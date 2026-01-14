Zalando Trend Forecast 2026 — Cele 5 tendințe care conturează acest an

  14.01.2026
Zalando Trend Forecast 2026 — Cele 5 tendințe care conturează acest an

Zalando Trend Forecast revine pentru 2026. Bazat pe date și insight-uri furnizate de Zalando Trend Spotter și rafinate de experții noștri, acest ghid dezvăluie tendințele care vor defini noul an. Inspirate de schimbările culturale și de micromomentele care modelează stilul de zi cu zi, aceste direcții spun povestea transformărilor din modă.

Iată cele cinci tendințe emergente care se vor impune anul acesta:

NAUTICAL BOHO

Uită de „pirate-core' — noul val este Nautical Boho: un glam de vacanță, cu o notă jucăușă marinărească. Siluetele ludice și lejeritatea croielilor se îmbină cu piese cu mâneci ample și talie accentuată, completate de pantaloni cu talie înaltă și un aer dramatic.

Accesoriul cheie al acestui trend, pălăria de marinar, a înregistrat o creștere de 217% în căutările de pe Zalando, în timp ce imprimeurile nautice iconice, precum dungile, sunt în creștere cu 53%. Alege una dintre aceste opțiuni pentru a adăuga spirit de aventură look-ului tău.

RETRO REMIXING

Carourile clasice, jachetele structurale și paleta cromatică de toamnă fac un pas înainte, adaptându-se unui context urban sofisticat. În acest sezon, stilul preppy trece printr-o reformulare majoră: devine mai puțin protocolar și mult mai relaxat, cu o estetică rugged-meets-refined ce combină elementele academice cu o atitudine modernă și îndrăzneață. Iar datele o confirmă: puloverele cu torsade au crescut în căutări cu 201%, pantalonii din catifea reiată cu 1119%, iar Harris Tweed cu 345%.

Completează lookul cu eșarfe din mătase purtate tip bandană sau cu accesorii inspirate din uniformele școlare — cravate lejere și genți din piele cu aer vintage — pentru o imagine situată undeva între atmosfera unui country club reinterpretat și dinamismul metropolei contemporane.

REWILDING

Rewilding marchează, în 2026, o întoarcere instinctivă către autentic și neîmblânzit — o reacție firească la oboseala digitală și la suprastimularea urbană. Estetica devine mai primală, cu texturi și piese care evocă forță, libertate și tactilitate. Balaclava, de pildă, înregistrează o creștere spectaculoasă de 1052% în căutări și devine un statement avangardist, oferind un amestec de dramatism, mister și funcționalitate.

Jachetele cu influențe militare introduc un sentiment de control și siguranță, în timp ce imprimeurile cow-hide și deer print — aflate în ascensiune cu 658% — reintroduc o senzualitate a naturii într-o cheie contemporană. Rewilding propune un look raw, ancorat, dar în același timp sofisticat, cu o notă subtil sfidătoare.

FANDOM SENTIMENT

2026 este anul fotbalului, iar adoptarea pieselor de inspirație club sportiv devine o declarație de lifestyle în toată regula. Fandomul se transformă într-un cod estetic, iar „blokecore' a crescut cu 451% în căutările Zalando, semnalând apetitul pentru un casual cu rădăcini în cultura tribunei.

Fularul de echipă se poartă acum alături de fleece-uri cu performanță tehnică, transformându-se într-un accesoriu urban esențial care mută loialitatea din teren pe stradă. Bucuria fanilor se contopește cu moda de zi cu zi, iar cromaticile cluburilor devin noul neutru în garderoba contemporană.

NOTĂ: Vizualurile au fost create folosind instrumente de inteligență artificială generativă.

Procentele menționate mai sus reflectă creșterea căutărilor consumatorilor, monitorizate de Zalando Trend Spotter în ultimele 6 luni.

Despre Zalando

Fondată la Berlin în 2008, Zalando este cea mai mare destinație online de fashion multi-brand din Europa. Construim un ecosistem paneuropean pentru comerț electronic în zona fashion și lifestyle, având două direcții de creștere: Business-to-Consumer (B2C) și Business-to-Business (B2B). Pe segmentul B2C, cele două branduri ale noastre – Zalando și ABOUT YOU – oferă o experiență de cumpărături multi-brand, inspirațională și de înaltă calitate, pentru produse de fashion și lifestyle, ajungând la peste 61 de milioane de clienți activi din 29 de piețe. Pe segmentul B2B, oferim un sistem unic de operare pentru e-commerce prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, care valorifică infrastructura noastră logistică, software-ul și capabilitățile de servicii pentru a sprijini brandurile și retailerii în gestionarea și scalarea întregului lor business de comerț electronic la nivel european. Pentru mai multe informații, vizitați: corporate.zalando.com/en

Sursa foto: Zalando

Bijutierul care nu a studiat niciodată bijuteria
Bijutierul care nu a studiat niciodată bijuteria
Brățările cu pietre semiprețioase în garderoba masculină
Brățările cu pietre semiprețioase în garderoba masculină
Aparat dentar fix vs. mobil - care este cel mai bun?
Aparat dentar fix vs. mobil - care este cel mai bun?
Electric sau gaz? Alegerea plitei care îți definește bucătăria și stilul de gătit
Electric sau gaz? Alegerea plitei care îți definește bucătăria și stilul de gătit
Simboluri folosite în bijuteriile de aur despre care se spune că aduc noroc
Simboluri folosite în bijuteriile de aur despre care se spune că aduc noroc
Dan Ariely, Avinash Kaushik, Mark Schaefer și Andy Crestodina sunt printre primii speakeri anunțați la Școala de Iarnă GPeC 11-14 Februarie 2026
Dan Ariely, Avinash Kaushik, Mark Schaefer și Andy Crestodina sunt printre primii speakeri anunțați la Școala de Iarnă GPeC 11-14 Februarie 2026
Maria Kochetkova, o stea a baletului mondial, în premieră în România, în cadrul Galei Bucharest International Ballet dedicată lui Constantin Brâncuși
Maria Kochetkova, o stea a baletului mondial, în premieră în România, în cadrul Galei Bucharest International Ballet dedicată lui Constantin Brâncuși
Recitalul „O SOLE MIO" cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii va fi găzduit pe 12 ianuarie la Sala Studio a Teatrului Naţional din Bucureşti
Recitalul „O SOLE MIO" cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii va fi găzduit pe 12 ianuarie la Sala Studio a Teatrului Naţional din Bucureşti
Papuci de casă care îți dau vibe de weekend… în fiecare seară
Papuci de casă care îți dau vibe de weekend… în fiecare seară
Imaginează-ți că te întorci acasă după o zi lungă și agitată, îți lași geanta la ușă, te schimbi în hainele tale preferate de stat în casă și... îți încalți papucii pufoși.

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

