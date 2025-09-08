Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis

Patrick Schwarzenegger nu mai este burlac. Actorul din The White Lotus s-a căsătorit sâmbătă cu partenera sa de lungă durată, Abby Champion, în cadrul unei ceremonii fastuoase desfășurate în Idaho.

Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit

Potrivit imaginilor apărute online, cei doi și-au unit destinele în fața familiei și prietenilor apropiați, printre care s-au numărat și părinții mirelui, Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver. Evenimentul a avut loc la Gozzer Ranch Golf & Lake Club, un complex exclusivist cu vedere spre Lacul Coeur dAlene, unde un pachet de trei zile începe de la 20.000 de dolari. Patrick, în vârstă de 31 de ani, a purtat un smoking crem asortat cu pantaloni negri eleganți, iar Abby, 28 de ani, a strălucit într-o rochie albă, fără mâneci, completată de un voal lung până la pământ.

Domnișoarele de onoare au purtat rochii galben pal, iar cavalerii mirelui, printre care și colegi de-ai săi de pe platourile de filmare, au optat pentru smokinguri negre.

Printre invitați s-au aflat părinții miresei, Laura și Greg Champion, precum și frații lui Patrick — inclusiv sora sa mai mare, Katherine Schwarzenegger, alături de soțul ei, actorul Chris Pratt. La nuntă au participat și actorii Rob Lowe și Jason Isaacs, dar și fratele vitreg al lui Patrick, Joseph Baena, fiul pe care Arnold, în vârstă de 78 de ani, l-a avut în secret cu menajera Mildred Baena, pe vremea când era căsătorit cu Shriver.

Patrick și Abby au sosit în Idaho încă de joi, iar Daily Mail scrie că s-au bucurat de câteva zile relaxante pe lac înainte de marele eveniment.

Cei doi s-au logodit în decembrie 2023

Cei doi și-au anunțat logodna în decembrie 2023, după opt ani de relație. În martie, Patrick a mărturisit că inițial au amânat nunta din cauza programului său încărcat de filmări pentru sezonul al treilea din The White Lotus.

„În sfârșit, acum un an și jumătate ne-am logodit și a fost un moment special. Dar, la doar câteva zile, am primit rolul în The White Lotus„, a povestit el în emisiunea „Drew Barrymore Show”. „I-am spus lui Abby: ‘Știu că trăim euforia logodnei și că ne vom căsători anul acesta, dar trebuie să amânăm. Am fost distribuit în The White Lotus și urmează să filmez șapte luni în Thailanda’.”

Patrick, care l-a interpretat pe Saxon Ratliff în serial, a adăugat că Abby a fost „foarte fericită” chiar și în ciuda amânării ceremoniei.

Patrick Schwarzenegger și-a construit treptat o carieră în actorie, pornind de la roluri minore (a debutat în The Benchwarmers în 2006) și avansând în producții precum Midnight Sun (2018), Daniel Isnt Real (2019) și Echo Boomers (2020). În ultimii ani, a jucat în seriale cu vizibilitate, ca The Staircase (2022), Gen V (2023) și recent în sezonul 3 din The White Lotus (2025).

În ceea ce privește viața sentimentală, Patrick a avut o relație publică cu Miley Cyrus între noiembrie 2014 și aprilie 2015, când el era student la Universitatea din Southern California, iar ea era concentrată pe cariera muzicală, ceea ce, se pare, a generat diferențe de priorități între ei. Înainte de Miley, fusese cu Taylor Tootsie' Burns în perioada 2013-2014.

