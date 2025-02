Patrick Schwarzenegger a purtat Tommy Hilfiger la premiera globală a serialului The White Lotus

Tommy Hilfiger anunta ca Patrick Schwarzenegger, starul noii mult asteptate serii a serialului The White Lotus, a purtat TOMMY HILFIGER la premiera globala a show-ului din Bangkok, Thailanda, pe 14 februarie 2025. Alaturandu-se pentru prima data familiei Tommy ca imagine a campaniei Fall 2024, profilul lui Patrick Schwarzenegger a crescut rapid – pasind acum intr-una dintre cele mai discutate lansari ale anului, in timp ce isi continua calatoria cu brandul.

Patrick a purtat un costum TOMMY HILFIGER Fall 2022 cu dungi si croiala dubla, in bleumarin si gri. Blazerul a fost detaliat cu un guler cu revere ascutite si un sub guler din pasla de lana burgundy cu broderie TOMMY HILFIGER, asociat cu pantaloni croiti pentru o abordare moderna a costumului clasic.

Prima campanie a lui Patrick Schwarzenegger cu TOMMY HILFIGER a avut-o ca protagonista pe Abby Champion. Capturand legatura lor din viata reala, colaborarea a reflectat o legatura care se extinde dincolo de camera de filmat – vazuta in modul in care se sprijina si isi sustin reciproc carierele. Acelasi sprijin a fost pe deplin afisat atunci cand Schwarzenegger a incurajat-o pe Champion din primul rand, in timp ce aceasta a defilat pe podium la show-ul TOMMY HILFIGER Spring 2025, care a avut loc la bordul MV John F. Kennedy, un fost feribot dezafectat din Staten Island, in timpul New York Fashion Week, pe 8 septembrie 2024.

In timp ce The White Lotus continua sa influenteze cultura pop cu stilul sau distinctiv informat de usurinta croita si de tinutele impecabile din statiuni, TOMMY HILFIGER se inspira din lumea sa insorita si aspirationala fara efort. In aceasta vara, brandul va canaliza acest spirit – imbinand luxul relaxat cu o evadare de vis.

UNDE: BANGKOK, THAILANDA

CAND: 14 FEBRUARIE 2025

