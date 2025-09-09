Britney Spears, din nou în atenția publicului. De ce apropiații sunt „îngrijorați” pentru starea artistei

Apropiații lui Britney Spears se declară îngrijorați de situația actuală a cântăreței.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Britney Spears, din nou în atenția publicului. De ce apropiații sunt "îngrijorați” pentru starea artistei

Îngrijorările legate de Britney Spears persistă, pe măsură ce surse apropiate cântăreței vorbesc despre dificultățile prin care trece. Potrivit Daily Mail, artista locuiește într-o „vilă dezordonată”, descrisă ca fiind acoperită de excremente de câine, fapt ce ridică semne de întrebare cu privire la bunăstarea sa.

O sursă a declarat publicației britanice că Britney Spears „trece acum printr-un episod, și o vom vedea luptând să-l depășească așa cum a făcut-o de ani de zile”.

Aceeași persoană a adăugat: „Cei apropiați ei au văzut acest lucru de nenumărate ori și, deși situația este monitorizată, nu se va interveni în niciun fel.”

Un alt membru al familiei lui Spears a confirmat aceste temeri, precizând că sunt „îngrijorați” pentru artistă.

„Nu îi merge deloc bine”, a declarat acesta, subliniind că prietenii și rudele artistei sunt „îngroziți pentru viitorul ei”.

„Casa ei este un dezastru. Nu strânge după câini, nu are pe cineva care să facă curățenie zilnic, și pur și simplu nu funcționează așa cum ar funcționa un adult”, a adăugat aceeași sursă.

Britney Spears, apariție nud pe Instagram

Postările recente ale lui Britney Spears continuă să stârnească dezbateri aprinse, cea mai nouă fotografie a artistei atrăgând mii de reacții în doar câteva ore. Cântăreața, în vârstă de 43 de ani, a publicat pe Instagram o imagine în care apare purtând doar o pereche de cizme negre lungi. Fotografia nud a adunat peste 200.000 de aprecieri în primele 14 ore, însă Spears a ales să dezactiveze secțiunea de comentarii. Artista a cenzurat poza folosind un emoji pentru a-și acoperi posteriorul.

Postarea vine pe fondul unei serii de imagini și videoclipuri pe care Britney Spears le publică frecvent pe platformă, de la secvențe în care dansează sau cântă, până la momente mai personale. Unul dintre aceste videoclipuri, postat pe 18 august, a stârnit îngrijorări suplimentare în rândul fanilor săi. În clip, artista dansează în fața camerei, într-o încăpere dezordonată din locuința sa, interpretând piesa „Unfaithful” a Rihannei, cu un accent parțial britanic.

Detalii din fundal au atras atenția urmăritorilor: câini care aleargă prin cameră și posibile excremente pe podea.

„Mă joc cu luminile și fac curățenie prin casă”, a scris Spears în descriere, purtând un top roșu cu buline și pantaloni scurți roz.

Reacțiile nu au întârziat să apară pe X: „Îmi amintesc că pe vremuri se spunea că o va înlocui pe Janet Jackson. Trist să o văd acum așa”, a scris un utilizator. Altul s-a întrebat: „Cum de nu sunt oamenii mai îngrijorați de Britney Spears și de lucrurile pe care le postează pe Instagram?”.

Recent, artista a mai publicat și un filmuleț în care dansează pe melodia „Any Time, Any Place” a lui Janet Jackson, purtând o rochie aurie. Pentru a-și acoperi sânii expuși, Spears a folosit emoji-uri florale.

În paralel, cântăreața a dezvăluit că lucrează la un proiect personal: „Scriu două romane de ficțiune”, a precizat pe Instagram, adăugând că procesul este „cea mai bună terapie la care aș fi putut spera”.

Britney Spears, dezvăluiri șocante despre tatăl său

În cartea sa de memorii, The Woman in Me, Britney Spears a descris în detaliu perioada în care s-a aflat sub tutela tatălui său, Jamie Spears, mărturisind că acesta îi controla întreaga viață, inclusiv alimentele pe care le putea consuma. Artista a susținut că Jamie îi spunea constant că este „grasă”, motiv pentru care o obliga să urmeze o „dietă strictă”, ce nu îi permitea să mănânce altceva în afară de pui și legume la conservă.

„Ironia era că aveam un majordom – o extravaganță – și îl imploram să îmi dea mâncare adevărată”, a scris Spears, precizând că uneori îl ruga să îi ofere un hamburger sau o înghețată. Însă cererile ar fi fost refuzate din cauza „ordinelor stricte” ale tatălui său.

