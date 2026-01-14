Keanu Reeves și Alexandra Grant, gest romantic în Rockefeller Center. Cum s-a pozat celebrul cuplu: „M-a invitat la o întâlnire”

Keanu Reeves și Alexandra Grant s-au sărutat în fața bradului de Crăciun din Rockefeller Center.

Keanu Reeves și Alexandra Grant, gest romantic în Rockefeller Center. Cum s-a pozat celebrul cuplu: "M-a invitat la o întâlnire"

Keanu Reeves și Alexandra Grant știu, fără îndoială, cum arată o întâlnire perfectă. Cei doi au oferit fanilor o privire rară în intimitatea relației lor, după ce artista a publicat pe Instagram mai multe fotografii și un clip video în care apare alături de actor, pe patine, chiar în fața celebrului brad de Crăciun de la Rockefeller Center, din New York.

Gesturi romantice și declarații de dragoste

„Lunea trecută, după reprezentațiile cu Waiting for Godot, Keanu m-a invitat la o întâlnire în New York”, a scris Alexandra Grant, în vârstă de 52 de ani, în descrierea postării.

Keanu Reeves, de 61 de ani, a urcat pentru prima dată pe o scenă de Broadway în toamna trecută, jucând alături de vechiul său prieten și coleg din Bill & Teds Excellent Adventure, Alex Winter, într-o nouă montare a piesei lui Samuel Beckett. Spectacolul și-a încheiat seria de reprezentații pe 4 ianuarie.

În postarea sa, Alexandra Grant a ținut să le mulțumească celor de la patinoarul Rockefeller Center și comunității de patinaj care i-a primit cu brațele deschise. În imagini, cei doi apar ținându-se de mână, zâmbind și încercând să-și păstreze echilibrul pe gheață, în timp ce camera se învârte în jurul lor. Atmosfera este una relaxată și jucăușă, iar într-una dintre fotografii se sărută discret.

„Ne-ați făcut să ne simțim ca acasă, ne-ați încurajat și ne-ați oferit ciocolată caldă și căciuli cu ciucuri”, a mai scris Grant. Artista a transmis mulțumiri și echipei din spatele evenimentului, care a contribuit la organizarea acestei seri speciale.

Postarea a avut și o notă inspirațională. Alexandra Grant a profitat de ocazie pentru a-i susține pe tinerii patinatori și pe sportivii care se pregătesc pentru viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Ea a transmis un mesaj de încurajare noii generații, declarându-se impresionată de modul în care aceștia aleg să se antreneze, să se exprime și să-și construiască propriul stil.

În același mesaj, artista a inclus și un citat atribuit patinatoarei Alysa Liu despre importanța conexiunilor dintre oameni, idee cu care a spus că rezonează profund. Grant a subliniat cât de important este să rămâi deschis, să cauți bucuria, să încerci lucruri noi și să ai curajul de a ieși din zona de confort, chiar și atunci când ești obosit.

Keanu Reeves și Alexandra Grant se cunosc de peste un deceniu, fiind legați din 2011, însă și-au asumat public relația abia în 2019. În 2017, cei doi au fondat împreună editura independentă X Artists Books, un proiect creativ care i-a apropiat și mai mult.

Deși sunt cunoscuți pentru discreția lor, actorul nu a ezitat să o ia pe Alexandra cu el la mai multe evenimente mondene importante. Potrivit unei surse citate de presa internațională în 2024, Reeves este selectiv cu aparițiile sale publice, însă a invitat-o pe partenera lui pe covorul roșu la mai multe premiere, inclusiv la lansarea filmului From the World of John Wick: Ballerina, în iunie 2025.

Recent, Alexandra Grant a publicat și imagini de la petrecerea de Anul Nou, unde a apărut alături de Keanu Reeves la Joes Pub din New York, într-o seară petrecută alături de Sandra Bernhard. „Pentru 2026 și cât mai multe momente frumoase împreună!”, a scris artista.

În plan profesional, Keanu Reeves se pregătește pentru lansarea următorului său film, Outcome, regizat de Jonah Hill, în care joacă alături de acesta și de Cameron Diaz

Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu familia Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham

foto: Arhiva ELLE

Mai multe articole
