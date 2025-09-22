Karlie Kloss a devenit mamă pentru a treia oară. Ce nume special a ales pentru fiica sa

Karlie Kloss și soțul său, Joshua Kushner, au devenit părinți pentru a treia oară. Modelul a adus pe lume o fetiță, vestea fiind făcută publică de Kushner printr-o postare pe Instagram. Acesta a publicat o fotografie cu fiica lor și a dezvăluit numele acesteia: „Rae Florence 9.18.2025.”

Supermodelul, în vârstă de 33 de ani, mai are doi copii din relația cu antreprenorul american Joshua Kushner, alături de care formează un cuplu din 2012. Cei doi s-au căsătorit în 2018 și au ales să își construiască viața de familie departe de atenția publică. Kloss, una dintre cele mai cunoscute figuri ale industriei modei, a bifat numeroase apariții pe podiumurile celor mai prestigioase case și a apărut în aproape toate publicațiile de profil. În același timp, este recunoscută pentru colaborarea de durată cu Victorias Secret, colaborare la care a renunțat în 2015 pentru a urma cursuri la New York University. Modelul a declarat ulterior că a luat această decizie și din cauza convingerilor sale feministe, dorind să își redefinească traseul profesional și personal.

Vestea că Karlie Kloss era însărcinată cu cel de-al treilea copil a venit chiar din partea ei, în luna martie, prin intermediul contului său de Instagram, unde este urmărită de peste 12 milioane de fani. Kloss și-a prezentat atunci burtica într-o serie de imagini care au stârnit numeroase reacții, iar mesajul care le-a însoțit a fost sugestiv: „Cu trei e o petrecere.”

De-a lungul carierei, Karlie Kloss și-a construit o imagine care depășește sfera modelling-ului. Ea este cunoscută pentru interesul său pentru tehnologie și antreprenoriat, fiind fondatoarea programului Kode with Klossy, prin intermediul căruia încurajează fetele să se inițieze în programare și în alte domenii STEM. Programatoare ea însăși, Kloss a colaborat cu diverse instituții și companii pentru a crea tabere în care adolescentele au ocazia să învețe noțiuni de coding și să descopere oportunitățile pe care le oferă industria tech.

Pe lângă implicarea în educație, Kloss și-a extins interesul și în zona publishing-ului. În 2023, a achiziționat revista de modă i-D, deținută de Vice Media Group, iar ulterior a preluat și prestigioasa revistă Life, care își încetase apariția. Prin aceste inițiative, supermodelul și-a consolidat statutul nu doar ca figură a modei, ci și ca antreprenor și lider de opinie.

În ceea ce privește viața personală, Kloss a fost mereu atentă la modul în care își expune familia. Copiii săi, Levi, în vârstă de 4 ani, și Elijah, de 1 an, iar acum și micuța Rae Florence, au fost protejați de lumina reflectoarelor, părinții alegând să nu le arate fețele public. Totuși, în interviurile acordate, Karlie nu a ezitat să își exprime recunoștința pentru viața de familie. Pentru revista Vogue, cu ocazia anunțului celei de-a treia sarcini, a declarat: „Suntem extrem de recunoscători pentru această binecuvântare. Familia este totul pentru mine.”

Presa internațională a urmărit constant viața personală a modelului, interesul fiind alimentat și de prietenia ei apropiată cu Taylor Swift. Kloss a făcut parte din celebrul Squad al artistei, grup din care mai făceau parte Gigi Hadid, Selena Gomez și alte nume sonore din lumea muzicii, filmului și modei. Relația dintre cele două a generat speculații, inclusiv despre o posibilă legătură sentimentală, însă modelul a evitat să comenteze direct aceste zvonuri.

Relația cu Joshua Kushner a atras, de asemenea, multă atenție, dat fiind că acesta este fratele lui Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump, fiica lui Donald Trump. Deși prin căsătorie este înrudită cu familia Trump, Karlie Kloss și-a declarat de-a lungul timpului susținerea pentru candidați democrați. Ea a participat la proteste pentru drepturile reproductive ale femeilor și a militat împotriva folosirii armelor de foc în Statele Unite. La un moment dat, Kloss și-a exprimat nemulțumirea că legăturile sale de familie cu Donald Trump și anturajul său au distras atenția de la cariera și inițiativele sale personale.

Foto: Arhiva ELLE