„Așa că, timp de doi ani, nu am mâncat aproape nimic altceva în afară de pui și legume la conservă. Doi ani reprezintă o perioadă lungă de timp pentru a nu putea mânca ceea ce vrei, mai ales când corpul tău, munca ta și sufletul tău fac banii din care toată lumea trăiește”, a mărturisit cântăreața.

„Doi ani în care am cerut cartofi prăjiți și mi s-a spus nu. Mi s-a părut atât de degradant. M-am simțit speriată… Voi fi sinceră, mă simțeam al naibii de mizerabil”, a mai adăugat Spears.

Cariera cântăreței a fost controlată legal de Jamie Spears timp de peste 13 ani, începând cu 2008, după ce artista a manifestat probleme legate de sănătatea mintală. De atunci, tatăl său a avut autoritate asupra averii și asupra altor aspecte ale vieții sale. Mai târziu, Britney a încercat să îl înlăture din rolul de tutore, acuzându-l că a abuzat de puterea pe care o deținea. Jamie Spears a negat însă toate acuzațiile și a susținut că a acționat întotdeauna în interesul fiicei sale.

Citește și:
Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Care este acum relația dintre Nicolai Tand și Sorin Brotnei, la un an de când au câștigat Asia Express: "Divergențe sau opinii diferite..."
People
Care este acum relația dintre Nicolai Tand și Sorin Brotnei, la un an de când au câștigat Asia Express: "Divergențe sau opinii diferite..."
Prințul Harry, remarcă surprinzătoare despre conflictul cu fratele său, Prințul William
People
Prințul Harry, remarcă surprinzătoare despre conflictul cu fratele său, Prințul William
Soțul lui Emily Burghelea, blocat în Hong Kong din cauza unui taifun. Vedeta, îngrijorată înainte de a naște al treilea copil
People
Soțul lui Emily Burghelea, blocat în Hong Kong din cauza unui taifun. Vedeta, îngrijorată înainte de a naște al treilea copil
Jennifer Aniston a confirmat relația cu Jim Curtis printr-o postare pe Instagram. Cum l-a surprins actrița pe partenerul ei
People
Jennifer Aniston a confirmat relația cu Jim Curtis printr-o postare pe Instagram. Cum l-a surprins actrița pe partenerul ei
Cristina Ciobănașu, declarații sincere despre autenticitatea din social media: "Transmit oamenilor că viața mea nu e perfectă"
People
Cristina Ciobănașu, declarații sincere despre autenticitatea din social media: "Transmit oamenilor că viața mea nu e perfectă"
Adela Popescu, impresionată de o apariție surpriză la casa ei de la Șușani. Motivul pentru care a plâns: "Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit"
People
Adela Popescu, impresionată de o apariție surpriză la casa ei de la Șușani. Motivul pentru care a plâns: "Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit"
Libertatea
Cum au apărut Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva în prima zi de școală a fiului lor. Alexandru nu merge la stat, ci la privat: „A fost ca o poveste”
Cum au apărut Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva în prima zi de școală a fiului lor. Alexandru nu merge la stat, ci la privat: „A fost ca o poveste”
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express! Care ar fi primele echipe eliminate
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express! Care ar fi primele echipe eliminate
Detaliul despre care toată lumea vorbește acum! Ce au remarcat oamenii în poza publicată de Corina Caciuc din prima zi de grădiniță a băiatului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. „O lacrimă mare...”
Detaliul despre care toată lumea vorbește acum! Ce au remarcat oamenii în poza publicată de Corina Caciuc din prima zi de grădiniță a băiatului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. „O lacrimă mare...”
catine.ro
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Mai multe din people
Raluca Bădulescu, confesiuni memorabile despre Asia Express. Câte ținute și-a pregătit pentru emisiune și ce lecții importante a învățat: "Eu știu vitezele: încet, foarte încet și stat pe loc"
Raluca Bădulescu, confesiuni memorabile despre Asia Express. Câte ținute și-a pregătit pentru emisiune și ce lecții importante a învățat: "Eu știu vitezele: încet, foarte încet și stat pe loc"
People

Raluca Bădulescu a vorbit despre cele mai importante lecții pe care le-a învățat pe durata participării la Asia Express.

+ Mai multe
Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea și împăcarea cu soția lui: "Atâta timp cât mă suna plângând..."
Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea și împăcarea cu soția lui: "Atâta timp cât mă suna plângând..."
People

Marius Avram a decis să plece de la Insula Iubirii alături de ispita Oana Monea, dar s-a împăcat cu soția lui acasă.

+ Mai multe
Ce cadou special a primit Otilia de la bunica soțului ei cu ocazia nunții
Ce cadou special a primit Otilia de la bunica soțului ei cu ocazia nunții
People

Otilia a primit un cadou cu adevărat special din partea familiei soțului turc.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC