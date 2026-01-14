Bijutierul care nu a studiat niciodată bijuteria

Majoritatea bijutierilor ajung la această profesie prin ucenicie, educație formală sau tradiție.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Bijutierul care nu a studiat niciodată bijuteria

Majoritatea bijutierilor ajung la această profesie prin ucenicie, educație formală sau tradiție. Daniel Yu nu. Parcursul său în bijuterie a început în altă parte — într-o disciplină preocupată de structură, proporție și permanență.

În bijuteria contemporană, forma este adesea dictată de tendințe, simbolism sau decor de suprafață. Însă există creatori care tratează bijuteria nu ca ornament, ci ca obiect construit — realizat cu aceeași rigoare, disciplină și durabilitate conceptuală ca arhitectura. Pentru Yu, bijuteria nu este un accesoriu. Este arhitectură la scară purtabilă.

Format inițial în arhitectură, el abordează bijuteria printr-o logică spațială clară. Structura precede decorul. Proporția guvernează expresia. Fiecare curbă, plan și punct de conexiune există cu un scop precis. În loc să urmărească estetici sezoniere, munca sa explorează modul în care principiile arhitecturale — echilibrul, tensiunea, volumul și ierarhia materialelor — pot fi traduse în obiecte destinate corpului uman.

Proiectarea la scara corpului

Arhitectura este o disciplină a duratei. Clădirile sunt concepute pentru a rezista fizic și conceptual, adesea mult timp după dispariția autorilor lor. Aceeași filozofie este aplicată și în bijuteria lui Yu. Fiecare piesă este concepută ca un sistem complet, în care impactul vizual este inseparabil de construcție.

În loc să trateze pietrele prețioase ca accente decorative, acestea sunt integrate în structura piesei. Distribuția greutății, spațiul negativ și stabilitatea mecanică sunt analizate cu aceeași atenție ca estetica. Rezultatul este o bijuterie care se simte intenționată și solidă — obiecte care nu sunt doar purtate, ci aproape „locuite'.

Corpul devine amplasamentul, iar bijuteria devine o formă construită care răspunde acestuia.

Bijuteria ca sculptură purtabilă

Multe dintre lucrările lui Yu se situează la intersecția dintre bijuterie și sculptură. Broșele, în special, ocupă un loc central în practica sa. Tradițional considerate piese ornamentale, ele sunt reinterpretate ca obiecte sculpturale autonome, cu masă, direcție și prezență arhitecturală.

Referințele culturale — precum iconografia est-asiatică — nu sunt ilustrate literal. Motivele sunt abstractizate, fragmentate și reconstruite prin tehnici contemporane de construcție, metalurgie stratificată și geometrie controlată. Simbolismul este încorporat structural, nu aplicat la suprafață.

Această abordare permite lucrărilor să depășească specificul cultural imediat și să se poziționeze într-un discurs internațional mai amplu despre bijuteria contemporană ca formă de artă.

Disciplina materialului și claritatea structurală

O caracteristică definitorie a lucrărilor lui Yu este reținerea. Materialele prețioase nu sunt folosite pentru exces, ci pentru precizie. Aurul și platina sunt tratate ca materiale arhitecturale — îndoite, stratificate, sculptate și articulate pentru a crea ritm și ierarhie.

Pietrele tăiate baguette stabilesc direcție și flux. Pavé-ul este utilizat cu măsură, pentru a accentua muchii sau tranziții, nu pentru strălucire gratuită. Pietrele centrale sunt adesea încadrate sau parțial încorporate, consolidând senzația că bijuteria este construită în jurul lor, nu decorată de ele.

Rezultatul este un corpus de lucrări coerent, sculptural și deliberat — definit la fel de mult prin ceea ce este eliminat, cât și prin ceea ce rămâne.

Un corpus coerent de lucrări

De la inele și broșe până la cercei, se conturează un limbaj de design consecvent. Geometriile fluide, construcțiile stratificate și asimetria controlată reapar constant, creând continuitate între diferite tipologii și scări.

Această coerență distinge munca sa ca o practică artistică susținută, nu ca o serie de obiecte izolate. Fiecare piesă contribuie la o cercetare mai amplă asupra modului în care gândirea arhitecturală poate remodela posibilitățile bijuteriei fine.

De la practica de atelier la contextul licitațiilor

O selecție a lucrărilor recente a fost pregătită pentru evaluare într-un context internațional de licitație, marcând o tranziție importantă de la producția de atelier către un cadru instituțional și orientat spre colecționari. Această etapă reflectă intenția din spatele lucrărilor: obiecte concepute nu doar pentru purtare, ci ca artefacte culturale cu relevanță pe termen lung.

