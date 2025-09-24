Bianca Censori, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce a anunțat soția lui Kanye West

Bianca Censori, soția lui Kanye West, a anunțat oficial lansarea primului său brand de haine.

Bianca Censori, soția lui Kanye West, a anunțat în mod oficial lansarea propriului brand de haine, după o perioadă marcată de controverse și apariții publice care au șocat opinia publică.

Marți, ea a dezvăluit pe Instagram planurile pentru noua linie vestimentară, care se va numi simplu „Bianca” și va fi disponibilă începând cu 13 octombrie.

Bianca Censori s-a născut și a crescut în Melbourne, Australia. Între iulie 2017 și iunie 2020 a fost studentă la DP Toscano Architects. Studiile de licență și de masterat în domeniul arhitecturii le-a făcut la Universitatea din Melbourne. Înainte să lucreze la Yeezy, brand-ul de fashion fondat de Kanye West în 2015, a avut propriul ei brand de bijuterii, între 2013 și 2017, care se numea Nylons Jewellery.

Bianca Censori și Kanye West s-au căsătorit pe 20 decembrie 2022, la scurt timp după ce rapperul a finalizat divorțul de fosta lui soție, Kim Kardashian, alături de care are patru copii: North, Saint, Chicago și Psalm.

În timp ce Kanye West și soția sa, Bianca Censori, atrag toate privirile prin apariții în care ea este aproape întotdeauna îmbrăcată sumar, în ciorapi mulați, adesea transparenți, fanii sunt convinși că Bianca este sub influența rapperului.

Potrivit unei surse din industria modei, apropiată de cei doi, West și Censori „știu exact ce fac. Și, în ciuda zvonurilor că el o manipulează, cei apropiați spun că ea este total conștientă de alegerile sale”.

„Oamenii confundă creativitatea Biancăi”, a spus sursa pentru Page Six. „Ea are o personalitate fenomenală, este o actriță fenomenală, care poate distra publicul. Este o artistă. Bianca este la fel ca și Ye”.

Deși prietenii Biancăi au susținut că ea ia propriile decizii, Kanye a postat un mesaj dur pe X, spunând:
„AM CONTROL ASUPRA SOȚIEI MELE. ASTA NU E VREUN FEMINISM PROGRESIST”.

La începutul acestui an, la scurt timp după ce Bianca Censori a avut o altă apariție controversată, purtând o pereche de ciorapi transparenți fără lenjerie intimă, tatăl acesteia a luat atitudine, spunând că își dorește să stea de vorbă cu soțul fiicei sale, Kanye West.

Mai multe surse apropiate au declarat pentru DailyMail.com că Leo, tatăl Biancăi Censori, se teme că rapperul o îndepărtează pe aceasta de familie și o transformă într-o „marfă de doi bani”.

„Leo, tatăl Biancăi, vrea să stea de vorbă cu Kanye și să-l întrebe la ce naiba se gândește când o plimbă pe Bianca ca pe un ponei trofeu gol pușcă”, a declarat o sursă apropiată.

„Vrea să îl întrebe pe Kanye ce ar face dacă fiicele sale, North sau Chicago, ar fi văzute în public pe jumătate dezbrăcate în ținute încurajate de soții lor. Știe că în niciun caz Kanye nu ar permite așa ceva pentru fiicele sale, așa că nu înțelege de ce ar încuraja acest lucru pentru propria soție”, a mai spus aceeași sursă pentru DailyMail.com.

Aceasta a adăugat că West a „izolat-o” pe Bianca Censori de familia ei, care locuiește în Australia.

„Dacă acest lucru nu este suficient de rău, bărbatul care ar trebui să o protejeze pe fiica domnului și doamnei Censori este același bărbat care o exclude din propria sa familie. Leo vrea să stea de vorbă cu Kanye pentru a-i spune că îi face rău familiei sale, transformându-i fiica iubită într-o marfă cu aspect vulgar. Niciun bărbat nu ar trebui să încurajeze vreodată femeia pe care o iubește să iasă în public și să se prezinte așa. Asta nu este dragoste. Asta înseamnă control”.

Se pare că artistul este foarte strict cu soția sa, impunându-i o serie de reguli bizare. De exemplu, Bianca Censori nu are voie să vorbească fără permisiunea lui Kanye West și trebuie să poarte doar hainele pe care acesta i le alege.

„Kanye are un set de reguli pentru Bianca, cum ar fi să nu vorbească niciodată și să poarte ceea ce vrea el să poarte”, a declarat o sursă pentru Daily Mail. „De asemenea, îi cere să mănânce doar anumite alimente și să facă exerciții fizice, chiar dacă el nu face sport. Ea nu mai are voință proprie și se supune lui pentru că a convins-o că sunt de viță nobilă”.

Prietenii Biancăi Censori au încercat să vorbească cu ea și să o ajute, însă aceasta refuză să comunice, fiind de părere că amicii ei sunt doar „geloși pe faima sa”.

