și a foștilor săi parteneri

Kim Kardashian a făcut câteva comentarii cu subînțeles despre Kanye West și despre foștii ei parteneri, într-o apariție recentă la emisiunea The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Vedeta de reality show în vârstă de 44 de ani a discutat despre viața sa amoroasă, moment în care prezentatorul le-a întrebat pe Kris Jenner și Khloé Kardashian dacă încearcă să îi facă cunoștință cu posibili parteneri. Înainte ca mama sa, Kris Jenner, să răspundă din public, Kim a spus: „cu siguranță aș avea încredere în sfaturile mamei mele”.

Khloé a intervenit imediat, glumind că ea „nu e cunoscută pentru alegeri inspirate”, făcând aluzie la relația complicată și marcată de infidelități cu Tristan Thompson. Râzând la remarca surorii sale, Kim a adăugat: „La fel, draga mea”.

De-a lungul timpului, Kim Kardashian a fost căsătorită de trei ori, cu Damon Thomas, Kris Humphries și Kanye West, și a avut relații publice intens comentate, ultima fiind cea cu Pete Davidson, între 2021 și 2022. Ulterior, vedeta a fost asociată cu Odell Beckham Jr., iar în decembrie 2024, Us Weekly scria că ar fi implicată într-o nouă relație „foarte discretă”.

Întrebată însă de Jimmy Fallon dacă se întâlnește în prezent cu cineva, Kim a insistat: „Nu”. Ea a adăugat că cei patru copii ai săi cu Kanye West, North (12 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani), „continuă” să facă liste cu bărbați cu care ar trebui să iasă. Între timp, West și-a refăcut viața, căsătorindu-se cu Bianca Censori în decembrie 2022.

Recent, într-un interviu pentru coperta Vogue Franța, Kim Kardashian a vorbit despre schimbările pe care le-a adus în viața ei după vârsta de 40 de ani, perioadă ce a coincis cu despărțirea de West.

„Înainte, aveam constant nevoie să cer părerea cuiva înainte de a lua o decizie. Vă puteți imagina? E nebunie curată să depinzi atât de mult de opiniile altora”.

Fondatoarea Skims a adăugat că în prezent „știe exact ce își dorește” și a învățat să nu îi mai „pese de ce cred oamenii”. Chiar dacă nu l-a menționat pe West, mulți au interpretat declarațiile ca fiind adresate lui, având în vedere că artistul îi critica frecvent stilul vestimentar.

Relația actuală dintre Kim Kardashian și Kanye West

După despărțirea din 2022, Kim și Kanye au fost de acord să împartă custodia copiilor, însă Kim a afirmat că, în realitate, este o mamă singură. Într-un interviu din septembrie pentru iHeartRadio, ea a spus: „Indiferent de ajutorul pe care îl am, practic cresc patru copii singură”.

Kanye a lansat ulterior atacuri pe X împotriva „mafiei Kardashian” și a acuzat-o pe Kim, fără dovezi, de „trafic de persoane”, dând vina și pe Disney și Hulu pentru restricționarea rolului său de părinte. Într-un alt acces de furie, el a numit-o pe Kim „o bătrână albă” care controlează copiii lor „de culoare”.

West a recunoscut că a fost diagnosticat cu tulburare bipolară și autism, dar potrivit surselor citate de Page Six, nu își urmează tratamentul.

„Evident că nu își ia medicamentele”, a spus o sursă apropiată. „Situația nu se îmbunătățește, el nu este bine, se afundă tot mai mult și nu acționează rațional. Există atât de multă negativitate, nu cred că poate ieși din asta”.

Tensiunile dintre cei doi s-au amplificat în acest an, când Kim Kardashian l-a dat în judecată pe Kanye West pentru a împiedica lansarea unui cântec în care apărea North, alături de Diddy și fiul acestuia, Christian „King” Combs. În ciuda avertismentelor, Kanye a lansat melodia „Lonely Roads Still Go to Sunshine” printr-o postare pe X, ștearsă ulterior.

Rapperul a publicat și o captură de ecran cu un schimb de mesaje cu Kim, în care afirma că nu va mai vorbi „niciodată” cu ea. Kim Kardashian i-a reamintit că, la vremea respectivă, a înregistrat marca numelui fiicei lor cu acordul lui, iar aceasta îi va reveni lui North când va împlini 18 ani.

„Te-am întrebat la vremea respectivă dacă pot înregistra marca [North]. Ai spus da. Când împlinește 18 ani, marca îi revine ei. Așa că încetează. Ți-am trimis documentele pentru ca ea să nu apară în piesa lui Diddy, ca să o protejez”, a explicat Kim.