Într-un context de licitație, bijuteria este evaluată nu doar pentru execuție, ci și pentru originalitate, autorat și poziționare istorică. Lucrările lui Yu intră în acest spațiu ca o explorare contemporană a bijuteriei ca formă sculpturală și arhitecturală.

Arhitectura ca fundament al designului durabil

Printre disciplinele de design, arhitectura este adesea considerată cea mai exigentă — necesitând sinteza esteticii, ingineriei, științei materialelor și experienței umane. Această complexitate este ceea ce permite arhitecturii să reziste timpului.

Prin aplicarea logicii arhitecturale în bijuterie, Yu propune o alternativă la designul dictat de tendințe. Piesele sale sunt concepute ca obiecte durabile — destinate să fie purtate, analizate, colecționate și conservate.

Bijuteria ca memorie solidificată

La cea mai intimă scară, bijuteria poartă memorie. Printr-o abordare arhitecturală, această memorie capătă structură. Fiecare piesă funcționează ca un mic monument personal — de dimensiuni reduse, dar dens în intenție, meșteșug și timp.

Într-o epocă a consumului accelerat, această formă lentă, disciplinată și riguroasă de creație se distinge clar. Bijuteria nu mai este doar ceva de purtat, ci ceva construit pentru a dura.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Brățările cu pietre semiprețioase în garderoba masculină
Advertorial
Brățările cu pietre semiprețioase în garderoba masculină
Aparat dentar fix vs. mobil - care este cel mai bun?
Advertorial
Aparat dentar fix vs. mobil - care este cel mai bun?
Zalando Trend Forecast 2026 — Cele 5 tendințe care conturează acest an
Advertorial
Zalando Trend Forecast 2026 — Cele 5 tendințe care conturează acest an
Electric sau gaz? Alegerea plitei care îți definește bucătăria și stilul de gătit
Advertorial
Electric sau gaz? Alegerea plitei care îți definește bucătăria și stilul de gătit
Simboluri folosite în bijuteriile de aur despre care se spune că aduc noroc
Advertorial
Simboluri folosite în bijuteriile de aur despre care se spune că aduc noroc
Dan Ariely, Avinash Kaushik, Mark Schaefer și Andy Crestodina sunt printre primii speakeri anunțați la Școala de Iarnă GPeC 11-14 Februarie 2026
Advertorial
Dan Ariely, Avinash Kaushik, Mark Schaefer și Andy Crestodina sunt printre primii speakeri anunțați la Școala de Iarnă GPeC 11-14 Februarie 2026
Libertatea
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Mădălina Ghenea, în fața judecătorilor din Milano. Actrița a cerut daune morale în valoare de 5 milioane de euro
Mădălina Ghenea, în fața judecătorilor din Milano. Actrița a cerut daune morale în valoare de 5 milioane de euro
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Ce se întâmplă cu Andra la PRO TV după ce Cătălin Măruță a fost anunțat că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ce se întâmplă cu Andra la PRO TV după ce Cătălin Măruță a fost anunțat că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ego.ro
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Smiley și Gina Pistol au făcut publice primele înregistrări cu fetița lor, Josephine! „A venit rândul ei”. Micuța e adorabilă: „Bună ziua! Bună ziua, oameni buuuuni!” / VIDEO
Smiley și Gina Pistol au făcut publice primele înregistrări cu fetița lor, Josephine! „A venit rândul ei”. Micuța e adorabilă: „Bună ziua! Bună ziua, oameni buuuuni!” / VIDEO
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
catine.ro
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Gisele Bündchen a distribuit imagini rare de familie la doar o lună de la nunta secretă cu Joaquim Valente
Gisele Bündchen a distribuit imagini rare de familie la doar o lună de la nunta secretă cu Joaquim Valente
Mai multe din advertorial
Maria Kochetkova, o stea a baletului mondial, în premieră în România, în cadrul Galei Bucharest International Ballet dedicată lui Constantin Brâncuși
Maria Kochetkova, o stea a baletului mondial, în premieră în România, în cadrul Galei Bucharest International Ballet dedicată lui Constantin Brâncuși
Advertorial

+ Mai multe
Recitalul „O SOLE MIO” cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii va fi găzduit pe 12 ianuarie la Sala Studio a Teatrului Naţional din Bucureşti
Recitalul „O SOLE MIO” cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii va fi găzduit pe 12 ianuarie la Sala Studio a Teatrului Naţional din Bucureşti
Advertorial

+ Mai multe
Papuci de casă care îți dau vibe de weekend… în fiecare seară
Papuci de casă care îți dau vibe de weekend… în fiecare seară
Advertorial

Imaginează-ți că te întorci acasă după o zi lungă și agitată, îți lași geanta la ușă, te schimbi în hainele tale preferate de stat în casă și... îți încalți papucii pufoși.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC