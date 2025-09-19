Paris Hilton denunță atacurile cu care s-a confruntat în trecut: „Presa era extrem de misogină”

Au trecut două decenii de când Paris Hilton era considerată una dintre cele mai vizibile și controversate figuri din cultura pop. În anii 2000, moștenitoarea imperiului Hilton devenise un simbol al unei generații, dar și o țintă constantă pentru tabloidele americane. Într-un interviu recent pentru ediția toamnă/iarnă a revistei I-D, numărul 375, vedeta vorbește deschis despre felul în care mass-media i-a construit și distorsionat imaginea.

În acea perioadă, Paris Hilton era surprinsă adesea în compania altor staruri tinere, precum Britney Spears și Lindsay Lohan. Fotografiile cu ele dominau presa scrisă și publicațiile online, însă modul în care erau prezentate reflecta un misoginism adânc înrădăcinat. New York Post a publicat chiar în 2006 titlul „Bimbo Summit”, alături de o imagine cu cele trei într-un Mercedes-Benz, după o noapte de petreceri la Beverly Hills Hotel. Termenul „bimbo”, folosit de tabloid, era menit să reducă femeile la stereotipul unor frumuseți superficiale și lipsite de inteligență.

Paris Hilton își amintește acea perioadă ca fiind una dură și restrictivă.

„În anii 2000, presa era extrem de misogină – viza anumite fete, iar noi eram un mic grup asupra căruia se revărsau constant critici și abuzuri”.

Ea recunoaște și impactul pe termen lung al acelei imagini publice: „A fost extrem de dificil să crești în felul acela, știind că un număr mic de oameni, care controlau presa, ne controlau de fapt și poveștile”.

Deși cariera sa a depășit de mult timp realitatea superficială promovată de show-ul The Simple Life, Hilton afirmă că a rămas captivă în percepția publicului.

„Multă vreme, indiferent ce făceam în viața mea sau câte realizări aveam, oamenii mă vedeau doar prin prisma personajului din The Simple Life. […] Am vrut să arăt că există mult mai mult în mine”.

Fotografiată de Valentin Herfray și stilizată de Clare Byrne, Paris Hilton a discutat cu jurnalista Emilia Petrarca la New York, purtând piese semnate Karl Lagerfeld.

Interviul a atins și o etapă dureroasă din viața sa: adolescența petrecută într-un internat strict. Paris Hilton descrie acea experiență ca pe o traumă care i-a marcat profund anii formativi.

„Cele rebele dormeau pe saltele puse pe hol, cu luminile aprinse și ușile larg deschise. Din când în când, membrii personalului veneau să ne împungă, ca să se asigure că respirăm – sau doar așa, fără motiv – așa că nu am dormit niciodată cu adevărat”.

Ea adaugă:

„Pluteam mereu între o stare ciudată de semi-conștiență și tresărire. Corpul meu era în permanență în alertă, gata să se trezească la cea mai mică atingere. Dacă ațipeam, ajungeam într-un coșmar superficial, bântuit de senzația dezgustătoare că sunt privită”.

Pentru Hilton, faptul de a vorbi acum despre acele experiențe reprezintă un pas spre vindecare.

„Simt că o povară uriașă a fost ridicată de pe umerii mei… simt că pot fi eu însămi și pot străluci. A fost o schimbare de viață. Sunt atât de mândră de femeia puternică care sunt și de ceea ce am trăit, iar acest proces a fost extrem de terapeutic și vindecător”.

Paris Hilton, alături de UNICEF România

Vedeta s-a aflat recent în România, unde a participat la un proiect desfășurat împreună cu UNICEF, axat pe sprijinirea copiilor vulnerabili. Ea a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram câteva imagini emoționante alături de copii români, însoțite de un mesaj în care a vorbit despre experiența trăită.

„Una dintre cele mai semnificative părți ale călătoriei mele în România a fost să văd munca puternică pe care o face @UNICEF pentru a proteja și a sprijini copiii vulnerabili. De la eliminarea îngrijirii instituționalizate până la extinderea serviciilor comunitare, @UNICEFRomania transformă vieți, iar eu am fost onorată să învăț direct de la copiii, familiile și îngrijitorii care fac această schimbare posibilă. Mulțumesc, UNICEF, pentru că mi-ai arătat cum arată speranța reală și pentru că m-ai invitat să văd această muncă în acțiune. Cu ajutorul vostru, UNICEF poate să se asigure că fiecare copil crește în grija iubitoare a unei familii. Găsiți linkul în bio pentru a afla mai multe și pentru a dona”, a scris Paris Hilton.

Mesajul a fost însoțit de hashtag-urile #SlivingForACause, #UNICEF și #1111Impact, confirmând faptul că vedeta își folosește influența globală pentru a atrage atenția asupra unor cauze sociale majore.

Foto: Instagram

